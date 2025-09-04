Жемчужина Сумщины: чем интересен дворец Голицына в Тростянце

Дворец Голицына в Тростянце instagram.com_t.r.a.v.e.l_ukraine / © Instagram

Этот комплекс, окруженный старинным парком, является не только символом города, но и важным центром культуры и истории. Дворец был заложен еще в 1762 году братьями Надаржинскими. Архитектурный стиль — классицизм с элементами барокко, который был модным во второй половине XVIII века. Первоначальная усадьба имела сдержанные формы и гармонично сочеталась с окружающим ландшафтом.

Впоследствии владельцем имения стал князь Василий Голицын, который владел усадьбой почти полвека. Именно он построил флигели, расширил парк и превратил Тростянец в настоящий культурный центр. В его времена здесь устраивали различные мероприятия, литературные вечера и музыкальные импрезы.

Период Кенига

В конце XIX века усадьбу приобрел немецкий промышленник и сахарозаводчик Леопольд Кениг. Благодаря его капиталовложениям дворец получил новое лицо:

был надстроен второй этаж;

перепланированы интерьеры;

создана величественная дубовая лестница, возведенная без единого гвоздя, которая сохранилась до сегодняшнего дня.

Именно при Кениге дворец приобрел тот вид, который поражает туристов и сейчас.

Архитектурные особенности

Здание сочетает черты классицизма и модернизированные элементы XIX века. Большие окна, просторный холл, роскошные залы и деревянные конструкции придают усадьбе особую атмосферу. Вокруг дворца расположен парк с многовековыми деревьями, который создает живописный фон архитектурного ансамбля.

Настоящее время

Несмотря на бурные события XX века, дворец сохранился и сейчас является настоящей туристической жемчужиной Сумщины. Здесь расположены:

Краеведческий музей с экспозициями об истории Тростянца и региона;

Художественная галерея с более чем сотней полотен украинских и зарубежных художников;

Музей шоколада, который особенно любят посещать дети и туристы.

Кроме того, на территории дворца регулярно проходят художественные мероприятия, фестивали и образовательные события.

Интересные факты

Дворец Голицына входит в список памятников архитектуры национального значения.

Усадьба считается одним из немногих комплексов на Сумщине, где аутентичные интерьеры сохранились в хорошем состоянии.

Дворец Голицына — это не только путешествие в прошлое, но и возможность насладиться искусством, природой и атмосферой старинной усадьбы. Это место одинаково интересно как для ценителей истории, так и для семейных путешествий.