- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 8
- Время на прочтение
- 2 мин
Музей «Старое село» в Колочаве: путешествие в мир традиций, ремесел и крокусов, которое стоит запланировать на выходные
Закарпатье — это край, где горы встречаются с традициями, а природа переплетается с историей. Одно из самых колоритных мест, где можно почувствовать настоящий дух древней Верховины — музей архитектуры и быта «Старое село» в Колочаве.
Это самый большой сельский скансен Украины, который открылся в 2007 году и с тех пор стал любимым местом для туристов со всей страны.
«Старое село» воссоздает жизнь жителей Карпат за последние три века. Здесь собрано около 20 аутентичных зданий и хозяйственных построек, которые рассказывают о быте людей разного социального статуса, от бедняков и ремесленников до состоятельных хозяек.
Среди экспонатов — дом крестьянина, кузница, пилорама, церковноприходская школа, еврейская корчма и синагога, дом-парильня, хижина пастуха, дом сапожника, бондаря, старосты и ткача, водяная мельница и даже жандармерия.
У каждого дома есть собственная мебель, посуда и инструменты, которыми пользовались жители в XVIII-XX веках. Поэтому во время прогулки можно буквально «окунуться» в жизнь предков.
Изюминка Колочавы — музей узкоколейки
Отдельного внимания заслуживает музей «Колочавская узкоколейка», расположенный на территории скансена. Это настоящий поезд с паровозом и десятком вагонов среди которых:
пассажирские вагоны, которыми возили лесорубов в горы,
грузовые вагоны для транспортировки скота и древесины,
вагон-кинозал и вагон-контора,
дрезина и даже вагон-скорая помощь.
Посетители могут почувствовать себя машинистами, покататься на дрезине и увидеть инструменты, которыми пользовались железнодорожники.
Уникальность
В 2009 году музей «Старое село» стал победителем Всеукраинского конкурса общественных музеев в номинации «Традиции и обычаи моей малой Родины». А сама Колочава известна тем, что имеет более 10 музеев в пределах одного села — такое может встретиться разве что в настоящем культурном центре, а не в горном уголке Закарпатья.
Самое красивое время для посещения Колочавы — конец марта и начало апреля, когда село покрывается ковром из крокусов. Только представьте, среди заснеженных гор — домики XVIII века, а вокруг них фиолетовые цветы, которые символизируют приход весны. Зрелище действительно завораживает.
«Старое село» в Колочаве — это не просто музей, а путешествие во времени. Здесь оживает история, звучат голоса предков, пахнет свежим деревом и горным ветром. Это место, где стоит побывать хотя бы раз, чтобы понять, что Закарпатье — это не только природа, но и богатая культура, которая сохраняется и передается из поколения в поколение.