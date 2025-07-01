Русиловские водопады: природное чудо Тернопольской области

Русиловские водопады instagram.com_nikulinajenia / © Instagram

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Русиловские водопады находятся недалеко от села Русилов в Чертковском районе Тернопольской области, в живописной каньоноподобной долине на левом притоке реки Стрыпа. Эта местность является частью Национального природного парка «Днестровский каньон», который охватывает живописные участки Подолья.

Уникальный каскад

Главная изюминка — каскад из более 15 водопадов, который тянется примерно на 1 километр. Самые высокие из них достигают 12-15 метров, а самые низкие — 1,5-3 метра. Ширина отдельных водопадов — до 3 метров, а потоки воды срываются с красно-бурых известняковых обрывов и создают захватывающую картину.

Этот каскад считается одним из самых красивых в Украине. И хотя он не так известен, как Шипот или Учан-Су, Русиловские водопады часто называют «украинской Исландией» за их дикость и нетронутую природу.

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Когда лучше всего посетить

Весна — идеальный период, когда водопады особенно полноводны, а вокруг все расцветает.

Лето — хорошая возможность для пикников, прогулок и фотосессий на фоне водопадов.

Осень — цвета окружающих деревьев создают настоящую сказочную атмосферу.

В дождливую погоду лучше быть в удобной обуви — спуск к водопадам крутой и может быть скользким.

Интересный факт

Название «Русиловские водопады» иногда употребляют во множественном числе, но местные жители часто называют это место просто «Русиловским водопадом» и имеют в виду весь каскад как единое явление.

Русиловские водопады — это не просто туристическая локация, а место силы, куда хочется возвращаться. Если вы ищете идею для выходных в формате расслабленного приключения или хотите убежать из города — смело планируйте путешествие к этой природной сказке на Тернопольщине.