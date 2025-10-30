Скалы влюбленных: почему стоит побывать в месте, где любовь сильнее смерти

Скалы влюбленных instagram.com_delyatin_24.7

Это — Скалы влюбленных в селе Костылевка, что на Раховщине. Место, где природа, легенда и чувства слились в одну историю, полную красоты, боли и вечной любви.

Этот геологический памятник природы местного значения занимает всего примерно один гектар, но энергетика здесь ощутима с первого вздоха. Две крутые скалы возвышаются на противоположных берегах Тисы и достигают 20-40 метров в высоту. На вершинах — кресты, которые видно издалека. Они будто напоминают, что даже после самой трагической истории остается память и любовь, которая не проходит.

Местные называют эти скалы «каменными свидетелями» чувств, которые пережили время.

Легенда об Иванке и Маричке

Когда-то в селе Костылевка жили юноша Ваня и девушка Маричка. Они любили друг друга, как в старых карпатских песнях, искренне, горячо и безмерно. Но родители были против их сватовства.

В отчаянии Маричка бросилась со скалы в Тису, потому что ее любовь оказалась сильнее страха. Когда Иван узнал о гибели любимой, он не выдержал боли и прыгнул со скалы на противоположном берегу, чтобы навсегда быть рядом.

С тех пор на вершинах двух скал стоят кресты — символ верности, которую не разрушили даже смерть и время.

Атмосфера, которую стоит почувствовать

Это место притягивает не только романтиков. Туристы, фотографы, влюбленные пары — все, кто сюда приезжает, говорят об особой ауре покоя и силы. Тишина гор, плеск реки, запах хвои — все здесь будто напоминает, что любовь всегда оставляет след.

Лучшее время для посещения — утро или закат. В этот момент скалы купаются в золотом свете и вся легенда будто оживает на глазах.

Место силы и воспоминаний

Скалы влюбленных — не просто туристический объект. Это место, куда приезжают сделать предложение, загадать желание или просто побыть рядом с кем-то, кого любишь. Говорят, если прикоснуться к камню и подумать о своей любви, она обязательно будет счастливой.

В Карпатах есть множество легенд, но эта — одна из самых теплых. Потому что она о том, что даже когда все кажется утраченным, любовь остается — в камне, в воде, в ветре, который качает кресты на вершинах двух скал.

Скалы влюбленных — это не просто геологическая достопримечательность. Это место, где природа говорит на языке чувств, а легенда оживает в каждом дыхании гор.