Куяльницкий лиман instagram.com_ua.inside / © Instagram

Здесь есть все: лечебные грязи, история тысячелетий и уникальные природные явления. Расположенный всего в 15 км к северу от Одессы, Куяльницкий лиман — это не просто водоем, а настоящий природный феномен. Его площадь колеблется от 52 до 60 км², длина — 28 км, ширина — более 3 км, а средняя глубина — всего около одного метра. От Черного моря его отделяет песчаная Куяльницко-Хаджибейская пересыпь, а на плато над лиманом находится самая низкая точка Украины — 5 метров ниже уровня моря.

История

История лимана уходит в глубокую древность, здесь найдены остатки скифских курганов, греческих поселений и городищ еще 1 тысячелетия до н.э. В средневековье он был важным центром соляного промысла, а чумаки регулярно приезжали сюда за ценным ресурсом.

В 1907 и 1925 годах в лиман специально запускали морскую воду, чтобы предотвратить его пересыхание, сейчас же эта проблема возвращается из-за глобального потепления и мелеет водный уровень реки Большой Куяльник.

Розовый цвет и природная красота

Сегодня Куяльницкий лиман переживает интересные трансформации. Летним днем его вода может стать красной или розовой из-за цветения планктонных водорослей Dunaliella salina и галобактерий, которые производят бета-каротин и бактериородопсин. Эти пигменты позволяют микроорганизмам выживать в условиях высокой солености и создают уникальные «марсианские» пейзажи, которые обожают фотографы.

Местные фотографы, отправляются на Куяльник с квадрокоптером, чтобы запечатлеть безлюдные просторы, розовые воды и соляные столбики. На Куяльнике нет птиц, проводов, антенн, людей — только соль, столбики, розовая вода и марсианские пейзажи.

Природа здесь не только красивая, но и лечебная, еще в XIX веке лиман славился лечебными грязями и солями, которые помогали от ревматизма и проблем с кожей. Сегодня он — популярная туристическая точка для фотосессий, особенно на закате, когда розовые оттенки воды кажутся почти магическими.

Куяльницкие неурядицы

Впрочем, Куяльницкий лиман сталкивается с вызовами, а именно, из-за засухи и уменьшения речного стока вода мелеет. Экологи предлагают частичное решение — перенаправлять излишки воды из Хаджибейского пресноводного лимана в Куяльницкий через специальные трубы с фильтрацией рыбы. Это не решит полностью проблему, но позволит поддерживать минимальный уровень воды и сохранить уникальные ландшафты.

Куяльницкий лиман — это настоящий украинский «Марс», где история, лечебные свойства и невероятные природные явления переплетаются в удивительный ландшафт.

Это место стоит посетить каждому, кто хочет увидеть Украину с другой стороны — где розовые воды, лечебные грязи и древние курганы создают неповторимую атмосферу. И хотя природа требует нашего внимания, Куяльник остается одним из самых фотогеничных и увлекательных уголков юга Украины.