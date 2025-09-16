- Дата публикации
Настоящие тропики под Киевом: чем интересна банановая ферма в Рожнах
Всего в получасе езды от Киева можно оказаться в тропиках, ведь в селе Рожны расположена уникальная «Банановая ферма». Это не просто теплица, а настоящий ботанический оазис, где среди украинских пейзажей растут десятки экзотических фруктов.
Еще в начале 1990-х Анатолий Патий разработал теплицу особого типа. Ее конструкция позволяет удерживать тепло с минимальными затратами энергии, поэтому даже в морозные зимы здесь комфортно растут ананасы, бананы, папайя и кофейные деревья. Впоследствии хозяин начал экспериментировать с селекцией и вывел уникальные сорта.
Например, «Киевский карлик» — самый маленький в мире сорт банана, который вырастает всего до 80 см вместо привычных 3,5 м. А еще здесь есть дерево, на котором одновременно созревают апельсины и лимоны.
Что можно увидеть на ферме
Несмотря на название, в теплице растут не только бананы. Сегодня здесь более 50 сортов тропических и субтропических культур:
ананасы,
папайя,
кофейное дерево,
кумкват,
гранат,
инжир,
мандарины и апельсины.
Каждое растение ухоженное и так адаптировано, что может родить даже в нашем климате. Хозяин охотно рассказывает о секретах выращивания и делится своими экспериментами.
Экскурсия, которая вдохновляет
Посетители говорят, что экскурсия напоминает путешествие в страны Юго-Восточной Азии. Здесь пахнут спелые бананы, созревают цитрусовые, а воздух наполнен тропическими ароматами. Экскурсия проходит по предварительной записи, длится примерно 1,5-2 часа.
Гостей ждет:
знакомство с уникальными деревьями и селекционными сортами;
возможность попробовать экзотические плоды;
фотосессия среди «тропических джунглей»;
возможность приобрести саженцы для домашнего выращивания.
Как добраться
Село Рожны имеет удобное автобусное сообщение с Киевом и соседними городами, поэтому добраться сюда несложно даже без собственного авто. Это идеальное место для семейной прогулки, романтического уикенда или просто возможности сменить атмосферу в пасмурный зимний день.
Почему стоит посетить ферму
Вы узнаете, как дома вырастить ананас или банан.
Сможете увидеть самый маленький в мире сорт банана.
Почувствуете себя в экзотической стране, не выезжая из Украины.
Получите вдохновение для собственных ботанических экспериментов.
Если вам не хватает солнца и ярких впечатлений, «Банановая ферма» станет отличным вариантом для маленького путешествия в мир тропиков. А хозяин поделится своим многолетним опытом и любовью к растениям.