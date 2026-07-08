Отдых в Одессе: что посмотреть, где остановиться и почему сюда хочется возвращаться снова

© ТСН.ua

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Когда хочется хотя бы ненадолго сбежать от рутины, вовсе не обязательно брать двухнедельный отпуск. Иногда достаточно всего лишь выходных у моря. Именно поэтому я выбрала Одессу — город, который уже много лет остается одним из самых любимых направлений для летнего путешествия в Украине.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Я поехала сюда на несколько дней, чтобы отдохнуть, набраться сил, подышать свежим морским воздухом, встретить рассвет с очаровательным видом на побережье, прогуляться по историческому центру и просто позволить себе немного сбавить темп. И, кстати, этого времени оказалось вполне достаточно, чтобы вернуться домой с новыми впечатлениями и ощущением полной перезагрузки.

Одесса умеет удивлять, сколько бы раз вы здесь ни бывали. За эти выходные я в очередной раз убедилась: сюда хочется возвращаться снова и снова.

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Что посмотреть

Мой ТОП мест, которые я рекомендую обязательно посетить в Одессе.

Одесский театр оперы и балета

Даже если вы не планируете посетить спектакль, мимо этого здания пройти просто невозможно. Одесский театр оперы и балета считается одним из самых красивых театров Европы. Его величественный фасад в стиле венского барокко поражает с первого взгляда, а внутри гостей ждут роскошная лестница, позолота, бархат и знаменитая хрустальная люстра.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Театр открыли в 1887 году по проекту австрийских архитекторов Фельнера и Гельмера после того, как прежнее здание сгорело. С тех пор он стал настоящим символом Одессы.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Если не удастся попасть на спектакль, обязательно найдите несколько минут, чтобы просто полюбоваться этой архитектурной жемчужиной снаружи и сделать фото на память.

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Городской сад

Если спросить у одесситов, где лучше всего прочувствовать атмосферу города, многие посоветуют именно Городской сад. Это старейший общественный парк Одессы, основанный еще в начале XIX века. Здесь всегда многолюдно: кто-то играет на саксофоне, кто-то фотографируется у знаменитого фонтана, а кто-то просто сидит на скамейке с мороженым и наслаждается моментом.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Именно здесь находится знаменитый памятник Леониду Утесову, у которого туристы с удовольствием фотографируются, а также — музыкальный фонтан, который особенно красиво смотрится вечером.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Потемкинская лестница

Пожалуй, ни одна поездка в Одессу не обходится без посещения легендарной Потемкинской лестницы. Она состоит из 192 ступеней и является одним из самых известных архитектурных памятников Украины. Интересно, что при строительстве лестницу спроектировали таким образом, чтобы сверху были видны только площадки, а снизу — только ступени. Именно благодаря этой оптической иллюзии она кажется еще более грандиозной.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Лестница ведет от Приморского бульвара к Морскому вокзалу, открывая прекрасные виды на порт и море. Особенно атмосферно бывает приходить сюда ближе к вечеру, когда жара спадает, а солнце постепенно садится над городом.

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Пассаж

Если вы любите красивую архитектуру, обязательно загляните в Пассаж. Снаружи это элегантное историческое здание конца XIX века, но настоящая красота скрывается внутри. Высокие стеклянные потолки, изящная лепнина, скульптурные композиции, витражи, арки и старинные детали создают ощущение, будто вы попали в европейскую галерею.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Когда-то «Пассаж» был одним из самых роскошных торговых центров города, а сегодня здесь расположены магазины, кафе и отель. Это одно из тех мест, где хочется долго разглядывать каждую деталь и, конечно же, сделать десятки красивых фотографий.

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

Рынок «Привоз»

Говорят, если вы не побывали на «Привозе», то настоящую Одессу так и не увидели. Это гораздо больше, чем обычный рынок. Это отдельный мир со своими традициями, колоритными продавцами, одесским юмором и неповторимой атмосферой.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Здесь можно купить все: от свежей рыбы, овощей и фруктов до местных деликатесов, специй и домашних лакомств. Даже если вы не планируете ничего покупать, стоит просто прогуляться по рядам, послушать живые диалоги продавцов и почувствовать тот самый одесский характер, о котором ходят легенды.

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© Алина Онопа, ТСН.ua

Аркадия

После долгих прогулок по историческому центру самое время отправиться к морю. Аркадия уже много лет остается одним из самых популярных районов Одессы. Здесь сочетаются современная набережная, ухоженные пляжи, рестораны, летние террасы, клубы и красивые аллеи для вечерних прогулок.

Если вы не планируете загорать, сюда стоит прийти ради атмосферы. Приятно прогуляться вдоль моря, выпить прохладный лимонад, послушать шум волн, насладиться моментом и проникнуться настоящим одесским вайбом.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Где остановиться

Если вы хотите, чтобы море находилось в нескольких минутах ходьбы, а после прогулок по Одессе возвращаться в красивое пространство, где каждая деталь продумана до мелочей, стоит обратить внимание на пятизвездочный SPATIUM Hotel, расположенный в самом сердце Аркадии.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Уже издалека он привлекает внимание своими яркими цветами. Розовый и бирюзовый фасады напоминают шарики мороженого, а рядом зеркально отражается светомузыкальный фонтан. Здание настолько фотогенично, что возле него постоянно останавливаются туристы, чтобы сделать несколько красивых снимков. Признаюсь, я тоже не удержалась.

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Внутри отель производит не меньшее впечатление. Просторный холл встречает гостей теплыми коралловыми оттенками, мягкими дизайнерскими диванами, необычными светильниками и интересными арт-объектами. Все выглядит так, будто вы попали в современную арт-галерею или стильный бутик-отель где-то на побережье Средиземного моря.

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

Мне очень понравилось, что искусство здесь повсюду. Коридоры, лаунж-зоны, ресторан и даже номера украшают работы современных местных художников. Их объединяют африканская эстетика, морские мотивы и тема путешествий. Я не раз ловила себя на том, что по пути в номер останавливалась, чтобы рассмотреть очередную картину. Казалось, каждая из них рассказывает свою историю.

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

Даже обычный путь к лифту здесь превращается в небольшую фотосессию. Большие зеркала, стильные цветочные композиции, мягкая подсветка — все настолько фотогенично, что телефон постоянно оказывается в руках.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Сам номер также продолжает эту концепцию. Красивые цвета, современный минималистичный дизайн с яркими акцентами, удобная кровать, на которой после насыщенного дня засыпаешь за несколько минут. Именно здесь я поняла, что удобный матрас — это тоже часть качественного отдыха.

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© Алина Онопа, ТСН.ua

А больше всего времени я, пожалуй, проводила на балконе. Отсюда открывался вид на аквапарк, море и зеленые склоны Аркадии. Утром было особенно приятно пить кофе, наблюдая, как солнце медленно поднимается над Черным морем, а вечером — встречать розово-персиковые закаты, из-за которых не хотелось возвращаться в номер.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Кстати, этот отель относится к тем местам, где можно комфортно отдыхать вместе с домашними питомцами. А еще здесь позаботились о том, что сегодня имеет особое значение для украинцев: в комплексе есть оборудованное укрытие, позволяющее чувствовать себя гораздо спокойнее во время отдыха.

Запомнился также приятный аромат отеля, специально разработанный для него.

Где поесть

Каждое утро я с нетерпением ждала завтрака. И дело даже не только в еде, а в самом месте. Панорамный ресторан KAYA, расположенный на 14-м этаже, — это тот случай, когда хочется прийти чуть раньше, заказать чашку кофе и несколько минут просто смотреть в огромные панорамные окна, где небо почти незаметно переходит в море. Особенно красиво здесь утром, когда первые солнечные лучи скользят по воде, а Одесса только просыпается.

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© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

Сам ресторан продолжает общую концепцию отеля. Теплые земляные оттенки, натуральное дерево, много зелени, авторские картины, мягкая мебель — интерьер, вдохновленный Северной Африкой, создает ощущение легкого летнего путешествия.

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

Завтраки подаются в формате «шведского стола», и выбор блюд здесь действительно большой. Наряду с классическими омлетами, круассанами и фруктами здесь можно найти то, ради чего стоит приехать именно в Одессу: форшмак, мидии, несколько видов рыбы, местные закуски и свежие морепродукты. Мне очень понравилось, что ресторан знакомит гостей не только с мировой кухней, но и с одесскими гастрономическими традициями.

Еще одна интересная локация комплекса — Wine & Chocolate. Это изысканное дегустационное пространство с сотнями бутылок вина, дизайнерскими инсталляциями и собственной кондитерской. Здесь можно попробовать украинские и мировые вина, а к ним — авторские шоколадные десерты от местного шоколатье. Мне кажется, что именно так и должны проходить неспешные летние вечера — с бокалом вина, шоколадом и долгими разговорами.

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

Совсем скоро в отеле также откроется камерный Mainstream Jazz Club, где будут звучать живой джаз, соул, R&B в стиле old school и виниловые DJ-сеты. Уверена, это станет еще одной атмосферной локацией Аркадии.

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© Алина Онопа, ТСН.ua

Развлечения

Еще одна причина выбрать SPATIUM Hotel — это собственный аквапарк Hawaii, расположенный в нескольких шагах от здания отеля. Кстати, это единственный отель в Одессе с собственным аквапарком.

© Алина Онопа, ТСН.ua

И это действительно очень удобно. Не нужно никуда ехать или искать развлечения — достаточно спуститься вниз. Бассейны, водные горки, детская зона, шезлонги, коктейли — здесь легко провести целый день. Особенно если путешествуете с семьей.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Spa-зона

После прогулок по городу или нескольких часов на пляже было приятно провести время в SPA-комплексе отеля. Здесь царит совсем другой ритм — тихий, неспешный и очень расслабленный.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Бассейн с морской водой, джакузи, гидромассажная ванна, сауна с соляной стеной, хамам с глиной, ледяная купель и снежная комната — каждая зона создана для того, чтобы переключиться с активного отдыха на полную перезагрузку.

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© Алина Онопа, ТСН.ua

Особенно интересно попробовать SPA-ритуалы. Мастера используют ароматные веники, веера, бамбуковые палочки, травяные настойки, превращая обычный поход в сауну в настоящую церемонию релаксации.

© Алина Онопа, ТСН.ua

И еще одна деталь, которую сегодня невозможно не отметить. SPA-зона расположена на минус втором этаже и одновременно выполняет функцию укрытия. Во время воздушной тревоги гости могут оставаться здесь в безопасности, не отказываясь от отдыха.

В целом этот отель очень «инстаграмный»: почти каждый уголок хочется сфотографировать. Неоновые детали, волнистые потолки, арт-объекты, панорамные окна, яркие фасады, винный зал, картины, перекликающиеся друг с другом, — все это создает место, которое запоминается не только сервисом, но и своим характером. Именно эта атмосфера, на мой взгляд, и является его главным преимуществом. Ведь после такого путешествия домой возвращаешься и с красивыми фотографиями, и с ощущением, что несколько дней действительно удалось прожить без спешки.

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

© Алина Онопа, ТСН.ua

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