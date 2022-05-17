"Одесса без моря, как Буковель без снега": туристического сезона не будет

"Одесса без моря, как Буковель без снега": туристического сезона не будет

Россия разрушает, отравляет и портит все, до чего может дотянуться.

С начала широкомасштабного вторжения России в Украину серьезный вред был причинен не только военной и гражданской инфраструктуре нашей страны, уничтожено и повреждено было много объектов культурного наследия, природных заповедников и любимых нами туристических мест.

Очень сильно от действий Российской армии пострадала Одесса и Чёрное море. С одной стороны - обстрелянные гостиницы, частные дома, другой - заминированное море.

Одесская мэрия показала видео обезвреживания якорных мин, прибившихся к берегу. Их вынесло на берег из-за шторма. Обезвреживают мины прямо на побережье. Областная военная администрация предупреждает — посещать пляжи сейчас опасно. Линия побережья заминирована. Поэтому никакого туристического сезона в Одессе, скорее всего, не будет.

Кроме того, из-за оккупантов у берегов Одесской области массово погибают дельфины. Тела погибших дельфинов появляются на побережье с начала полномасштабной войны России против Украины. Для дельфинов угрозу представляют не только противокорабельные мины и выпущенные оккупантами мощные снаряды, но и военные гидролокаторы, повреждающие органы слуха дельфинов и дезориентирующие их.

Но, как рассказывает местный житель, телеведущий, отец троих детей Игорь Окс, одесситы не готовы полностью смириться с запретом посещения пляжей. Некоторые пляжники готовы загорать прямо под табличкой "заминировано". Некоторые выходят на пирс. Но такие случаи одиночны и не носят массового характера. Все это, по Словам Игоря Окса, очень болезненно для жителей города, потому что: "Одесса без моря, как Буковель без снега".

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