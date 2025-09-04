- Дата публикации
Жемчужина Сумщины: чем интересен дворец Голицына в Тростянце
В самом центре живописного Тростянца на Сумщине возвышается один из самых изысканных архитектурных памятников Слобожанщины — дворец Голицына, известный также как усадьба Кенига.
Этот комплекс, окруженный старинным парком, является не только символом города, но и важным центром культуры и истории. Дворец был заложен еще в 1762 году братьями Надаржинскими. Архитектурный стиль — классицизм с элементами барокко, который был модным во второй половине XVIII века. Первоначальная усадьба имела сдержанные формы и гармонично сочеталась с окружающим ландшафтом.
Впоследствии владельцем имения стал князь Василий Голицын, который владел усадьбой почти полвека. Именно он построил флигели, расширил парк и превратил Тростянец в настоящий культурный центр. В его времена здесь устраивали различные мероприятия, литературные вечера и музыкальные импрезы.
Период Кенига
В конце XIX века усадьбу приобрел немецкий промышленник и сахарозаводчик Леопольд Кениг. Благодаря его капиталовложениям дворец получил новое лицо:
был надстроен второй этаж;
перепланированы интерьеры;
создана величественная дубовая лестница, возведенная без единого гвоздя, которая сохранилась до сегодняшнего дня.
Именно при Кениге дворец приобрел тот вид, который поражает туристов и сейчас.
Архитектурные особенности
Здание сочетает черты классицизма и модернизированные элементы XIX века. Большие окна, просторный холл, роскошные залы и деревянные конструкции придают усадьбе особую атмосферу. Вокруг дворца расположен парк с многовековыми деревьями, который создает живописный фон архитектурного ансамбля.
Настоящее время
Несмотря на бурные события XX века, дворец сохранился и сейчас является настоящей туристической жемчужиной Сумщины. Здесь расположены:
Краеведческий музей с экспозициями об истории Тростянца и региона;
Художественная галерея с более чем сотней полотен украинских и зарубежных художников;
Музей шоколада, который особенно любят посещать дети и туристы.
Кроме того, на территории дворца регулярно проходят художественные мероприятия, фестивали и образовательные события.
Интересные факты
Дворец Голицына входит в список памятников архитектуры национального значения.
Усадьба считается одним из немногих комплексов на Сумщине, где аутентичные интерьеры сохранились в хорошем состоянии.
Дворец Голицына — это не только путешествие в прошлое, но и возможность насладиться искусством, природой и атмосферой старинной усадьбы. Это место одинаково интересно как для ценителей истории, так и для семейных путешествий.