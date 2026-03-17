Надворнянский замок instagram.com_valkyrja.88 / © Instagram

Реклама

Надворнянский замок, или Краснодвир, был построен как оборонительное сооружение на пути в Закарпатье. Он стал ядром формирования города Надворная и одновременно резиденцией его владельцев. История замка полна драматических событий, от татарских набегов до упадка во время австрийской власти. Несмотря на почти полное разрушение, его руины до сих пор поражают размерами и архитектурными деталями.

История замка

Существуют разные версии времени постройки замка, от XIII-XIV веков до XVI. Археологические исследования 2007 года датируют начало сооружения XIV-XV веками. Крепость была построена семьей Куропатвов как оборонительный пункт и резиденция, а также стала основой для развития города.

Замок неоднократно подвергался разрушениям. Известно о нападении татарской орды 11 августа 1589 года, после которого были уничтожены документы, удостоверяющие право собственности семьи Куропатвов на местные села. После перехода края под австрийскую власть в XVIII веке Краснодвир потерял стратегическое значение, а в XIX-XX веках его стены разбирали на строительный камень.

Реклама

Архитектура и детали

Первоначальная крепость имела длину более 98 метров и ширину почти 36 метров, с оборонительными башнями, рвами, въездным подъемным мостом, хозяйственными постройками и жилыми пристройками. Особенно выделяется габаритная башня в форме неправильного девятиугольника с бойницами и древней штукатуркой на стенах.

Во время археологических работ 2007 года раскопали остатки трех башен и фрагменты стен. Были найдены многочисленные артефакты XVII-XIX веков, которые помогли лучше понять быт и жизнь жителей замка.

Легенда

Существует легенда, что поселок Надворная возник благодаря людям, которые работали «на дворе» у Пнивских Куропатвов. Хотя логика такого поселения кажется сомнительной, ведь от замка до Пнива 3-5 километров — легенда подчеркивает важность Краснодвора в истории региона.

Настоящее время

Надворнянский замок почти полностью разрушен и не охраняется, хотя имеет высокую историческую ценность. Руины расположены рядом с парком имени Ивана Франко. Посетители могут увидеть остатки стен, башен и фрагменты древних конструкций, которые остались как молчаливые свидетели многовековой истории.

Реклама

Надворнянский замок — больше, чем руины, это память о благородных семьях, битвах и легендах, которые формировали Надворную. Хотя сегодня крепость почти забыта, ее остатки продолжают вдохновлять историков, архитекторов и всех, кто ценит историческое наследие Прикарпатья.