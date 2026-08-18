Море, медитации и СПА: как я перезагрузилась за три дня в Одессе

© ТСН.ua

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Иногда стоит найти время для отдыха и перезагрузки, чтобы хотя бы на время забыть о стрессе, бессонных ночах, повседневных заботах и привычной суете. Мы часто не замечаем усталости и перестаем слышать свои собственные желания.

Именно поэтому я решила поехать на трехдневный женский ретрит «Гармония» в одесском SPATIUM Hotel. Его главной идеей было возвращение к себе через практики, направленные на расслабление тела, поиск внутреннего баланса и эмоциональную перезагрузку.

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Одесса — идеальное место для такой перезагрузки. Море, свежий воздух, солнце и особая атмосфера города помогают замедлить темп и переключить внимание с повседневных забот на настоящее мгновение.

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Я поселилась в просторном номере с видом на город — в Аркадии, недалеко от моря. Для ретрита это место оказалось особенно удобным: залы для практик, СПА, ресторан, терраса и зоны отдыха расположены в одном комплексе. Не нужно было спешить или тратить время на дорогу.

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

Первый день: тепло, тишина и первый шаг к себе

Наше утро началось с завтрака в формате шведского стола в панорамном ресторане KAYA на 14-м этаже. И хотя выбор блюд был большим, больше всего меня поразил вид из окна. За панорамными окнами небо почти сливалось с морем, и хотелось еще несколько минут посидеть с чашкой кофе и просто посмотреть вдаль.

© Алина Онопа, ТСН.ua

После завтрака нас ждало знакомство с территорией ретрита. Мы начали с медитации «Возвращение к себе», а затем выполнили дыхательную практику, которая помогла успокоить мысли, снять напряжение и сосредоточиться на собственных ощущениях.

Далее нас ждал банный ритуал в сауне с соляной стеной. С помощью большого веера мастер направлял на нас волны горячего пара, равномерно наполняя ими пространство бани. Тепло окутывало тело вместе с приятным ароматом, помогая постепенно расслабиться и отпустить лишние мысли. В какой-то момент я словно отстранилась от внешнего мира, погрузилась в собственные ощущения и почувствовала тепло каждой клеточкой.

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© Алина Онопа, ТСН.ua

После этого ритуала я решилась на несколько секунд под присмотром мастера окунуться в ванну с ледяной водой. Признаюсь, перед этим было немного страшно. Но после погружения я почувствовала невероятный прилив энергии — словно тело сбросило все лишнее, а внутри появилось что-то светлое, теплое и чистое. Мне настолько понравилось это состояние, что в следующий раз я повторила ритуал и смогла пробыть в ледяной воде еще дольше.

© Алина Онопа, ТСН.ua

После этого я еще немного посидела в снежной комнате и насладилась приятными ощущениями в теле. Следует отметить, что такие процедуры подходят не всем, поэтому их обязательно нужно проходить под наблюдением специалиста и учитывать состояние здоровья.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Затем у нас было время, чтобы поплавать в бассейне с морской водой и расслабиться в джакузи и хамаме.

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

Завершила программу первого дня лекция о современном искусстве. Это был удачный переход от физического расслабления к новым мыслям и впечатлениям. Мы говорили о местных художниках и источниках вдохновения для оформления интерьера отеля. После этого картины и арт-объекты, мимо которых я раньше просто проходила, захотелось рассмотреть повнимательнее.

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Второй день: знакомство с собой

Второй день был посвящен более глубокому знакомству с собой. Он начался с утреннего пилатеса на террасе 14-го этажа.

Свежий морской воздух, солнце и вид на Черное море создавали особое настроение. Когда выполняешь упражнения под открытым небом, дышишь полной грудью и видишь перед собой горизонт, даже обычная тренировка воспринимается совсем по-другому.

Затем я познакомилась с ритуалом ребозо. Это бережная телесная практика, состоящая из мягких покачиваний и деликатных растяжек тела. Для этого массажа используется специальная ткань, которой тело как бы мягко обволакивают.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Сначала ощущения были непривычными, ведь раньше я не пробовала такого массажа. Но постепенно я почувствовала, как исчезает напряжение, мышцы расслабляются, а мысли становятся тише. Ритмичные движения успокаивали, словно возвращали к простому ощущению безопасности и покоя.

После этого нас ждало письменное упражнение «Раскрытие 100 Я». Его суть заключается в том, чтобы написать сто предложений, начинающихся со слова «Я».

© Алина Онопа, ТСН.ua

На первый взгляд задача кажется простой. Сначала легко приходят на ум привычные характеристики: черты характера, профессиональные роли, предпочтения. Но чем дальше продвигаешься, тем сложнее становится находить новые ответы.

Именно тогда и начинается самое интересное. За привычными определениями постепенно открываются настоящие желания, страхи, мечты, сильные стороны и вещи, о которых обычно умалчиваешь даже перед самой собой.

После завершения я перечитала написанное и обратила внимание на мысли, которые повторялись или вызывали наибольшие эмоции. Возможно, именно в них скрыто то, что нужно наконец услышать.

После насыщенной внутренней работы настало время для совсем другого отдыха — веселого и активного. Мы пошли в аквапарк, где катались на экстремальных горках, плавали в «речке» с течением, загорали, танцевали на пенной вечеринке и отдыхали в бассейнах.

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

Этот контраст мне очень понравился. Утром — тишина, пилатес и письменные упражнения, а днем — смех, музыка и ощущение беззаботности, как в детстве.

© Алина Онопа, ТСН.ua

День завершился дегустацией в пространстве Wine & Chocolate. Нам рассказали о различных сортах вина, особенностях их производства, ароматах и вкусовых сочетаниях.

К вину подали конфеты из собственной шоколадной мастерской, приготовленные местным шоколатье. Это был уютный вечер с неспешными разговорами — именно такой, после которого не хочется смотреть на часы.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Третий день: тишина и внутреннее наполнение

Последний день ретрита стал днем плавного завершения. Он начался со стретчинга на террасе. Морской воздух помогал проснуться, а плавные движения — почувствовать свое тело после двух насыщенных дней.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Далее нас ждала чайная церемония в атмосфере тишины и осознанности. Мы не торопились, внимательно следили за каждым этапом заваривания и старались ощутить вкус напитка, не поддаваясь привычному желанию одновременно проверить телефон или подумать о следующем деле.

© Алина Онопа, ТСН.ua

В какой-то момент я заметила, что мысли стали светлее, а внутри появились спокойствие, легкость и та самая гармония, ради которой я сюда приехала. Это был простой, но важный миг полного присутствия.

Затем мы приняли участие в медитации «Гобинде Муканде». С закрытыми глазами мы слушали музыку, следили за дыханием и выполняли плавные движения. Звук и повторяющийся ритм помогали постепенно отпускать напряжение и погружаться в тишину.

Для меня это был новый и интересный опыт. Больше всего понравилось то, что здесь не нужно было стремиться к какому-то правильному состоянию. Достаточно было слушать, дышать и позволить себе чувствовать.

В заключение я еще раз поплавала в бассейне, отдохнула в джакузи и сауне. Хотелось запомнить это ощущение и увезти его с собой домой.

Главное — позволить себе остановиться

В программе ретрита было и свободное время, когда каждая участница могла побыть в одиночестве, насладиться морским пейзажем, отдохнуть или просто пообщаться с другими девушками. И, как оказалось, такие незапланированные паузы были не менее важны, чем практики.

© Алина Онопа, ТСН.ua

За три дня я в очередной раз поняла: отдых — это возможность изменить привычный ритм, уделить внимание своему телу, честно поговорить с собой и вспомнить, что приносит радость.

Этот ретрит стал для меня небольшой паузой, после которой я стала более внимательной к себе. Повседневные дела никуда не исчезли, но появились силы снова ими заниматься.

Поэтому я пришла к выводу: для перезагрузки не нужен длительный отпуск. Иногда достаточно всего лишь трех дней у моря, нескольких глубоких вдохов и честного вопроса к себе: «А чего я хочу именно сейчас?»

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