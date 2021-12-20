Не только Закарпатье: где в Украине есть термальные курорты

Не только Закарпатье: где в Украине есть термальные курорты

Компенсировать в холодный период отсутствие тепла в нашей климатической зоне можно несколькими способами. Один из них – отдых на термальном курорте.

Геотермальные источники (подземные воды температурой выше 20 градусов Цельсия) – не редкость в Украине. Однако места отдыха и оздоровления, организованные вокруг них, не столь популярны, как отечественные морские или горнолыжные курорты. На слуху только несколько названий – Косино и Берегово. Оба находятся в Закарпатье. Первый вложил силы и средства в свое развитие и популяризацию. На данный момент это крупный оздоровительно-рекреационный комплекс, где к бассейнам с термальной водой прилагаются отель, аквапарк, сауны и многое другое. Поэтому о нем знают и целенаправленно туда ездят.

Берегово же известно как город-курорт еще с советских времен. Сегодня он привлекает туристов не только своими термальными центрами, которых два: оздоровительный термальный комплекс "Жаворонок" и бассейны спортивной базы "Закарпатье", но и возможностью погулять по городу и окрестностям с экскурсиями, вкусно поесть в местных ресторанчиках, продегустировать продукцию расположенных рядом виноделен.

Однако они не единственные закарпатские термальные курорты. Этот район богат геотермальными источниками и может предложить еще много мест отдыха с возможностью окунуться в теплую минеральную воду.

Так, к примеру, с "Косино" соседствует лечебно-оздоровительный комплекс "Eco-Termal", термальные воды которого подобны качеством знаменитым источникам Венгрии (так заявлено на сайте комплекса).

А рядом с Ужгородом расположен гостиничный комплекс "Золота гора". Здесь гостей ждут 5 бассейнов с термальной водой. Они доступны не только для живущих в отеле, но и для посетителей извне, купивших абонементы.

Недалеко от границы с Румынией, возле села Велятино, с конца прошлого века функционирует туристический комплекс "Тепли воды". Его давно оценили местные жители за лечебные свойства воды, добываемой глубоко (около 1000 м) из-под земли. За последние годы село-курорт стало популярным. Сейчас ТК "Тепли воды" расширил перечень услуг и принимает большое количество туристов со всей страны (особенно в выходные и праздничные дни), желающих оздоровиться в целебных водах термальных источников и развлечься.

Отдельно можно отметить закарпатские санатории, предлагающие комплексное лечение, в которое входят и водные процедуры в термальных бассейнах. Это санатории "Боржава", "Теплыця" и "Термал Стар". А также санаторный комплекс "Деренивская купель" – комфортабельный курорт с красивой историей, включающий в себя термальный бассейн, спа-зону, отели, рестораны с авторской кухней и т.д.

Конкурентом Закарпатью когда-то в будущем станет Херсонская область, также богатая термальными источниками. Сейчас же инфраструктура херсонских термальных зон отдыха сильно отстает в развитии, хотя приехать "погреться" туристам все же есть куда.

В середине ХХ века на Арабатской Стрелке в процессе поиска нефти обнаружили высокоминерализованное подземное озеро. Его воды питают все термальные источники этой местности.

Арбатская стрелка / Credits

На данный момент "освоено" три источника Арабатской Стрелки. Два комплекса в процессе строительства. Первый - "Арабатские Термы" на источнике Чокрак. Бонус для посетителей здесь – так называемое Глицериновое озеро. Это озеро с пресной водой, которая, по словам пользователей, благотворно влияет на состояние кожи и якобы содержит легкие фракции нефти (никто официальные анализы не проводил). Однако купаться в нем можно только в летний период.

Второй комплекс в селе Счастливцево – долгострой. Бассейн здесь стихийный и как некая "Территория здоровья" функционирует давно. А восстановительный центр "Клиника доктора Козявкина", расположившийся рядом с источником, который должен был организовать пространство, отдых и лечение, до сих пор не готов принимать посетителей. Все желающие оздоровиться останавливаются в местных пансионатах, отелях и базах отдыха.

Третий и единственный полноценно функционирующий термальный комплекс на Арабатской Стрелке (правда, только в теплое время) – водолечебница "Горяче Джерело". Жить в самом комплексе не получится, но возле лечебницы есть пансионат и отель, готовые принимать гостей, а в самом селе Геническая Горка сдаются апартаменты.

В другой части Херсонской области, в селе Облои, есть еще один термальный источник, появившийся в результате поиска нефти в 70-х годах прошлого века. "Горячий ключ" (местные называют его Гейзер, или Гейзеры) питается водой подземного озера, расположенного на глубине более 1500 метров. Инфраструктура здесь совсем отсутствует, но это не мешает "херсонским гейзерам" быть очень популярным местом отдыха у жителей области.

P.S. Перед планированием отдыха на любом из термальных курортов Украины во время пандемии обязательно узнавайте условия работы интересующего вас комплекса на указанных в тексте сайтах. Единственное, актуальную информацию о херсонских "Гейзере" и источнике в селе Счастливцево вы сможете получить только на месте в связи с отсутствием там нормальной инфраструктуры.

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