Расположенные между долинами рек Иква и Вилия, они простираются на более 6,9 тыс. гектаров и являются частью одноименного национального природного парка. Несмотря на то что эти возвышенности не такие высокие, как Карпаты, их кряжи с высотами 350-400 м поражают живописными видами. Самая высокая точка — гора Драбаниха (408,6 м).

Горы, овеянные легендами

Кременецкие горы будто сами рассказывают истории. Их названия звучат как строки древнего эпоса: Замковая, Черча, Девичьи скалы, Страхова, Божья, Острая, Волчья, Маслятин, Соколье, Стожок, Данилова, Униас. Каждая гора имеет свою легенду, каждая — свидетель бурных событий прошлого. Здесь сохранились следы древних городищ, замковые руины и памятные захоронения.

Особое место занимает Замковая гора, где возвышаются остатки Кременецкого замка. Его стены помнят и оборону от татарских нападений, и казацкие войны, и величие княжеских времен. Не зря этот край называют одним из самых романтичных на Подолье.

Место для активного отдыха

Сегодня Кременецкие горы — настоящий рай для любителей туризма и спорта.

Здесь проложено более 200 км пеших и велосипедных маршрутов, а также конные тропы.

Склоны привлекают поклонников парапланеризма и альпинизма.

Зимой эти места становятся площадкой для горнолыжного отдыха.

В долинах можно найти целебные источники, живописные озера и тихие лесные тропы, ведущие к невероятным панорамным смотровым точкам.

Центр природы и науки

Кременецкие горы — не только туристический магнит, но и центр биоразнообразия. На территории парка растет более 900 видов растений, среди которых редкие и эндемичные. Многие из них занесены в Красную книгу Украины. Местные леса являются домом для десятков видов птиц и животных, а также природной лабораторией для ученых.

Кременец и окрестности: что еще стоит увидеть

Когда вы посещаете эти горы, обязательно остановитесь в самом Кременце. Это старинный город с богатой историей и уникальной архитектурой.

Изюминкой является Кременецкий ботанический сад — один из старейших в Украине, заложенный еще в 1806 году. Здесь растут тысячи видов растений со всего мира, среди них редкие и уникальные.

Для ценителей истории интересно будет посетить соседние города: Острог, Збараж, Дубно. Их замки, монастыри и узкие улочки создают атмосферу старины и загадочности.

Украинские национальные парки сегодня становятся безопасным и доступным способом путешествовать, не выезжая за границу. Это возможность поддержать отечественный туризм, познать родную природу и окунуться в историю, которая буквально дышит из каждого камня.

Кременецкие горы — это место, где сочетаются природное величие, историческое наследие и активный отдых. Приехать сюда означает открыть для себя новое измерение путешествий по Украине.