Мост Преображенского instagram.com/ura_braslavets / © Instagram

Они не просто соединяют берега Днепра, а «сшивают» историю: послевоенное восстановление, инженерную смелость 1950-х и современный городской ритм, который уже давно испытывает их на прочность.

Мосты Преображенского давно стали настолько привычными для Запорожья, что их легко воспринимать как часть фона. Однако за этой «привычностью» стоит история, в которой соединились недостаток ресурсов, большие амбиции и инженерный риск.

Их начали строить весной 1949 года, сразу после Второй мировой войны, когда инфраструктура страны была разрушена, а дефицит высококачественной стали заставлял инженеров искать альтернативные решения. Именно поэтому было принято смелое для того времени решение, использовать монолитный железобетон.

Автором проекта стал инженер Борис Преображенский, именем которого впоследствии и назвали эти конструкции.

Архитектура восстановления

Мосты через Новый и Старый Днепр создавались как единый инженерный комплекс. Это не одно сооружение, а два моста, которые вместе формируют транспортную систему города:

через Новый Днепр — четырехарковый двухъярусный мост

через Старый Днепр — одноарочный мост

Они были возведены на месте разрушенных во время Второй мировой войны мостов Стрелецкого.

На момент строительства это была одна из самых технологически сложных конструкций своего времени. Инженеры впервые в таком масштабе применяли, в частности, послойное бетонирование (торкретирование) — метод, который сегодня кажется привычным, но тогда был инновацией.

Два яруса

Одна из самых узнаваемых особенностей мостов — их многоуровневая структура.

нижний ярус — автомобильная дорога, по одной полосе в каждом направлении, и пешеходные дорожки

верхний ярус — двухколейная железная дорога

Фактически это инфраструктурный «двухэтажный мост», который одновременно обслуживает различные виды транспорта — решение, которое для 1950-х годов было чрезвычайно прогрессивным.

Масштаб и геометрия

Длина мостов — 560 м, высота — 54 м, конструкция — арочные пролеты из железобетона. Четыре арки главного моста создают эффект легкой, почти воздушной линии, несмотря на массивность материала.

Недаром многие описывают их как конструкцию, которая будто «летит» над водой и напоминает силуэт чаек над рекой.

На момент открытия 31 декабря 1952 года, мосты полностью соответствовали потребностям города. Но интенсивность транспорта со временем радикально изменилась.

Конструкции, которые строились в условиях послевоенной экономики, сегодня работают на пределе своих возможностей. Одна полоса движения уже давно не соответствует современной нагрузке крупного промышленного города. Именно поэтому рядом с ними возводятся новые мостовые переходы, которые должны взять на себя часть транспортного потока.

Памятка, которую нельзя просто так заменить

Несмотря на инфраструктурные вызовы, Мосты Преображенского имеют официальный статус памятника культурного наследия Украины.

Это не только транспортный объект, но и свидетельство эпохи — пример того, как страна восстанавливалась после войны, использовала доступные материалы и максимально смелые инженерные решения.

Мосты Преображенского — больше, чем бетон и арки над рекой, это история о городе, который восстанавливался после разрушений и учился строить по-новому.

Они остаются одновременно красивыми и уязвимыми, элегантными и перегруженными, историческими и абсолютно современными, потому что пытаются соответствовать ритму мегаполиса.

