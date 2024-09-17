Мистическая Украина: затерянное село Трахтемиров

Село Трахтемиров находится на восточном краю Приднепровской возвышенности Черкащины. Собственно, от села, бывшего духовного казацкого центра, осталось всего несколько домов, но, кроме того, здесь вы увидите замечательные виды Днепра.

На странице Лавромандри рассказали об одном из самых загадочных и таинственных мест Украины – селе Трахтемиров. Это село не совсем забыто, но безусловно заброшено и окутано легендами. Его история берёт начало из глубины веков.

Трахтемиров когда-то был важным местом для казаков. Здесь часто собирались в походы под руководством Петра Сагайдачного и Богдана Хмельницкого. Территория бывшей деревни сегодня больше напоминает настоящие джунгли, а на месте, где раньше стоял большой казацкий монастырь, остались руины. От монастыря сохранились только остатки, на которых растут грибы, земляника и даже дикая вишня.

Трахтемиров — место, полное очарования и восхищения. Когда на землю здесь опускается туман, кажется, что вы стоите на краю света. Наиболее удивительной археологической достопримечательностью является Марков шпиль – могильник, которому около 9 тыс. лет. Под хребтом Святого Марка, на глубине 30 метров, скрывается древний пещерный лабиринт, которому десятки миллионов лет. Знатоки местных легенд утверждают, что на могилу подниматься не стоит, ведь у Маркового шпиля расположен глубокий овраг с "линзой" — ямой, где время ускоряется и движется в прошлое и будущее. Говорят, в этом месте можно найти подземные пещеры с двумя церквями, которые открываются только ведающим. Сейчас все хода закрыты. Стены церквей исписаны глаголицей, но археологов там никогда не было и что там написано, неизвестно. Однако, все это легенды. Здесь также существует старое казацкое кладбище, руины которого можно увидеть, блуждая среди густых лесов. Многие историки до сих пор не могут понять, почему кладбище называют казацким и считают, что могил казаков там нет.

Путешествуя по территории Трахтемирова, вы можете наткнуться на хижину местной легенды – человека, который оставил блага цивилизации более 36 лет назад и ведет уединенную жизнь. Его еще называют духовным хранителем Трахтемирова. Если вам удастся повстречать его, вы услышите много увлекательных историй и легенд об этом загадочном месте.

Трахтемиров – это не просто заброшенная деревня, а настоящий портал в прошлое, наполненный тайнами и загадками, которые ждут своих исследователей.

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