Настоящие тропики под Киевом: чем интересна банановая ферма в Рожнах

Банановая ферма в Рожнах / © Credits

Еще в начале 1990-х Анатолий Патий разработал теплицу особого типа. Ее конструкция позволяет удерживать тепло с минимальными затратами энергии, поэтому даже в морозные зимы здесь комфортно растут ананасы, бананы, папайя и кофейные деревья. Впоследствии хозяин начал экспериментировать с селекцией и вывел уникальные сорта.

Например, «Киевский карлик» — самый маленький в мире сорт банана, который вырастает всего до 80 см вместо привычных 3,5 м. А еще здесь есть дерево, на котором одновременно созревают апельсины и лимоны.

Что можно увидеть на ферме

Несмотря на название, в теплице растут не только бананы. Сегодня здесь более 50 сортов тропических и субтропических культур:

ананасы,

папайя,

кофейное дерево,

кумкват,

гранат,

инжир,

мандарины и апельсины.

Каждое растение ухоженное и так адаптировано, что может родить даже в нашем климате. Хозяин охотно рассказывает о секретах выращивания и делится своими экспериментами.

Экскурсия, которая вдохновляет

Посетители говорят, что экскурсия напоминает путешествие в страны Юго-Восточной Азии. Здесь пахнут спелые бананы, созревают цитрусовые, а воздух наполнен тропическими ароматами. Экскурсия проходит по предварительной записи, длится примерно 1,5-2 часа.

Гостей ждет:

знакомство с уникальными деревьями и селекционными сортами;

возможность попробовать экзотические плоды;

фотосессия среди «тропических джунглей»;

возможность приобрести саженцы для домашнего выращивания.

Как добраться

Село Рожны имеет удобное автобусное сообщение с Киевом и соседними городами, поэтому добраться сюда несложно даже без собственного авто. Это идеальное место для семейной прогулки, романтического уикенда или просто возможности сменить атмосферу в пасмурный зимний день.

Почему стоит посетить ферму

Вы узнаете, как дома вырастить ананас или банан.

Сможете увидеть самый маленький в мире сорт банана.

Почувствуете себя в экзотической стране, не выезжая из Украины.

Получите вдохновение для собственных ботанических экспериментов.

Если вам не хватает солнца и ярких впечатлений, «Банановая ферма» станет отличным вариантом для маленького путешествия в мир тропиков. А хозяин поделится своим многолетним опытом и любовью к растениям.