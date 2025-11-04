Морская романтика и история: почему стоит посетить Музей флота Украины

Одесский Музей флота Украины instagram.com_agoov1 / © Instagram

Реклама

Здесь оживает история украинского торгового флота, а старинные документы, навигационные приборы и якорь возрастом более 900 лет создают атмосферу настоящего морского приключения.

История здания

Музей когда-то располагался в здании Английского клуба, возведенном в 1842 году архитектором Торричелли. Бело-голубой фасад в стиле Туманного Альбиона напоминает легендарный фарфор компании «Веджвуд».

Особенность здания — крутой спуск, со стороны сквера Оперного театра оно имеет одноэтажный вид, а со стороны Думской площади — двухэтажным с высоким цоколем. Благодаря этому здание видно со всех сторон, а это делает его настоящей архитектурной жемчужиной Одессы.

Реклама

После октябрьских событий 1917 года клуб закрыли, а впоследствии в нем расположился Музей морского флота. Сегодня здание — памятник архитектуры, где продолжаются реставрационные работы.

Удивительная коллекция

Сегодня фонд музея насчитывает около 100 тысяч экспонатов:

модели судов;

старинные навигационные приборы;

архивные документы и карты;

морские якоря разных типов, включая «викингские» многолапые кошки;

произведения искусства в жанре маринистики.

Особая экспозиция — музей якорей возле Морского вокзала. Здесь представлены классические коромысловые и редкие многолапые якоря, некоторым из них более 900 лет.

Испытание временем

Музей пережил три серьезных пожара в 2005, 2015 и 2016 годах, часть экспонатов была утрачена. Но коллекцию удалось сохранить. Сейчас музей работает в помещении Одесского морского порта имени Ф. де Волана и посетители могут увидеть все самое ценное.

Реклама

Несмотря на временное перемещение, количество посетителей остается стабильно высоким. И это неудивительно, ведь здесь можно почувствовать атмосферу морских приключений и узнать о развитии украинского флота.

Почему стоит посетить

Для всех возрастных категорий: интересно семьям, студентам и туристам.

Образовательная ценность: музей помогает понять развитие украинского торгового флота.

Исторический контекст: архитектура Английского клуба добавляет посещению особого шарма.

Не пропустите

Экспозицию якорей возле Морского вокзала — редкая коллекция морских артефактов.

Модели старинных кораблей и навигационные приборы.

Возможность узнать историю развития украинского торгового флота.

Музей морского флота Украины — это сочетание истории, культуры и морской романтики, которое стоит посетить каждому, кто оказался в Одессе. Даже если Английский клуб еще не восстановлен после пожаров, дух украинского флота здесь чувствуется в каждом экспонате.