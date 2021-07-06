Озеро Синевир и гора Озерная: простой маршрут для путешествия в Карпаты на уикенд

Если вы были в Карпатах и не посещали знаменитое озеро Синевир, вам стоит несомненно приехать сюда еще раз хотя бы на выходные. Ведь там можно не только увидеть самое крупное горное озеро в Украине, но и подняться на одну из горных вершин, чтобы полюбоваться красотой окружающей местности с высоты.

Национальный парк Синевир и знаменитое озеро

Синевир, фото: Ольга Кузьменко

Самое известное озеро украинских Карпат расположено в верховьях реки Теребли на высоте 989 м над уровнем моря. Озеро образовалось около десяти тысяч лет назад в послеледниковый период после схода оползня в результате землетрясения. Средняя глубина озера 10-12 метров, а самая максимальная – 24 метра. Из-за того, что она расположено на такой высоте и имеет большую глубину вода здесь даже в летнюю жаркую погоду не прогревается выше 12 градусов, да и купаться в Синевире запрещено. В центре озера, как зрачок, расположен небольшой остров, отсюда и народное название – Морское Око Карпат. Когда вода в озере поднимается, остров исчезает. Но когда его видно, туда можно сплавать на плоту за небольшую плату, многие туристы так и делают. В озере водится много форели и раков, но ловить рыбу запрещено.

Синевир, фото: Ольга Кузьменко

Зато можно бесконечно долго гулять и фотографироваться, ведь природа в парке просто невероятная и впечатляет своей первозданной красотой. С 1989 года на территориях вокруг озера был создан Национальный парк Синевир. Любители экстрима могут заняться рафтингом на реках Теребля и Черная река, расположенных неподалеку. Ну, а тех, кто любит подниматься в горы, мы призываем посетить гору Озерную. Маршрут на нее не очень сложный и подойдет даже тем, кто приехал на Синевир с детьми.

Гора Озерная, высота 1496 м над уровнем моря

Гора Озерная, фото: Ольга Кузьменко

Гора расположена на высоте 1496 м над уровнем моря и почти вся укрыта хвойным лесом. Никаких указателей на старт подъема по тропе нет. Чтобы найти ее и начать подъем обойдите озеро с левой стороны по тропинке (там ходят все туристы, прогуливаясь вокруг озера), когда дойдете до конца тропы сверните налево в сторону леса. Подъем на гору Озерную начинается в лесу. Местами дорога достаточно крутая, примерно под углом 60 градусов.

Подъем на гору, фото: Ольга Кузьменко

Но в целом, если вам повезет с погодой, никаких особых проблем возникнуть не должно. Если же попадете под дождь, дорогу быстро размывает и в неподходящей обуви идти будет крайне трудно. Лучше позаботиться об этом сразу, взять удобную обувь и дождевик, а еще много питьевой воды. Пройдя подъем в лесу вы окажетесь на поляне, уже оттуда открывается красивый вид, но не останавливайтесь.

Гора Озерная, фото: Ольга Кузьменко

Впереди вас ждет еще один подъем в гору и просто невероятной красоты виды на окружающие горные массивы.

Гора Озерная, фото: Ольга Кузьменко

С некоторых точек даже видно озеро Синевир. Спуск с горы ничуть не легче, чем подъем, особенно, если вы поднимались в дождь. Но впечатления у вас останутся самые невероятные.

Реабилитационный центр бурых медведей

Реабилитационный центр бурых медведей, фото: Ольга Кузьменко

Если уж вы приехали на Синевир не откажите себе в удовольствии посетить реабилитационный центр бурых медведей, который был открыт в 2011 году. На площади 12 га здесь живут медведи, которые ранее содержались в неволе и подвергались жестокому обращению. Здесь на природе в естественной среде обитания они восстанавливаются и учатся жить в новых и комфортных для себя условиях. Местная природа и климатические условия полностью соответствуют тем условиям проживания, в которых нуждаются бурые медведи. Животные, которые попадают в центр, проходят карантин, им делают соответствующие прививки, после чего осуществляется их адаптация к жизни в условной свободе.

Реабилитационный центр бурых медведей, фото: Ольга Кузьменко

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Много людей приезжает посмотреть на медведей. Подкармливать зверей запрещено, но некоторые люди нарушают правила и бросают мишкам яблоки. Медведи и сами охотно выпрашивают лакомства у людей. Однако, нарушать правила лучше не стоит, иначе у медведей могут быть проблемы со здоровьем. Ну и, конечно, не подходите слишком близко к ограждению и не засовывайте руки через него в целях своей же безопасности. Вход в реабилитационный центр для взрослых составляет 30 грн, а впечатления вы получите незабываемые.

В целом путешествие в Карпаты летом – отличная идея. Даже выкроив всего три выходных дня, можно успеть посмотреть многое. Главное правильный настрой и корректно построенный маршрут.

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Карпаты. Озеро Синевир и гора Озерная (14 фото)

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