Морская романтика и история: почему стоит посетить Музей флота Украины
Если вы мечтаете увидеть в одном месте историю, искусство и морскую романтику, Музей морского флота Украины станет обязательным пунктом на культурной карте Одессы.
Здесь оживает история украинского торгового флота, а старинные документы, навигационные приборы и якорь возрастом более 900 лет создают атмосферу настоящего морского приключения.
История здания
Музей когда-то располагался в здании Английского клуба, возведенном в 1842 году архитектором Торричелли. Бело-голубой фасад в стиле Туманного Альбиона напоминает легендарный фарфор компании «Веджвуд».
Особенность здания — крутой спуск, со стороны сквера Оперного театра оно имеет одноэтажный вид, а со стороны Думской площади — двухэтажным с высоким цоколем. Благодаря этому здание видно со всех сторон, а это делает его настоящей архитектурной жемчужиной Одессы.
После октябрьских событий 1917 года клуб закрыли, а впоследствии в нем расположился Музей морского флота. Сегодня здание — памятник архитектуры, где продолжаются реставрационные работы.
Удивительная коллекция
Сегодня фонд музея насчитывает около 100 тысяч экспонатов:
модели судов;
старинные навигационные приборы;
архивные документы и карты;
морские якоря разных типов, включая «викингские» многолапые кошки;
произведения искусства в жанре маринистики.
Особая экспозиция — музей якорей возле Морского вокзала. Здесь представлены классические коромысловые и редкие многолапые якоря, некоторым из них более 900 лет.
Испытание временем
Музей пережил три серьезных пожара в 2005, 2015 и 2016 годах, часть экспонатов была утрачена. Но коллекцию удалось сохранить. Сейчас музей работает в помещении Одесского морского порта имени Ф. де Волана и посетители могут увидеть все самое ценное.
Несмотря на временное перемещение, количество посетителей остается стабильно высоким. И это неудивительно, ведь здесь можно почувствовать атмосферу морских приключений и узнать о развитии украинского флота.
Почему стоит посетить
Для всех возрастных категорий: интересно семьям, студентам и туристам.
Образовательная ценность: музей помогает понять развитие украинского торгового флота.
Исторический контекст: архитектура Английского клуба добавляет посещению особого шарма.
Не пропустите
Экспозицию якорей возле Морского вокзала — редкая коллекция морских артефактов.
Модели старинных кораблей и навигационные приборы.
Возможность узнать историю развития украинского торгового флота.
Музей морского флота Украины — это сочетание истории, культуры и морской романтики, которое стоит посетить каждому, кто оказался в Одессе. Даже если Английский клуб еще не восстановлен после пожаров, дух украинского флота здесь чувствуется в каждом экспонате.