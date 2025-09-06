- Дата публикации
Украина
- Украина
Следующая станция "Клевань": как добраться до "Тоннеля любви" и провести романтические выходные
Клевань — небольшой поселок в Ровенской области, который сегодня известен на всю Украину и далеко за ее пределами благодаря своему уникальному «Тоннелю любви». Однако это место скрывает гораздо больше сокровищ, чем кажется на первый взгляд.
Железнодорожная станция Клевань появилась еще в 1873 году, во время строительства линии Здолбунов — Ковель Киево-Берестейской железной дороги. Она стала важным транспортным узлом, который соединил Клевань с ключевыми магистралями того времени.
В 2001 году станцию электрифицировали и сегодня здесь останавливаются пригородные электропоезда сообщением Здолбунов — Луцк/Ковель, а также несколько ночных скорых поездов дальнего следования. Для путников эта станция — настоящие «ворота» в поселок и его достопримечательностей.
Интересно, что вокруг станции в конце XIX века возникло железнодорожное поселение. От тех времен осталось несколько архитектурных памятников, например, старый деревянный вокзал, сейчас он переоборудован под жилой дом, кирпичная водонапорная башня и несколько старых служебных зданий.
Как добраться до исторического центра
Поселок Клевань условно делится на две части:
Клевань-1 — с замком Чарторыйских, костелом и старинными храмами;
Клевань-2 — с железнодорожной станцией.
Они соединены одной дорогой. От вокзала до костела идти около часа пешком, но эта прогулка позволяет лучше почувствовать местную атмосферу.
Туннель любви
Всего в 15 мин от железнодорожной станции расположена главная туристическая изюминка Клеваня — Тоннель любви. Это уникальное природно-рукотворное явление: пути, которые заросли деревьями и кустами, образовали живую арку длиной несколько километров.
По легенде, если влюбленные пройдут по нему, держась за руки и загадают желание, оно обязательно сбудется. Именно поэтому это место стало популярным для фотосессий и романтических прогулок.
Туннель в кино и рекламе
В 2012 году японская компания Fujifilm сняла здесь рекламный ролик своей камеры.
В 2015 году японский режиссер Акийоши Имазаки представил полнометражный фильм, снятый в тоннеле, на международном кинофестивале в Ханое.
В 2017 году в Китае даже открыли аналог украинского тоннеля, хоть и значительно меньший по размерам.
Тоннель в Клевани регулярно появляется в списках «самых романтичных мест мира» и «самых удивительных железных дорог планеты».
Другие интересные локации рядом
Путешествие в Клевань — это не только туннель. Стоит посетить:
Замок Чарторыйских (XVI в.) — оборонительное сооружение, которое сохранило свою аутентичность;
Костел Благовещения Девы Марии — одно из старейших культовых сооружений на Ровенщине;
Старинные православные церкви, некоторые из которых сохранились с XVII века.
Клевань — это сочетание истории, романтики и аутентичной архитектуры. Здесь можно сделать романтические фото в Тоннеле любви, почувствовать дух средневековья в замке и просто насладиться спокойствием небольшого украинского поселка.
Это место идеально подходит для однодневного путешествия или романтического путешествия на выходные.