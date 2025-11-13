Озеро Стибин и метеорит: глубокий водоем с интересной легендой, который стоит посетить

Озеро Стибин instagram.comagoov1 / © Instagram

Одно из таких мест — озеро Стибин, гидрологический памятник природы местного значения в Черниговском районе, к югу от села Савин. Его площадь всего 4,4 га, но красота и атмосфера этого места способны очаровать любого.

У Стибина почти идеальная круглая форма, примерно 200 на 220 метров, а максимальная глубина достигает 18 метров. Еще в начале прошлого века озеро было глубже, более 20 метров, что дало ему одно из традиционных названий — «Глубокое». В быту также встречается благозвучное название — «Круглое».

Происхождение озера до сих пор окружено легендами. Местные рассказывают, что огромная воронка возникла после вмешательства «нечистой силы». Ученые же выдвигают земную и одновременно космическую версии, что Стибин мог образоваться из-за падения метеорита, которое сделало его действительно уникальным среди украинских водоемов.

Лечебная вода

Невозможно не заметить, что у озера большая популярность среди местных жителей. Чистая прозрачная вода и песчаный пляж делают его идеальным для летнего отдыха. Мягкий спуск к воде и тенистые деревья вдоль берега создают атмосферу отдыха и спокойствия.

И хотя это звучит как миф, многие убеждены в целебных свойствах воды Стибина. Она, мол, способствует заживлению ран и лечению проблем с кожей. Возможно, в этом есть доля магии легенды, а возможно — сила природы.

Стибин — не просто озеро, а настоящее место силы. Здесь можно расположиться с палатками, устроить пикник или просто наслаждаться тишиной и красотой вокруг. Для любителей фотографии это — настоящий рай, ведь вода переливается в разных оттенках голубизны и изумруда, а береговые деревья создают живописные тени.

Стибин — это тот случай, когда природа сама создает магию, без украшений. Здесь можно не только поплавать и отдохнуть, но и прикоснуться к истории, легендам и уникальной природной красоте Черниговщины.