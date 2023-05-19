На выходные в Черкасскую область: домики в сосновом лесу, рыбалка и церковь с восточным колоритом

Если вы в поисках, куда поехать отдохнуть на уикенд, чтобы это было и красиво, и познавательно, и интересно, и вкусно, рекомендуем вам посетить Черкасщину. Рассказываем почему.

Редакция Леди.ТСН.ua провела выходные в живописном уголке Украины, Черкасской области, и спешит с вами поделиться своими впечатлениями.

Что посмотреть

Рекомендуем посетить село Мошны, которое имеет богатую интересную историю и в нем сохранилось немало архитектурных памятников. Здесь живописные виды и есть отличные места, чтобы сделать красивые фото.

Территория современного села до 994 года была южной границей Киевской Руси, которую называли воротами "на Русь и с Руси". 1684 Мошны стали сотенным городком. Богдан Хмельницкий подписывал здесь свои универсалы. А во времена Казаки здесь построили первые казацкие чайки.

В начале XIX века городок, как приданное Елизаветы Браницкой, переходит в собственность ее мужа – князя Михаила Воронцова. Он превратил его в свою резиденцию и построил здесь огромный дворец, вокруг которого лес протяженностью 27 км.

За счет Воронцова 1823 года местные умельцы смастерили первые в Украине пароходы "Пчелка" и "Надежда".

Преображенская церковь

В 1840 году по указанию Воронцова возвели Преображенскую церковь, которая является визитной карточкой Мошен. К ней мы сразу и поехали, чтобы своими глазами увидеть эту уникальную и непохожую ни на одну другую церковь в Украине. Снаружи она несколько перекликается с Воронцовским дворцом в Алупке.

Преображенская церковь, построенная в 1840 году / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

От храма, который имеет нехарактерный для православных церквей стиль, веет восточным колоритом, так что на миг нам показалось, что мы перенеслись в какую-то мусульманскую страну.

Преображенская церковь / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Церковь построили в стиле романтизма с элементами готики тюдоровской по проекту известного итальянского архитектора Джорджа Торричелли (жил и работал в Одессе), который решил объединить мировые религии в одном сооружении. Архитектура церкви объединила православные, католические и мусульманские черты.

Белая каменная постройка имеет стройные граненые колонны-каплички с небольшими куполами и четырехугольную башню-колокольню высотой 44 метра. Окна и двери сделаны в форме арок.

Преображенская церковь / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Кстати, копию этой церкви Торичелли построил во Франции, недалеко от Парижа.

Поэтому, прежде всего, рекомендуем посетить этот невероятный архитектурный памятник на Черкасщине и сделать несколько фотографий на память.

Дом врача

Стоит посмотреть уникальный деревянный дом врача с колоритной резьбой, который находится в Мошнах, на обочине трассы Черкассы-Канев.

Дом врача по проекту Владислава Городецкого / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Он является единственным уцелевшим памятником деревянной архитектуры XIX века из комплекса сооружений Мошнивской больницы, спроектированной известным архитектором, "повелителем цемента и бетона" Владиславом Городецким (он присутствовал во время строительства).

Дом врача в Мошнах / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Проект медицинского комплекса у архитектора заказала Екатерина Балашова, которая в 1884 году унаследовала Мошны от своего дяди.

Если присмотреться, можно заметить, что усадьбу украшают деревянные стрелы (особенно стрела, направленная вниз), которые являются визитной карточкой стиля Городецкого.

На этом фото можно увидеть стрелы на усадьбе / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Музей Тараса Шевченко

Следующим местом, которое нужно посетить, – это музей Тараса Шевченко. В этом милом доме с соломенной крышей Кобзарь жил после освобождения из-под ареста 1859 года.

Музей Тараса Шевченко / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Музей открыли в 2014 году на территории постоялого двора Нагановского в Мошнах. В нем сохранилась планировка дома, перекрытия, стены, пороги и печь с лежанкой.

Печь с лежанкой / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Мебель в музее / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

На пороге вас приветливо и с песнями встретит директор музея, которая проведет увлекательную экскурсию с интересными рассказами.

В музее можно увидеть оригинальную мебель XIX века, кровать, на которой спал Шевченко, небольшой столик, на котором он писал свои гениальные произведения, предметы обихода, вышитые полотенца, ковры и иконы.

Кровать, на которой спал Великий Кобзарь / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Столик, на котором Тарас Шевченко писал / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Рядом с хижиной расположена конюшня с разными интересными орудиями труда.

Орудия труда в конюшне / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Во дворе музея очень уютно. Здесь можно посидеть на завалинке, проникнуться духом Великого Кобзаря, полюбоваться цветами, колодцем с "журавлем" и побаловать котика, живущего в музее. А еще можно насладиться красивым видом на Преображенскую церковь, о которой мы рассказали выше.

Колодец с "журавлем" / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Где остановиться

В Черкасской области, недалеко от села Мошны, в экологически чистом месте находится гостинично-ресторанный комплекс Riverwood Relax Park, расположенный на огромной территории с красивым ландшафтом площадью почти 4 гектара. Здесь можно заселиться в комфортный номер отеля или в современный домик в сосновом лесу.

Возле отеля есть рукотворное озеро

На территории комплекса есть большое рукотворное озеро, на котором можно порыбачить, а вечером насладиться "танцами" фонтана, и мост через него – стильный арт-объект, на фоне которого можно сделать красивые снимки.

Территория комплекса

Мост через озеро

Так мост выглядит вечером

Развлекательная программа

В комплексе есть своя картинная галерея, где представлены произведения украинских художников. Экспозиция обновляется каждые два месяца. Кстати, подлинники картин художников украшают каждый номер отеля, его коридоры и холл.

Картинная галерея комплекса

Номер отеля

Холл гостиницы

Кроме того, территорию и гостиницу комплекса украшают скульптуры украинских художников – братьев Егора и Никиты Зигура. Монументальные композиции выглядят гармонично с ландшафтом комплекса.

Скульптура братьев Зигуров

Скульптура братьев Зигуров

Скульптура братьев Зигуров

Каждый выходной в кинозале устраивают просмотры фильмов и мультиков для всей семьи, а в ресторане – выступления артистов с живой музыкой.

Можно провести день SPA (хамам, финская сауна, баня, соляная комната, массаж), которое входит в стоимость проживания, или у бассейна, который совсем скоро откроют.

SPA в комплексе

SPA в комплексе

На летней террасе или на озере можно выпить кофе или охлаждающий напиток. Для детей здесь есть игровая комната с настольным теннисом, футболом и PlayStation и детская площадка под открытым небом.

Летняя терраса

Особенно красиво здесь вечером, когда включают иллюминацию. Деревья, кусты и скульптуры подсвечиваются разноцветным светом, зажигают мост и включают фонтан посреди озера – это создает сказочную атмосферу.

Ресторан комплекса

Иллюминация вечером придает комплексу сказочности

Фонтан на фоне ресторана

Где поесть

Поскольку мы жили в Riverwood Relax Park, ресторан при нем был для нас лучшим вариантом. Блюда заведения могут удовлетворить самого требовательного гурмана. Здесь представлено эксклюзивное меню от шеф-повара Вадима Шкляренко. Авторские блюда готовят из местных органических продуктов. Звезда ресторана — мраморный стейк, который готовят из мяса, выращенного на собственной ферме.

Один из залов ресторана

Мраморный стейк

Ресторан имеет собственную пивоварню, которая варит четыре сорта крафтового пива на любой вкус. В нее можно сходить на экскурсию и дегустацию.

Собственная пивоварня комплекса

Как доехать

Мошны расположено в 30 км от Черкасс (по дороге на Канев) и 160 км от Киева. На автомобиле из столицы ехать примерно 2 часа 20 мин. Доехать сюда можно автобусом или поездом в Черкассы, а затем пересесть на маршрутку или такси.

Поэтому рекомендуем поехать на Черкасщину, чтобы перезагрузиться, отдохнуть от городской суеты, забыть о тревожной реальности, будничных хлопотах, снять стресс, погулять по лесу, культурно обогатиться, сделать несколько десятков красивых фото для Instagram, нанимать множество видео для TikTok и вкусно поесть.

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