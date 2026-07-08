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Отдых в Одессе: что посмотреть, где остановиться и почему сюда хочется возвращаться снова
Летом Одесса — один из лучших вариантов для отдыха у моря в Украине. Я провела здесь несколько дней и делюсь местами, которые стоит посетить, чтобы полюбить этот город еще больше.
Когда хочется хотя бы ненадолго сбежать от рутины, вовсе не обязательно брать двухнедельный отпуск. Иногда достаточно всего лишь выходных у моря. Именно поэтому я выбрала Одессу — город, который уже много лет остается одним из самых любимых направлений для летнего путешествия в Украине.
Я поехала сюда на несколько дней, чтобы отдохнуть, набраться сил, подышать свежим морским воздухом, встретить рассвет с очаровательным видом на побережье, прогуляться по историческому центру и просто позволить себе немного сбавить темп. И, кстати, этого времени оказалось вполне достаточно, чтобы вернуться домой с новыми впечатлениями и ощущением полной перезагрузки.
Одесса умеет удивлять, сколько бы раз вы здесь ни бывали. За эти выходные я в очередной раз убедилась: сюда хочется возвращаться снова и снова.
Что посмотреть
Мой ТОП мест, которые я рекомендую обязательно посетить в Одессе.
Одесский театр оперы и балета
Даже если вы не планируете посетить спектакль, мимо этого здания пройти просто невозможно. Одесский театр оперы и балета считается одним из самых красивых театров Европы. Его величественный фасад в стиле венского барокко поражает с первого взгляда, а внутри гостей ждут роскошная лестница, позолота, бархат и знаменитая хрустальная люстра.
Театр открыли в 1887 году по проекту австрийских архитекторов Фельнера и Гельмера после того, как прежнее здание сгорело. С тех пор он стал настоящим символом Одессы.
Если не удастся попасть на спектакль, обязательно найдите несколько минут, чтобы просто полюбоваться этой архитектурной жемчужиной снаружи и сделать фото на память.
Городской сад
Если спросить у одесситов, где лучше всего прочувствовать атмосферу города, многие посоветуют именно Городской сад. Это старейший общественный парк Одессы, основанный еще в начале XIX века. Здесь всегда многолюдно: кто-то играет на саксофоне, кто-то фотографируется у знаменитого фонтана, а кто-то просто сидит на скамейке с мороженым и наслаждается моментом.
Именно здесь находится знаменитый памятник Леониду Утесову, у которого туристы с удовольствием фотографируются, а также — музыкальный фонтан, который особенно красиво смотрится вечером.
Потемкинская лестница
Пожалуй, ни одна поездка в Одессу не обходится без посещения легендарной Потемкинской лестницы. Она состоит из 192 ступеней и является одним из самых известных архитектурных памятников Украины. Интересно, что при строительстве лестницу спроектировали таким образом, чтобы сверху были видны только площадки, а снизу — только ступени. Именно благодаря этой оптической иллюзии она кажется еще более грандиозной.
Лестница ведет от Приморского бульвара к Морскому вокзалу, открывая прекрасные виды на порт и море. Особенно атмосферно бывает приходить сюда ближе к вечеру, когда жара спадает, а солнце постепенно садится над городом.
Пассаж
Если вы любите красивую архитектуру, обязательно загляните в Пассаж. Снаружи это элегантное историческое здание конца XIX века, но настоящая красота скрывается внутри. Высокие стеклянные потолки, изящная лепнина, скульптурные композиции, витражи, арки и старинные детали создают ощущение, будто вы попали в европейскую галерею.
Когда-то «Пассаж» был одним из самых роскошных торговых центров города, а сегодня здесь расположены магазины, кафе и отель. Это одно из тех мест, где хочется долго разглядывать каждую деталь и, конечно же, сделать десятки красивых фотографий.
Рынок «Привоз»
Говорят, если вы не побывали на «Привозе», то настоящую Одессу так и не увидели. Это гораздо больше, чем обычный рынок. Это отдельный мир со своими традициями, колоритными продавцами, одесским юмором и неповторимой атмосферой.
Здесь можно купить все: от свежей рыбы, овощей и фруктов до местных деликатесов, специй и домашних лакомств. Даже если вы не планируете ничего покупать, стоит просто прогуляться по рядам, послушать живые диалоги продавцов и почувствовать тот самый одесский характер, о котором ходят легенды.
Аркадия
После долгих прогулок по историческому центру самое время отправиться к морю. Аркадия уже много лет остается одним из самых популярных районов Одессы. Здесь сочетаются современная набережная, ухоженные пляжи, рестораны, летние террасы, клубы и красивые аллеи для вечерних прогулок.
Если вы не планируете загорать, сюда стоит прийти ради атмосферы. Приятно прогуляться вдоль моря, выпить прохладный лимонад, послушать шум волн, насладиться моментом и проникнуться настоящим одесским вайбом.
Где остановиться
Если вы хотите, чтобы море находилось в нескольких минутах ходьбы, а после прогулок по Одессе возвращаться в красивое пространство, где каждая деталь продумана до мелочей, стоит обратить внимание на пятизвездочный SPATIUM Hotel, расположенный в самом сердце Аркадии.
Уже издалека он привлекает внимание своими яркими цветами. Розовый и бирюзовый фасады напоминают шарики мороженого, а рядом зеркально отражается светомузыкальный фонтан. Здание настолько фотогенично, что возле него постоянно останавливаются туристы, чтобы сделать несколько красивых снимков. Признаюсь, я тоже не удержалась.
Внутри отель производит не меньшее впечатление. Просторный холл встречает гостей теплыми коралловыми оттенками, мягкими дизайнерскими диванами, необычными светильниками и интересными арт-объектами. Все выглядит так, будто вы попали в современную арт-галерею или стильный бутик-отель где-то на побережье Средиземного моря.
Мне очень понравилось, что искусство здесь повсюду. Коридоры, лаунж-зоны, ресторан и даже номера украшают работы современных местных художников. Их объединяют африканская эстетика, морские мотивы и тема путешествий. Я не раз ловила себя на том, что по пути в номер останавливалась, чтобы рассмотреть очередную картину. Казалось, каждая из них рассказывает свою историю.
Даже обычный путь к лифту здесь превращается в небольшую фотосессию. Большие зеркала, стильные цветочные композиции, мягкая подсветка — все настолько фотогенично, что телефон постоянно оказывается в руках.
Сам номер также продолжает эту концепцию. Красивые цвета, современный минималистичный дизайн с яркими акцентами, удобная кровать, на которой после насыщенного дня засыпаешь за несколько минут. Именно здесь я поняла, что удобный матрас — это тоже часть качественного отдыха.
А больше всего времени я, пожалуй, проводила на балконе. Отсюда открывался вид на аквапарк, море и зеленые склоны Аркадии. Утром было особенно приятно пить кофе, наблюдая, как солнце медленно поднимается над Черным морем, а вечером — встречать розово-персиковые закаты, из-за которых не хотелось возвращаться в номер.
Кстати, этот отель относится к тем местам, где можно комфортно отдыхать вместе с домашними питомцами. А еще здесь позаботились о том, что сегодня имеет особое значение для украинцев: в комплексе есть оборудованное укрытие, позволяющее чувствовать себя гораздо спокойнее во время отдыха.
Запомнился также приятный аромат отеля, специально разработанный для него.
Где поесть
Каждое утро я с нетерпением ждала завтрака. И дело даже не только в еде, а в самом месте. Панорамный ресторан KAYA, расположенный на 14-м этаже, — это тот случай, когда хочется прийти чуть раньше, заказать чашку кофе и несколько минут просто смотреть в огромные панорамные окна, где небо почти незаметно переходит в море. Особенно красиво здесь утром, когда первые солнечные лучи скользят по воде, а Одесса только просыпается.
Сам ресторан продолжает общую концепцию отеля. Теплые земляные оттенки, натуральное дерево, много зелени, авторские картины, мягкая мебель — интерьер, вдохновленный Северной Африкой, создает ощущение легкого летнего путешествия.
Завтраки подаются в формате «шведского стола», и выбор блюд здесь действительно большой. Наряду с классическими омлетами, круассанами и фруктами здесь можно найти то, ради чего стоит приехать именно в Одессу: форшмак, мидии, несколько видов рыбы, местные закуски и свежие морепродукты. Мне очень понравилось, что ресторан знакомит гостей не только с мировой кухней, но и с одесскими гастрономическими традициями.
Еще одна интересная локация комплекса — Wine & Chocolate. Это изысканное дегустационное пространство с сотнями бутылок вина, дизайнерскими инсталляциями и собственной кондитерской. Здесь можно попробовать украинские и мировые вина, а к ним — авторские шоколадные десерты от местного шоколатье. Мне кажется, что именно так и должны проходить неспешные летние вечера — с бокалом вина, шоколадом и долгими разговорами.
Совсем скоро в отеле также откроется камерный Mainstream Jazz Club, где будут звучать живой джаз, соул, R&B в стиле old school и виниловые DJ-сеты. Уверена, это станет еще одной атмосферной локацией Аркадии.
Развлечения
Еще одна причина выбрать SPATIUM Hotel — это собственный аквапарк Hawaii, расположенный в нескольких шагах от здания отеля. Кстати, это единственный отель в Одессе с собственным аквапарком.
И это действительно очень удобно. Не нужно никуда ехать или искать развлечения — достаточно спуститься вниз. Бассейны, водные горки, детская зона, шезлонги, коктейли — здесь легко провести целый день. Особенно если путешествуете с семьей.
Spa-зона
После прогулок по городу или нескольких часов на пляже было приятно провести время в SPA-комплексе отеля. Здесь царит совсем другой ритм — тихий, неспешный и очень расслабленный.
Бассейн с морской водой, джакузи, гидромассажная ванна, сауна с соляной стеной, хамам с глиной, ледяная купель и снежная комната — каждая зона создана для того, чтобы переключиться с активного отдыха на полную перезагрузку.
Особенно интересно попробовать SPA-ритуалы. Мастера используют ароматные веники, веера, бамбуковые палочки, травяные настойки, превращая обычный поход в сауну в настоящую церемонию релаксации.
И еще одна деталь, которую сегодня невозможно не отметить. SPA-зона расположена на минус втором этаже и одновременно выполняет функцию укрытия. Во время воздушной тревоги гости могут оставаться здесь в безопасности, не отказываясь от отдыха.
В целом этот отель очень «инстаграмный»: почти каждый уголок хочется сфотографировать. Неоновые детали, волнистые потолки, арт-объекты, панорамные окна, яркие фасады, винный зал, картины, перекликающиеся друг с другом, — все это создает место, которое запоминается не только сервисом, но и своим характером. Именно эта атмосфера, на мой взгляд, и является его главным преимуществом. Ведь после такого путешествия домой возвращаешься и с красивыми фотографиями, и с ощущением, что несколько дней действительно удалось прожить без спешки.