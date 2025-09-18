- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 130
- Время на прочтение
- 2 мин
Кременецкие горы — природное сокровище и легендарная история: почему их стоит увидеть собственными глазами
Кременецкие горы — это настоящая жемчужина Тернопольщины, которая завораживает своей красотой, богатой историей и уникальной природой.
Расположенные между долинами рек Иква и Вилия, они простираются на более 6,9 тыс. гектаров и являются частью одноименного национального природного парка. Несмотря на то что эти возвышенности не такие высокие, как Карпаты, их кряжи с высотами 350-400 м поражают живописными видами. Самая высокая точка — гора Драбаниха (408,6 м).
Горы, овеянные легендами
Кременецкие горы будто сами рассказывают истории. Их названия звучат как строки древнего эпоса: Замковая, Черча, Девичьи скалы, Страхова, Божья, Острая, Волчья, Маслятин, Соколье, Стожок, Данилова, Униас. Каждая гора имеет свою легенду, каждая — свидетель бурных событий прошлого. Здесь сохранились следы древних городищ, замковые руины и памятные захоронения.
Особое место занимает Замковая гора, где возвышаются остатки Кременецкого замка. Его стены помнят и оборону от татарских нападений, и казацкие войны, и величие княжеских времен. Не зря этот край называют одним из самых романтичных на Подолье.
Место для активного отдыха
Сегодня Кременецкие горы — настоящий рай для любителей туризма и спорта.
Здесь проложено более 200 км пеших и велосипедных маршрутов, а также конные тропы.
Склоны привлекают поклонников парапланеризма и альпинизма.
Зимой эти места становятся площадкой для горнолыжного отдыха.
В долинах можно найти целебные источники, живописные озера и тихие лесные тропы, ведущие к невероятным панорамным смотровым точкам.
Центр природы и науки
Кременецкие горы — не только туристический магнит, но и центр биоразнообразия. На территории парка растет более 900 видов растений, среди которых редкие и эндемичные. Многие из них занесены в Красную книгу Украины. Местные леса являются домом для десятков видов птиц и животных, а также природной лабораторией для ученых.
Кременец и окрестности: что еще стоит увидеть
Когда вы посещаете эти горы, обязательно остановитесь в самом Кременце. Это старинный город с богатой историей и уникальной архитектурой.
Изюминкой является Кременецкий ботанический сад — один из старейших в Украине, заложенный еще в 1806 году. Здесь растут тысячи видов растений со всего мира, среди них редкие и уникальные.
Для ценителей истории интересно будет посетить соседние города: Острог, Збараж, Дубно. Их замки, монастыри и узкие улочки создают атмосферу старины и загадочности.
Украинские национальные парки сегодня становятся безопасным и доступным способом путешествовать, не выезжая за границу. Это возможность поддержать отечественный туризм, познать родную природу и окунуться в историю, которая буквально дышит из каждого камня.
Кременецкие горы — это место, где сочетаются природное величие, историческое наследие и активный отдых. Приехать сюда означает открыть для себя новое измерение путешествий по Украине.