Путешествие выходного дня: интересные локации Украины

Украина – удивительно красивая страна и при всех проблемах у неё очень много исторических и интересных мест, которые стоит посетить. А главное, чтобы найти вдохновение, отдохнуть и насладиться прекрасным времяпрепровождением, далеко путешествовать не надо.

Тревел-блогер Svetyshka поделилась со своими подписчиками видео о своих топ-5 интересных местах Украины, которые стоит увидеть и посетить уже в ближайшие выходные.

Стольское городище, Львовская обл.

Это уникальный комплекс скал и пещер существовал задолго до основания Киевской Руси и представляет собой важное археологическое и историческое наследие современной Украины. Посетив это место, вы почувствуете атмосферу древности, увидите остатки старинного жилья наших предков. Стольское городище – источник духовного достояния, помогающий сохранить и расширить знания о прошлом нашего народа.

Naturalist Botanic, Киевская обл.

Это настоящее цветочное имение, с озером, лебедями и невероятным количеством разноцветных цветов в саду. Здесь произрастает не менее 200 сортов роз, 15 сортов голубики, 10 сортов инжира, гималайский кедр, есть даже такие редкие и малоизвестные растения как Метасеквоя и ягоды Гуми. Каждый сад меняется в зависимости от времени года, но всегда есть "растение-звезда". Здесь проводятся разные мероприятия и мастер-классы. Поскольку это частная территория, просто так сюда не попасть. Можно заранее узнать о мероприятиях, которые будут здесь проходить и присоединиться к небольшому количеству людей.

Тустань, Львовская обл.

Это не просто архитектурное наследие прошлых веков. Это место, переполненное историей и тайнами, завораживающее величием и неповторимостью. Прогулка по маршруту вокруг скал позволит вам почувствовать дух прошлых эпох и насладиться увлекательным видом на горы. Прогулка по тем же старинным дорогам, которыми пользовались во времена Киевской Руси, даст вам возможность почувствовать атмосферу старинной жизни наших предков.

Черновицкий университет, Черновицкая обл.

Это не только старинное и узнаваемое учебное заведение Украины, но и символ культурного и исторического богатства региона. Расположенный в прекрасном здании бывшей резиденции митрополитов Буковины и Далмации, он является важным объектом национального и мирового наследия. Архитектура университета поражает своей элегантностью и торжественностью. Стены, украшенные терракотой, окна обрамлены белокаменными блоками, особое внимание привлекает кровля, украшенная цветной глазурованной черепицей. Сейчас это действующий университет, на территории которого находится церковь, в которую может зайти каждый желающий.

Межигорье, Киевская обл.

Несмотря на то, что это бывшая резиденция экспрезидента Украины, теперь это парк-памятник, ставший настоящим райским уголком. В парке находится зоопарк, утиная ферма и озеро, где плавают лебеди. Косули, зайцы и утки свободно ходят без заборов и вы можете даже покормить их. Можно сделать пикник на гольф поле, или просто насладиться прогулкой по парку, где высажено много разных интересных растений. И конечно же посетить экскурсию к самому имению, ведь оно поражает своей колоритностью и стилем.

Это лишь небольшая часть природного, исторического и культурного богатства нашей страны, но она стоит того, чтобы ее увидеть и запечатлеть в памяти. Кроме того, приятно и с пользой провести свободное время.

Читайте также: