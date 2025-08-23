Музей «Старое село» в Колочаве: путешествие в мир традиций, ремесел и крокусов, которое стоит запланировать на выходные

Музей "Старое село" в Колочаве instagram.com_travel_to_ukraine_ / © Instagram

Это самый большой сельский скансен Украины, который открылся в 2007 году и с тех пор стал любимым местом для туристов со всей страны.

«Старое село» воссоздает жизнь жителей Карпат за последние три века. Здесь собрано около 20 аутентичных зданий и хозяйственных построек, которые рассказывают о быте людей разного социального статуса, от бедняков и ремесленников до состоятельных хозяек.

Среди экспонатов — дом крестьянина, кузница, пилорама, церковноприходская школа, еврейская корчма и синагога, дом-парильня, хижина пастуха, дом сапожника, бондаря, старосты и ткача, водяная мельница и даже жандармерия.

У каждого дома есть собственная мебель, посуда и инструменты, которыми пользовались жители в XVIII-XX веках. Поэтому во время прогулки можно буквально «окунуться» в жизнь предков.

Изюминка Колочавы — музей узкоколейки

Отдельного внимания заслуживает музей «Колочавская узкоколейка», расположенный на территории скансена. Это настоящий поезд с паровозом и десятком вагонов среди которых:

пассажирские вагоны, которыми возили лесорубов в горы,

грузовые вагоны для транспортировки скота и древесины,

вагон-кинозал и вагон-контора,

дрезина и даже вагон-скорая помощь.

Посетители могут почувствовать себя машинистами, покататься на дрезине и увидеть инструменты, которыми пользовались железнодорожники.

Уникальность

В 2009 году музей «Старое село» стал победителем Всеукраинского конкурса общественных музеев в номинации «Традиции и обычаи моей малой Родины». А сама Колочава известна тем, что имеет более 10 музеев в пределах одного села — такое может встретиться разве что в настоящем культурном центре, а не в горном уголке Закарпатья.

Самое красивое время для посещения Колочавы — конец марта и начало апреля, когда село покрывается ковром из крокусов. Только представьте, среди заснеженных гор — домики XVIII века, а вокруг них фиолетовые цветы, которые символизируют приход весны. Зрелище действительно завораживает.

«Старое село» в Колочаве — это не просто музей, а путешествие во времени. Здесь оживает история, звучат голоса предков, пахнет свежим деревом и горным ветром. Это место, где стоит побывать хотя бы раз, чтобы понять, что Закарпатье — это не только природа, но и богатая культура, которая сохраняется и передается из поколения в поколение.