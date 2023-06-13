Село Солочин: уютный летний отдых на Закарпатье

Закарпатье – идеальное место для летнего отдыха. Здесь так много популярных курортов, что несложно и растеряться, выбирая то или иное направление. Мы хотим рассказать вам о небольшом поселке Солочин, на который однозначно стоит обратить внимание.

Расположение

Село Солочин, отдых в Закарпатье / Фото: lady.tsn.ua

Село Солочин находится в 30 километрах от Мукачево, в Закарпатской области, и всего в 7-9 километрах от Свалявы, где находится ближайшая железнодорожная станция.

Село Солочин, отдых в Закарпатье / Фото: lady.tsn.ua

Доехать из Киева можно за приблизительно 10-11 часов на ночном поезде, а прибыв с самого утра и заказав трансфер, оказаться в Солочине за считаные минуты. Автомобилем нужно ехать по трассе Е50 Киев – Львов – Чоп через село Поляна.

Село Солочин, отдых в Закарпатье / Фото: lady.tsn.ua

История села

Название села происходит от слова "солоч", что в переводе означает "соль" или "солончак" - солонцовые почвы, большое количество которых есть на территории села. Именно поэтому село богато разными минеральными источниками, их здесь пятнадцать. Первые упоминания о селе датированы 1430 годом, а в 1600-м здесь была проведена первая перепись населения.

Село Солочин, отдых в Закарпатье / Фото: lady.tsn.ua

Немного про целебные источники

Многие люди едут отдыхать в Солочин с целью попить лечебной минеральной воды. Есть в селе целый санаторий, который называется "Квитка полонини", который специализируется на лечении разного рода заболеваний. Люди едут сюда, чтобы не просто попить воды, но и пройти полное обследование и курс лечения.

Село Солочин, отдых в Закарпатье, санаторий "Квитка полонини" / Фото: lady.tsn.ua

Для отдыхающих есть специальный бювет, в котором можно попить воды. Но зайти в такой бювет можно только по санаторно-курортной карте. Или же можно приобрести специальный абонемент (стоимость такого - 30 грн/день) и ходить пить воду. Детям до 10 лет вход в бювет оплачивать не нужно.

Село Солочин, отдых в Закарпатье / Фото: lady.tsn.ua

Село Солочин, отдых в Закарпатье / Фото: lady.tsn.ua

Ранее на территории санатория были доступны и другие источники целебной воды для питья, но сейчас они не функционируют. Либо же нам просто не повезло попасть сюда в то время, когда они работали. Однако не стоит также забывать, что пить лечебную воду, не зная, подходит ли она именно тебе, может быть опасно для здоровья.

Село Солочин, отдых в Закарпатье / Фото: lady.tsn.ua

Еще на территории есть пруд з лебедями и утками, несколько видов фазанов и целое семейство оленей.

Село Солочин, отдых в Закарпатье / Фото: lady.tsn.ua

Село Солочин, отдых в Закарпатье / Фото: lady.tsn.ua

Жилье, еда и прогулки

Как мы уже говорили, покупать путевку в санаторий, чтобы отдохнуть в Солочине, совсем не обязательно. Но благодаря тому, что здесь есть этот очень популярный санаторий и огромная зеленая территория на 15 гектар для прогулок, само село тоже выглядит небедно.

Село Солочин, отдых в Закарпатье / Фото: lady.tsn.ua

В частном секторе есть огромное количество коттеджей на разный вкус. Дома построены в похожем стиле, с красивыми красными крышами, многие хозяева оборудуют на территории бассейны, зеленые зоны для отдыха, беседки и игровые зоны для детей. Даже просто прогулка по такому ухоженному селу приносит удовольствие. Особенно учитывая, что во время прогулки вы вдыхаете чистый карпатский воздух и наслаждаетесь шумом текущей у подножья горы реки Пиня.

Село Солочин, отдых в Закарпатье, речка Пиня / Фото: lady.tsn.ua

Поесть в Солочине можно в местных колыбах или ресторанах. Цены варьируются от 60 гривен за суп, 95 - за банош и 150 грн - за речную форель, цены на салаты и завтраки ничуть не уступают киевским, а в некоторых местах даже дешевле. Стоимость продуктов в местных магазинах значительно выше, чем в супермаркетах того же Мукачево. Да и магазинов этих всего несколько, и она маленькие.

Погулять можно как по самому селу Солочин, которое облагорожено и выглядит как маленькая европейская деревня, так и по территории огромного парка санатория, о котором писали выше.

Село Солочин, отдых в Закарпатье / Фото: lady.tsn.ua

Село Солочин, отдых в Закарпатье / Фото: lady.tsn.ua

Село Солочин, отдых в Закарпатье / Фото: lady.tsn.ua

Село Солочин, отдых в Закарпатье / Фото: lady.tsn.ua

Село Солочин, отдых в Закарпатье / Фото: lady.tsn.ua

Экскурсии и поездки в горы

Как и в любом туристическом месте, местные жители организовывают для отдыхающих экскурсии в горы. На джипах вас отвезут на самую высокую гору, организуют пикник и покажут местные достопримечательности.

Также в Солочине есть собственный горнолыжный курорт, расположенный неподалеку от санатория "Квитка полонини" с бугельным подъемником длиной 500 метров и горнолыжной трассой протяжностью 1000 метров. Это будет актуально тем, кто выбирает отдых в Солочине в зимнее время года.

Село Солочин, отдых в Закарпатье / Фото: lady.tsn.ua

Также есть экскурсии в Мукачево и Ужгород, в 60 км находятся термальные воды в Берегово, а в 75 км – термальные источники в Косино. Также есть экскурсии на знаменитое озеро Синевир в селе Пилипец или на водопад Шипот в селе Межгорье. Доступны также поездки за границу, о чем свидетельствуют многочисленные плакаты, размещенные по всему селу с разными предложениями.

Читайте также: