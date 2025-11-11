Манявский скит: украинский Афон в сердце Карпат, который стоит посетить уже в эти выходные

Манявский скит instagram.comsasha88ua / © Instagram

Это место, где история и современность переплетаются, а атмосфера покоя и силы ощутима в каждом камне.

Манявский скит основали в 1606 году Иов Княгиницкий и Иван Вышенский, но монахи жили здесь еще с XIII века. За время своего расцвета здесь проживало более 200 монахов, а монастырь имел десятки подчиненных господ в Галичине, Буковине и Молдове.

в 1621 году монастырь получил Грамоту Ставропигии от Константинопольского патриарха, что делало его подчиненным непосредственно Константинополю — уникальный случай для православной Украины.

Архитектура, которая завораживает

Комплекс Манявского скита — это настоящий архитектурный ансамбль, здесь можно увидеть каменные и кирпичные сооружения, деревянные храмы, оборонительные башни и высокую стену с бойницами. Здесь чувствуешь, что стоишь среди веков, где каждая стена имеет свою историю.

Особого внимания заслуживает Блаженный камень — огромная глыба с гротом, возле которой монахи обретали духовную силу. Вода, которая вытекала из камня, считалась целебной и даже после закрытия монастыря она «чудесным» образом восстановилась во время возрождения монастыря.

Место силы

Манявский скит не только духовный центр, но и музей живой истории. Здесь хранятся старинные иконы, хоругви и религиозные артефакты. Легенды говорят, что именно здесь «подзаряжались» украинские гетманы, а герой Ивана Франко Захар Беркут получал свою духовную мощь.

Восстановление и современность

После закрытия австрийскими властями в 1785 году, скит пережил столетие упадка. В 1970-1980-х гг. провели реставрацию и ныне здесь действует Кресто-Воздвиженский монастырь ПЦУ, который принимает паломников и туристов. Одной из особенностей этого места является чудотворная икона Божьей Матери «Освободительница».

Почему стоит посетить

Манявский скит — это место, где останавливается время. Здесь можно замедлиться, полюбоваться Карпатами, почувствовать энергию веков и коснуться духовности, которая сохранилась сквозь века. И, возможно, именно эта атмосфера делает его одной из самых известных православных точек Украины. А прогулка к Блаженному камню в лесу, около 400 м от монастыря, подарит не только эстетическое наслаждение, но и духовное успокоение.

Манявский скит — это не просто монастырь. Это живой символ украинской истории, культуры и духовности, который стоит увидеть каждому, кто ценит красоту, спокойствие и величие традиций.