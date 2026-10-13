Подольские Товтры: как древнее море создало "Крым" в Хмельницкой области

Подольские Товтры instagram.com_alex.alifanov / © Instagram

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Украинское Подолье умеет удивлять: среди его холмов и долин возвышаются скалистые гряды, напоминающие о древнем море. «Высокие скалы», которые также называют «Высокими Камнями», расположены в Ивахновецком ландшафтном заповеднике в Хмельницкой области, в пределах Национального природного парка «Подольские Товтры». Это живописная часть Товтрового кряжа, которую за характерные пейзажи иногда называют «Подольским Крымом».

Риф из доисторического моря

Примерно 15–20 миллионов лет назад здесь простиралось древнее море. Товтровый кряж сформировался не в результате обычного горного образования, а благодаря деятельности морских организмов: известковые остатки водорослей, мхов и кораллов образовали древний риф. Когда море отступило, ветер, вода и выветривание постепенно придали ему современный облик.

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Сегодня «Высокие скалы» отличаются светлыми известняковыми образованиями, возвышающимися примерно на 50–60 метров над окружающей равниной. Сами Подольские Товтры — уникальный геологический памятник, а национальный природный парк, созданный в 1996 году, занимает более 261 тысячи гектаров и является крупнейшим в Украине по площади.

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«Высокие скалы» — это место, где миллионы лет истории превратились в удивительный пейзаж. Если планируете путешествие по Подолью, добавьте эту локацию в маршрут: здесь можно открыть для себя необычную сторону украинской природы и увидеть, насколько разнообразны пейзажи родной страны.

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