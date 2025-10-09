Путешествия по Закарпатью: тайны и легенды Невицкого замка

Невицкий замок instagram.com_ukrainian_travels / © Instagram

Расположенный на горе вулканического происхождения высотой 260 м над уровнем моря, он «созерцает» узкую долину реки Уж и живописные окрестные села. Если вы посетите это место хотя бы раз, то обязательно почувствуете себя героем средневековой легенды.

История крепости

Замок был построен еще в XII-XIII веках и пережил многочисленные исторические события: нападения монголов, княжеские междоусобицы и разрушение в 1644 году во время религиозных войн трансильванским князем Юрием I Ракоци.

В начале XIV века крепость упоминается как опорная база для местных феодальных бунтов против королевской власти Карла Роберта Анжу. Позже замок перешел во владение рода графов Другетов, которые построили каменную крепость на месте старого деревянного замка. На рубеже XV-XVI веков крепость приобрела современные очертания, деревянные постройки заменили на каменные, внутреннее убранство соответствовало европейским тенденциям, а площадь укреплений расширили почти вдвое.

Сегодня от замка остались руины, которые поражают своей аутентичностью. Здесь сохранились серпантин каменных укреплений, две сторожевые башни типа донжон с деревянными крышами и старинный колодец. Невицкий замок является памятником архитектуры национального значения (номер 194) и привлекает внимание не только туристов, но и историков со всего мира.

Легенды и мистика

Невицкий замок — не только архитектурный памятник, но и место, где оживают легенды. Самая известная из них — о Плохой Деве. По преданию, она укрепляла стены крепости человеческой кровью. Легенда напоминает эхо истории Елизаветы Батори, которая пыталась продлить молодость купелями из крови. Погань-Дева мучила местных, заставляла работать сверх силы, добавляла к известковому раствору молоко, яйца и даже человеческую кровь. В конце концов терпение крестьян закончилось, они подожгли тюки с сеном, спустили стадо на замок, а испуганная Погань-Дева сбежала и погибла. Говорят, ее дух до сих пор привязан к руинам.

Название замка также связано с легендами, «Невицкий» происходит от слова «невесты» — девушки, которых прятали в замке от нападающих. Здесь же удерживали дочерей знати и защищали их от опасности.

Современный вид

Сегодня Невицкий замок привлекает романтиков, фотографов и туристов, которые ищут сочетание истории и мистики. На горе, открывается захватывающий панорамный вид на долину реки Уж и окружающие горы.

Руины замка часто используют для свадебных фотосессий и празднований, а рядом расположен гостинично-развлекательный комплекс «Верховина», где можно остановиться на ночь.

До замка легко добраться: маршруткой с автостанции Ужгород, электричкой до станции Невицкое-Подзамок или на собственном авто.

Невицкий замок — это не только архитектурный и исторический памятник, но и часть европейского культурного наследия, которая сохранилась практически в аутентичном виде после разрушений XVII века. После посещения замка, можно почувствовать атмосферу средневековья, насладиться невероятными пейзажами и прикоснуться к легендам Закарпатья.

Невицкий замок — жемчужина Закарпатья, где история встречается с мистикой, а величие руин не оставляет равнодушным ни одного посетителя. Откройте для себя это место, ведь оно нуждается в реставрации, и кто знает, сколько еще веков замок будет стоять в своем полуразрушенном величии.