Крестовоздвиженский женский монастырь в Полтаве instagram.com_spyrydonenkova / © Instagram

Реклама

История Крестовоздвиженского женского монастыря берет начало в 1650 году, когда его основали по благословению киевского митрополита Сильвестра Косива, на средства полтавского полковника Мартына Пушкаря, казацкого старшины Ивана Искры и зажиточного мещанина Ивана Крамаря. Основание его связано с победой казацкого войска над войсками Речи Посполитой под Желтыми Водами.

Архитектурная жемчужина украинского барокко

Главное украшение комплекса — Собор Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, возведенный в конце XVII — начале XVIII века. Это величественный семибаневый храм в стиле украинского барокко, длиной 30 метров и высотой 28 метров.

Поражает восстановленный четырехъярусный иконостас в стиле рококо, который был вырезан мастером Сидором Шалматовым еще в 1772 году. К сожалению, оригинал уничтожили в 1933 году во время советской кампании против церкви, но в 2010-м его воссоздали в первоначальном виде.

Реклама

Не менее значимой является надвратная колокольня, построенная в 1786 году — четырехъярусная, каменная, высотой 47 метров. Когда-то в ней звонили куранты, а сейчас она остается одной из архитектурных доминант Полтавы.

По страницам истории

Монастырь неоднократно переживал испытания.

В 1695 году его опустошили татары.

В 1709-м здесь размещал штаб шведского короля Карла XII во время Полтавской битвы, а также побывал Петр I.

В XIX веке монастырь стал образовательным и культурным центром, здесь учился отец Николая Гоголя, бывал Иван Котляревский.

В 1845 году сюда приехал Тарас Шевченко и оставил воспоминания в повести «Близнецы», а также зарисовал собор.

В XX веке обитель претерпела драматические события. После закрытия в 1923 году советская власть использовала монастырские иконы для унижения, их расстреливали, ломали, даже изготавливали из них двери для свинарников. Некоторым иконам отрубили головы. Во время восстановления часть удалось реставрировать и сегодня они хранятся в монастырской трапезной, которую превратили в своеобразный музей.

В годы Второй мировой войны, во время немецкой оккупации, монастырь возобновил деятельность уже как женский. После войны духовником сестер стал известный старец Сампсон (Сиверс), который оставил добрую память среди верующих.

Реклама

Место духовной силы

Сегодня Крестовоздвиженский монастырь — действующий женский и он снова является центром духовной жизни Полтавы. Здесь живут и служат монахини, проводятся богослужения, действуют экскурсии.

Каждый, кто сюда попадает, чувствует особую атмосферу, будто время замедляется, а будничные хлопоты остаются где-то далеко. Поражает не только архитектура, но и энергетика места, его тишина и внутренняя сила.

Для посетителей действуют простые правила: заходить в скромной одежде, а платок и юбку можно взять при входе. Монахини всегда приветливы и готовы помочь гостям.

Почему стоит посетить монастырь

Увидеть уникальный ансамбль украинского барокко с более чем 350-летней историей.

Почувствовать особую духовную атмосферу, которую не передадут никакие фото.

Ознакомиться с коллекцией редких икон, которые пережили времена гонений.

Насладиться невероятным видом на Полтаву, который открывается с Монастырской горы.

Крестовоздвиженский женский монастырь в Полтаве — это не только памятник архитектуры национального значения, но и место, в котором оживает история Украины, полное духовной глубины и человеческой памяти.