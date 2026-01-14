На отдых в Закарпатье: что посмотреть в Ужгороде

Реклама

Путешествия все чаще превращаются в безумный марафон с селфи и фото и спешки увидеть все, которые изрядно утомляют. Но сейчас все больше людей предпочитает философию — slow travel. Это не о количестве посещенных локаций, а о глубине ощущений и погружения на максимум в атмосферу вокруг. И именно Ужгород, на мой взгляд, стал одним из лучших городов Украины для такого формата путешествий.

Ужгород является самым маленьким областным центром Украины и сейчас он считается одним из самых безопасных городов нашей страны в нынешних реалиях. Этот город не пытается поразить масштабом. Он цепляет другим — медленным ритмом. Здесь никуда не спешат, не пытаются «успеть все», здесь не сигналят нервно машины и не гонятся за трендами. Прогулка вдоль реки Уж, вкусный ароматный кофе на пешеходной улице Корзо, утренний туман над черепичными крышами, красивая архитектура — все настраивает на замедление и желание насладиться моментом «здесь и сейчас».

© Алина Онопа, ТСН.ua

Slow travel в Ужгороде — это возможность жить, как местные: завтракать неспешно, завести разговор с баристой или официантом, кайфовать от очаровательных пейзажей города, посетить галерею и окунуться в мир искусства, забежать в магазинчик, чтобы прикупить закарпатских вкусностей, вина и сувениров. Именно за этим я и поехала в Ужгород, устав от шумного мегаполиса, стрессовых ситуаций и постоянной потребности куда-то бежать.

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

Что посмотреть

Пешеходный мост

Пешеходный мост в центре города, который был установлен еще в XIX веке, соединяет два берега реки Уж. Он является визитной карточкой Ужгорода. Это место стало одним из самых любимых для влюбленных и молодоженов, которые делают здесь романтические фотосессии и в знак своей любви прикрепляют здесь замки.

Рядом с ним на набережной Независимости есть Липовая аллея, которая является самой длинной в Европе — ее протяженность достигает 2,2 км вдоль реки. Посадили ее чешские ботаники в 1928 году. Здесь есть разные сорта липы, которые цветут в разный период, создавая невероятную атмосферу и ароматы в течение длительного времени.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Ужгородский замок

Ужгородский замок основан в IX-X веке. Он является древнейшим сооружением города и одним из самых выдающихся исторических памятников Закарпатья. Оказавшись здесь, сразу погружаешься в атмосферу средневековья и проникаешься духом истории.

Сначала это была деревянная крепость, возвышавшаяся на Замковой горе. Затем ее неоднократно перестраивали. На сегодня в сооружении сочетаются элементы ренессанса и барокко.

На территории замка есть колодец глубиной более 80 м, который во время осад обеспечивал его жителей водой. Здесь также можно увидеть бронзовую статую птицы Турула, которая символизирует венгерскую национальную идентичность, остатки фундамента церкви Святого Юрия XIV века, а также изображения Гермеса и Геракла.

С замком связана легенда. По преданию, дочь венгерского графа Другета влюбилась в польского воеводу, который был их врагом и планировал захватить крепость. Девушка под чарами любви рассказала своему возлюбленному обо всех тайных ходах замка. Ее отец об этом узнал и замуровал ее живьем в одной из стен сооружения. Говорят, что дух девушки до сих пор блуждает в стенах замка.

Сейчас в замке расположен Закарпатский краеведческий музей, в котором хранятся уникальные артефакты истории и культуры региона.

Мини-скульптуры

Ужгород славится своими интересными минискульптурами, которые можно найти, прогуливаясь по городу, — на набережных, в переулках, возле кафе. Их поиск превращается в увлекательный квест.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Это проект «Минискульптуры Ужгорода», основанный в 2010 году. Он начался с милой скульптуры Николайчика с мешком, автором которой является Михаил Колодко. Она символизирует помощника Святого Николая и найти ее можно на перилах набережной реки Уж на Театральной площади в Ужгороде.

Затем появилась статуя Свободки — самая маленькая в мире реплика статуи Свободы и самый маленький функционирующий маяк, посвященный «Ужгородской регате». Она установлена на перилах Консульской лестницы, ведущей от Православной набережной к пешеходному мосту.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Не менее интересной миниатюрой является бравый солдат Швейк — известный персонаж сатирического романа чешского писателя Ярослава Гашека. Он удобно устроился на исторических перилах Киевской набережной, которые даже сохранили следы пуль военного времени. В одной руке Швейка держит кнедлик — традиционное чешское блюдо из теста, а другой придерживает шляпу, чтобы ветром не сдуло.

Поразила и минискульптура бронзовой Эйфелевой башни, расположенной на последнем уцелевшем старинном фонаре Ужгорода возле Кафедрального собора. Самую маленькую в мире публичную копию Эйфелевой башни установили по случаю празднования Дней французской культуры в Украине. В высоту этот мини-девр достигает 16 сантиметров, а весит один килограмм.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Сейчас в Ужгороде установлено уже более 70 минискульптур, которые связаны с городом.

Закарпатская областная филармония (здание бывшей синагоги)

На берегу реки Уж, недалеко от Театральной площади, возвышается бывшая еврейская синагога — одно из самых уникальных сакральных сооружений не только Ужгорода, но и всей Европы. Возведена она в 1904 году по проекту архитекторов Дюлы Паппа и Ференца Сабольча. Яркое здание захватывает неомавританским стилем, в котором романтическая эстетика сочетается с византийскими и арабо-марокканскими мотивами. Она построена из розового мрамора и украшена красными керамическими плитками и декоративным кирпичом, которые привезли из Италии. Центральный балкон фасада украшала звезда Давида.

© Алина Онопа, ТСН.ua

После Второй мировой войны здание переоборудовали под концертный зал. Он стал одним из главных центров музыкальной жизни Ужгорода и одной из лучших концертных локаций города. В филармонии установили один из лучших в Украине орган с тремя клавиатурами и 2250 трубами, который привезли из Прибалтики.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Кафедральный собор

Крестовоздвиженский кафедральный собор является украшением и гордостью города. Он возвышается на Капитульной горке рядом с Ужгородским замком. Его силуэт давно стал узнаваемой визитной карточкой Ужгорода, а колокола — неотъемлемой частью городского звукового пейзажа. Собор звонили в первой половине XVII века как иезуитский храм. Строительство завершилось в 1646 году, и в то время это был один из самых монументальных сакральных объектов в регионе.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Интересно то, что сначала храм имел только одну башню — типичную для иезуитской архитектуры. Вторую достроили значительно позже, уже в XVIII веке, придав собору более торжественный и симметричный вид. Архитектурно собор является ярким образцом раннего барокко. Внутри сохранились элементы старинного убранства, а под храмом расположены крипты, где похоронены епископы Мукачевской греко-католической епархии. Эти подземелья являются своеобразным духовным архивом Закарпатья. За свою историю собор менял назначения и владельцев, пережил приход разных государств и режимов, но н

© Алина Онопа, ТСН.ua

Напротив собора есть сквер имени австро-венгерской императрицы Марии Терезии и памятник ей, который установили в знак благодарности за ее вклад в развитие Ужгорода.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Где остановиться

Заселиться я решила в 4-звездочный апарт-отель Apartel Uzhhorod, который поддерживает slow travel. Это не классический отель в привычном понимании, а пространство для комфортной и неспешной жизни в городе. Он идеально подойдет для проживания не только на уикенд, а на неделю или даже месяц, во время которого можно совместить отдых и удаленную работу.

Фото Alina Smetankina

Отель предлагает 63 номера, оборудованные как апартаменты. Здесь действительно чувствуешь себя как дома, ведь есть все необходимое для длительного проживания: собственная полноценная кухня, стиральная машина, зона гостиной, детская комната, продуманное пространство, современный дизайн без перегрузки деталями.

Фото Alina Smetankina

Фото Alina Smetankina

Здесь легко жить, а не «останавливаться». В отеле тихо и спокойно. Здесь нет навязчивого сервиса: тебя не торопят и не контролируют, здесь уважают главное правило slow travel — жить в собственном темпе.

Фото Alina Smetankina

Фото Alina Smetankina

Отель имеет удобное расположение: можно пешком дойти до центра за 15 мин, набережной или кафе, не привязываясь к транспорту. А до границы со Словакией здесь рукой подать — 5 мин.

Фото Alina Smetankina

Где поесть

В Apartel Uzhhorod есть два уютных ресторана Limoncello и SAKE lounge: один с изысканной европейской кухней, где современные гастрономические решения дополнены закарпатскими акцентами и итальянскими традициями, и другой — с яркими блюдами азиатской кухни.

Фото Alina Smetankina

Фото Alina Smetankina

Особого внимания здесь заслуживает шведский стол в первом ресторане (завтраки входят в стоимость проживания), который удивит разнообразием блюд даже самого требовательного гурмана.

Фото Alina Smetankina

Где расслабиться или заняться спортом

Порелаксировать можно в SPA-центре отеля. Здесь есть римская парная, финская сауна, ледяная чаша, соляная комната, джакузи, массажи для отдыха и восстановления.

Фото Alina Smetankina

Фото Alina Smetankina

Фото Alina Smetankina

Фото Alina Smetankina

А для поддержания физической формы можно пойти позаниматься в спортзал отеля, в котором есть тренажеры и спортивное оборудование для разного уровня подготовки. Это идеальный формат для тех, кто хочет совместить работу и заботу о себе.

Фото Alina Smetankina

Как доехать

Доехать до Ужгорода можно поездом. Есть несколько рейсов из Киева, которые отправляются в разное время дня и ночи. Ориентировочное время в пути от 11 до 16 часов.

Можно поехать также автобусом или автомобилем. Расстояние от столицы до Ужгорода — 811 км. Приблизительное время поездки — 10 часов.

Ужгород — это город для тех, кто умеет останавливаться, слушать, смотреть внимательно и наслаждаться моментом. Именно поэтому город все чаще появляется в маршрутах slow travel по Украине, а такие отели становятся не просто точкой на карте, а частью философии путешествия.