Шаровский дворец: белое сердце Харьковщины, которое влюбит в себя с первого взгляда

Шаровский замок instagram.com_agoov1 / © Instagram

Это не просто архитектурная достопримечательность — это одна из тех украинских локаций, которые способны мгновенно перенести в романтический фильм или старинный европейский роман.

Расположенный в поселке Шаровка на Богодуховщине, комплекс поражает бледно-белыми фасадами, высокими башнями, роскошным парком и пейзажами, которые в любое время года имеют магический вид.

Шаровский парк

Шаровский парк — памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения площадью почти 40 гектаров. Он возник в начале XIX века на базе фруктовых садов и естественного леса и формировался на протяжении десятилетий разными владельцами — семьями Ольховских, Гебенштрейтов и Кенигов. Именно поэтому у парка двойной характер:

часть — регулярная, с геометрическими линиями и аккуратными композициями;

часть — ландшафтная, с естественными уклонами, лужайками, водоемами и смотровыми площадками.

Более 200 видов деревьев и кустов, среди которых около 150 редкие и экзотические. Вдоль троп — вековые липы и дубы, в лесной части обитают лоси, дикие кабаны и козы. Это один из самых ярких образцов ландшафтного искусства Харьковщины.

Сахарный дворец

В самом сердце парка, на высоком холме, расположен двухэтажный дворец — жемчужина неоготики, которая сохранила свои стремительные башни, романтические формы и особую, «европейскую» атмосферу.

У дворца три зала и 26 комнат, украшенных темным дубом, резными деталями и декоративной росписью — изысканной, но сдержанной.

В XVIII веке Шаровка принадлежала семье Ольховских.

Позже имение перешло к Христиану Гебенштрейну.

В конце XIX века им завладел сахарный магнат Леопольд Кениг — именно он превратил усадьбу в сказочную резиденцию с фонтанами, террасами, оранжереями и парковыми аллеями.

Именно при Кениге дворец получил свой современный вид и романтическое прозвище — Сахарный.

Легенда о дворце

История говорит, что однажды жена графа Кенига захотела летом покататься на санках. Граф не унывал и приказал засыпать сахаром весь склон возле дворца. Графиня осуществила свою прихоть, съехала несколько раз и быстро потеряла интерес. Но легенда осталась и сделала дворец еще «слаще».

Волшебный парк

Современный вид — это микс естественности и аристократической изысканности, здесь есть террасы и каменные лестницы, ведущие к смотровым точкам, пруды и мостик, которые добавляют английского шарма, широкая липовая аллея — главная ось комплекса и лужайки и лесные участки — идеальные для прогулок и фотосессий.

Площадь парка — 39,3 га, из них:

15 га — лес,

3 га — ландшафтные группы,

3,5 га — лужайки,

1,65 га — пруды.

Настоящее время

Комплекс находится в коммунальной собственности громад области. Здесь ведутся частичные реставрационные работы и продолжается поиск инвесторов, чтобы вернуть дворцу первоначальное величие.

Несмотря на это, место уже стало популярным среди туристов, фотографов и путешественников. Его часто называют, и вполне заслуженно, одной из самых красивых локаций Харьковщины.

Особую популярность замок приобрел благодаря атмосферным фотографиям, которые показывают его в золотисто-красных красках осени. Белый дворец, закутанный теплыми оттенками листьев, выглядит, будто вынырнул из романтической саги.

Это место успокаивает, вдохновляет и заставляет еще сильнее влюбиться в украинскую архитектуру и природу. Шаровский дворец — это напоминание, что Украина имеет свою собственную, аутентичную и невероятно красивую «Европу», которую стоит видеть, беречь и открывать снова и снова.