Олесский замок: легенда Галичины, которая возродилась из руин и очарует вас с первого взгляда

Олесский замок instagram.com_ukrainian_travels / © Instagram

Олесский замок построен на 50-метровом холме, его видно издалека и кажется, что он наблюдает за миром уже более шести веков.

Сегодня мы говорим о замке как о музее, кинолокации и туристической жемчужине, но еще совсем недавно он был разрушенной достопримечательностью, которая балансировала между забвением и возрождением. Его история — драматическая, величественная и полна легенд и именно поэтому она так интересна современным украинцам.

Место в котором формировалась европейская политика

Первые упоминания об Олесском замке относят к 1327 году, хотя укрепления на холме существовали еще раньше — на границе Галицко-Волынского княжества с Польшей и Литвой. Он видел набеги татар, пережил разрушения и сожжения, переходил от одних властителей к другим.

В XV-XVI веках это уже не просто крепость, а резиденция влиятельных родов:

Именно здесь, в 1629 году, родился будущий король Польши Ян III Собеский — полководец, который остановил турецкое войско под Веной. Рядом с ним в Олеске родился еще один король — Михаил Корибут Вишневецкий.

Существует легенда о рождении Собеского: в ночь грозы и татарского нападения ребенка положили на черный мраморный стол. Сверкнула молния, стол треснул, а повитуха оглохла. Люди считали это знаком и, возможно, не ошибались.

Архитектура, опередившая время

Олесский замок уникален тем, что был построен каменным сразу, а не достраивался поверх деревянных укреплений, как многие другие. Его овальная форма была нетипичной для тогдашнего фортификационного искусства.

При правлении Яна Собеского к реконструкции пригласили итальянского архитектора, который придал зданию черты ренессанса, объединил оборонительные стены с жилыми корпусами и создал гармоничную резиденцию европейского уровня.

Сокровище в стенах

Почти каждый старый замок имеет свою легенду о сокровище, в Олесько она — реальная. В стенах замка действительно нашли замурованную комнату с сокровищами. Когда слух разошелся, в замок потянулись искатели приключений. Они ломали камины, срывали пол, повреждали росписи в поисках «второй части» сокровища.

Олесский замок в кино

Олесский замок называют самым кинематографическим замком Украины. Здесь снимали более 20 фильмов, среди которых:

«Казаки идут»

«Время собирать камни»

«Пастух Янка»

«Дикая охота короля Стаха»

«Королева Бона»

«Богдан Хмельницкий»

финал польского блокбастера «Огнем и мечом»

Благодаря этому это место вошло и в украинскую, и в польскую культурную память.

Драматический поворот XX-го века

Пожары, войны и даже землетрясение 1838 года почти уничтожили замок. В конце XIX века он выглядел как одно большое пожарище, где даже крыш не осталось. И только в 1970-х годах началась грандиозная реставрация, которую называют одной из самых успешных в советский период. Именно благодаря этой работе Олесский замок сохранился.

Настоящее время

Сегодня Олесько — часть Львовской национальной галереи искусств и важный культурный центр Украины. Внутри можно увидеть гобелены XVII в., коллекцию икон XIV-XVII вв., иконостасы старинных церквей, мебель шляхты, огромное батальное полотно Мартина Альтомонте «Битва под Веной» — крупнейшее в Европе, и уникальную коллекцию деревянной скульптуры XIV-XIX вв.

Когда вы блуждаете по его залам, легко почувствовать себя персонажем исторического романа, ведь каждый камин, каждая скульптура, каждая тень на стене имеют свою историю.

Наследие Собеского

Неподалеку Олесько есть Жовква, город, который тесно связан с родом Собеских и художником Мартином Альтомонте. Именно здесь король планировал «идеальный город» по образцу итальянских урбанистов — с замком, костелом св. Лаврентия, гравюрной школой и галереей.

В этом костеле когда-то хранились семь батальных полотен Альтомонте, которые воспевали победы Собеского над Османской империей. Только два из них были спасены и сегодня экспонируются в Олесском и Золочевском замках.

Кроме сокровищ, у Олеско есть и своя мистическая история. По преданию, в замке блуждает дух чешского монаха Яна Каспера, который во время службы бросился в колодец. Этот случай даже зафиксирован в летописях. Правда ли это? Никто не знает. Но легенды делают замок более живым.

Чтобы добраться до Олесько, удобнее всего ехать из Львова, с автостанции на ул. Б. Хмельницкого отправляются маршрутки на Броды и все они проходят через Олесько.

Это фантастическое место, в котором рождались короли, где горели пожары, падали и снова поднимались стены, где снимали фильмы, искали сокровища, писали картины и писались легенды.

И сегодня, когда вы поднимаетесь по его кривой лестнице и смотрите на зеленые холмы вокруг, становится понятно, что украинская история богата, драматична и невероятно красива, и Олесский замок — ее живая квинтэссенция.