Отдых в Косино в Закарпатье: термальные воды, СПА и вкусная еда

© ТСН.ua

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Постоянный стресс, недосыпание, тревоги и безумный ритм жизни постепенно истощают организм. Поэтому очень важно выбирать отдых, который сочетает в себе релакс и заботу о здоровье. Одним из таких мест силы является Косино в Закарпатье – курорт, где термальные воды, современный wellness, SPA и медицинские программы помогают перезагрузить и тело, и мысли. Я поехала туда, чтобы на собственном опыте проверить, возможно ли всего за три дня отдохнуть, набраться сил и почувствовать себя лучше.

Термальные воды

Косино уже много лет остается одним из самых известных оздоровительных курортов Закарпатья благодаря своим термальным источникам. Вода здесь поднимается с глубины более 1100 метров и содержит комплекс минералов и микроэлементов – среди них железо, магний, кальций, цинк, селен, хром и калий.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Термальные бассейны используются в программах общего оздоровления, а также для укрепления опорно-двигательного аппарата, нервной системы и сосудов. Для меня, помимо пользы, это место – о чувстве полного расслабления, когда наконец можно забыть о спешке, выдохнуть и посвятить время себе.

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На территории комплекса есть несколько бассейнов, и у каждого своя атмосфера и особенности.

© Алина Онопа, ТСН.ua

«Золотой кран здоровья»

Этот бассейн является главной достопримечательностью термального курорта. В его центре возвышается знаменитый фонтан-иллюзия высотой почти 16 метров, который является самым высоким в мире. Издалека кажется, будто огромный золотой кран висит в воздухе и из него непрерывно льется термальная вода.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Но впечатляет не только сам кран. Бассейн оборудован зонами гидромассажа, аттракционами «быстрая река» и «тихая река», а по периметру расположены джакузи с ароматами закарпатского вина, кофе, пива и палинки. Здесь очень приятно расслабляться вечером, когда над водой поднимается легкий пар, а вокруг слышен лишь шум фонтанов.

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© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

Изумрудный бассейн

Если «Золотой кран» ассоциируется с эмоциями и эффектными снимками, то Изумрудный бассейн — с полной расслабленностью. Температура воды здесь составляет около +38 °C, а сам бассейн работает круглый год под открытым небом. Самое атмосферное, конечно, купаться здесь зимой, когда вокруг лежит снег, а ты погружен в теплую минеральную воду.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Бассейны-близнецы

Тем, кто ищет покой и тишину, стоит обратить внимание на знаменитые бассейны-близнецы. Именно они стали первыми термальными бассейнами комплекса. Вода сюда поступает непосредственно из скважины и практически не проходит дополнительной обработки, что позволяет максимально сохранить ее природный минеральный состав. Температура воды составляет около +36–40 °C.

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Бассейн H₂O

Еще один интересный бассейн имеет форму молекулы воды H₂O. Это большой бассейн с пресной водой, аэромассажем, гейзерами и аквабаром. Здесь собираются те, кто хочет совместить отдых с более активным досугом. В летнюю жару именно этот бассейн становится одним из самых популярных мест на территории комплекса.

Инь-Янь и ванны Кнайпа

Для любителей контрастных процедур в Косино работает бассейн «Инь-Янь», где можно чередовать горячую и прохладную воду. Такие процедуры часто рекомендуют для тренировки сосудов и общего тонуса организма.

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Здесь есть и знаменитые ванны Кнайпа «17 шагов к здоровью» — специальная система контрастных ванн для стоп, которая стимулирует кровообращение и помогает снять усталость после активного дня.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Проведя несколько часов в термальных бассейнах (конечно, с перерывами на отдых), я поняла, почему это место так полюбилось гостям. Мое тело расслабилось, а мышечное напряжение и чувство усталости исчезли.

А еще с интересного: на территории комплекса можно встретить местную звезду — косулю Надю. Она свободно гуляет по территории комплекса, отдыхает в тени, спокойно наблюдает за гостями и иногда подходит к ним, чтобы «познакомиться».

Косуля Надя

Косуля Надя

Аквапарк

Для тех, кто не хочет ограничиваться только отдыхом, в Косино работает большой аквапарк с водными аттракционами, горками и знаменитым бассейном с волнами, который считается одним из крупнейших в Украине. Там есть отдельная детская зона, термальный бассейн и более десятка водных горок разного уровня сложности. Родители могут наслаждаться термальными водами, а дети — проводить часы на аттракционах.

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© Алина Онопа, ТСН.ua

Где остановиться

Я поселилась в новом Apartel Kosyno Family Resort – современном семейном wellness-курорте, расположенном на Закарпатской низменности рядом с термальными водами Косино, в Береговском районе, на окраине села Косонь, почти на самой границе с Венгрией. Комплекс возвышается на живописной равнинной местности, которая плавно переходит в холмы и виноградники. Отсюда вдали на горизонте виднеются Карпаты в виде темных силуэтов. Это место идеально подходит для тех, кто хочет отдохнуть от городского шума, ведь здесь царит блаженная тишина, которую время от времени нарушает чарующее пение птиц и шелест полевых трав.

Фото Авдеенко

Переступив порог комплекса, поражает масштаб холла с большими панорамными окнами, уютными зонами отдыха, интерактивными столами и огромным зеркалом с эстетичной фотозоной для красивых селфи. Здесь много света, интересного декора из натурального дерева, изделий из текстиля и композиций из сухоцветов.

Фото Авдеенко

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

А еще запомнился приятный аромат отеля, разработанный специально для него.

Когда заходишь в номер, сразу же замечаешь на двери каждого номера венок из сухоцветов, что уже настраивает на уютный и эстетичный отдых.

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© Алина Онопа, ТСН.ua

Сам номер отличается современным интерьером с акцентными этническими нотками: стена над кроватью, словно вышиванка, украшена традиционным украинским орнаментом, который гармонично перекликается с орнаментом на покрывале и прекрасно сочетается с натуральным деревом.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Уюту номера придает деревянный торшер с абажуром цвета слоновой кости, сплетенным в технике макраме.

© Алина Онопа, ТСН.ua

А из окна открывается очаровательная панорама местных природных пейзажей.

Для семей здесь предусмотрены просторные номера с собственной кухней, оснащенной всем необходимым, что очень удобно, особенно для длительного отдыха.

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Фото Авдеенко

Фото Авдеенко

SPA-зона

Именно SPA-зона стала одним из тех мест, где я больше всего ощутила эффект перезагрузки. После вкусного обеда, тренировки или прогулки было приятно провести время в спокойной атмосфере релакса.

Там есть два бассейна для взрослых — открытый и крытый с большими панорамными окнами, а также детский.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Фото Авдеенко

Кто предпочитает более теплую воду, может расслабиться в джакузи на улице. Проведя в нем несколько минут, чувствуешь, как напряжение уходит из тела. А еще в джакузи можно сфотографироваться, ведь это место весьма инстаграмное.

Очень понравилась финская сауна — настоящая классика оздоровительного отдыха. Сухое тепло с температурой 70–90 °C помогает полностью расслабиться после насыщенного дня, улучшает кровообращение, способствует детоксикации организма и дарит ощущение легкости.

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© Алина Онопа, ТСН.ua

Тем, кто не любит слишком высоких температур, подойдет аромасауна. Здесь поддерживается более мягкий режим — около 50–55 °C. Теплое дерево, приглушенное освещение и легкие ароматы создают особую атмосферу уюта и релакса.

Фото Авдеенко

Еще одно место, которое стоит посетить, — соляная комната. Ее микроклимат с насыщенным соляными аэрозолями воздухом помогает глубоко расслабиться, и так и хочется дышать полной грудью. Здесь царит приятная температура около 25–30 °C, а атмосфера настолько спокойная, что несколько минут пребывания легко превращаются в полчаса полного релакса.

Фото Авдеенко

Отдых с заботой о здоровье

Особого внимания заслуживает Medical & Biohacking Center. Сегодня концепция wellness все чаще выходит за рамки привычных массажей или SPA-процедур. Здесь предлагают комплексный подход к восстановлению организма — от диагностики до индивидуальных оздоровительных программ.

Во время пребывания здесь я воспользовалась бесплатной компьютерной диагностикой тела, после чего пошла на консультацию к врачу и получила персональные рекомендации по лечению. Еще я прошла компьютерную диагностику кожи лица, которую также бесплатно проводят для гостей отеля. Было интересно увидеть реальное состояние кожи, наличие скрытых пигментных пятен, уровень увлажнения и особенности, которые невозможно оценить самостоятельно перед зеркалом.

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Также в центре доступны различные косметологические процедуры, направленные на улучшение состояния кожи, профилактику возрастных изменений и восстановление после стресса. Я протестировала Mediskin Face Up – комплексную безинъекционную аппаратную процедуру для лица, которая сочетает микротоки, тепловую энергию и инфракрасный свет. Она направлена на мгновенный лифтинг, стимуляцию выработки коллагена, улучшение овала лица и уменьшение отеков.

Помимо эстетических процедур, центр предлагает физиотерапевтические процедуры, бальнеологические программы и восстановительные комплексы, которые помогают справиться с последствиями переутомления, стресса, проблемами опорно-двигательного аппарата и общим истощением организма. Именно на таких подходах сегодня основано популярное направление биохакинга – когда человек не только лечит симптомы, но и помогает организму работать эффективнее.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Активный отдых

В комплексе можно позаниматься в тренажерном зале с панорамным видом, поиграть в теннис или паддл на профессиональном корте или воспользоваться услугами персонального тренера, если вы новичок в этом виде спорта. Особую популярность приобретают занятия пилатесом на реформерах, которые здесь также есть. Даже одна тренировка позволяет почувствовать совершенно другой уровень работы с телом – без изнурительных нагрузок, но с заметным эффектом для осанки и мышц.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Фото Авдеенко

Развлечения

В комплексе постоянно проходят различные мастер-классы для гостей. Например, я приняла участие в мастер-классе по приготовлению тирамису от шеф-кондитера Василия Томища, участника проекта «МастерШеф. Профессионалы-4». Этот процесс оказался настолько увлекательным, что захотелось повторить его и дома.

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Василий Томищ / © Алина Онопа, ТСН.ua

Не менее интересным оказался мастер-класс по приготовлению авторских коктейлей от бармена комплекса.

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

А настоящим сюрпризом для меня стал мастер-класс по бачате. За одно занятие мы так хорошо освоили полноценный чувственный танец, что я и сейчас могу повторить его дома.

Именно такие моменты и делают отдых особенным. Когда возвращаешься не только с красивыми фотографиями, но и с новыми впечатлениями и навыками.

Питание

Пообедать можно в ресторане комплекса GRANO, где стильный интерьер, уютная атмосфера и вкусные блюда современной европейской кухни с местными закарпатскими нотками сочетаются с изысканной подачей.

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Фото Авдеенко

© Алина Онопа, ТСН.ua

Особенно впечатлили завтраки в формате шведского стола: большой выбор блюд позволяет выбрать как легкий здоровый завтрак, так и более сытный вариант для активного дня. Мне очень понравилось, что здесь есть возможность приготовить себе свежевыжатый сок из фруктов и овощей. А еще здесь рай для настоящих сладкоежек – большой выбор десертов может соблазнить даже того, кто не ест сладкого. Порадовало также наличие завтрака и для самых маленьких гостей отеля – разнообразные детские смеси, что значительно облегчает отдых мамам.

Фото Авдеенко

Стоит отметить, что зона шведской линии — это особый вид эстетического наслаждения: композиции из сухоцветия и деревянные элементы создают эко-атмосферу, в которой чувствуешь гармонию с природой Карпат.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Было приятно завтракать на террасе ресторана, откуда открывается вид на бассейн и природу. Такая атмосфера создает вдохновляющее настроение, и ты просто не можешь удержаться, чтобы не сделать несколько красивых фото для соцсетей своего завтрака с чашкой кофе, бокалом просекко или какого-нибудь другого авторского коктейля, которые также предлагаются на шведском столе.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Почему стоит поехать в Косино

После трех дней в Косино создалось ощущение, будто это небольшое путешествие длилось гораздо дольше. Я вернулась с красивыми фотографиями, ощущением легкости, новыми впечатлениями, силой и энергией, которых так часто не хватает в повседневной жизни.

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© Алина Онопа, ТСН.ua

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