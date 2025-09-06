Следующая станция "Клевань": как добраться до "Тоннеля любви" и провести романтические выходные

Станция "Клевань" instagram.com_oleksandrmalyon / © Instagram

Железнодорожная станция Клевань появилась еще в 1873 году, во время строительства линии Здолбунов — Ковель Киево-Берестейской железной дороги. Она стала важным транспортным узлом, который соединил Клевань с ключевыми магистралями того времени.

В 2001 году станцию электрифицировали и сегодня здесь останавливаются пригородные электропоезда сообщением Здолбунов — Луцк/Ковель, а также несколько ночных скорых поездов дальнего следования. Для путников эта станция — настоящие «ворота» в поселок и его достопримечательностей.

Интересно, что вокруг станции в конце XIX века возникло железнодорожное поселение. От тех времен осталось несколько архитектурных памятников, например, старый деревянный вокзал, сейчас он переоборудован под жилой дом, кирпичная водонапорная башня и несколько старых служебных зданий.

Как добраться до исторического центра

Поселок Клевань условно делится на две части:

Клевань-1 — с замком Чарторыйских, костелом и старинными храмами;

Клевань-2 — с железнодорожной станцией.

Они соединены одной дорогой. От вокзала до костела идти около часа пешком, но эта прогулка позволяет лучше почувствовать местную атмосферу.

Туннель любви

Всего в 15 мин от железнодорожной станции расположена главная туристическая изюминка Клеваня — Тоннель любви. Это уникальное природно-рукотворное явление: пути, которые заросли деревьями и кустами, образовали живую арку длиной несколько километров.

По легенде, если влюбленные пройдут по нему, держась за руки и загадают желание, оно обязательно сбудется. Именно поэтому это место стало популярным для фотосессий и романтических прогулок.

Туннель в кино и рекламе

В 2012 году японская компания Fujifilm сняла здесь рекламный ролик своей камеры.

В 2015 году японский режиссер Акийоши Имазаки представил полнометражный фильм, снятый в тоннеле, на международном кинофестивале в Ханое.

В 2017 году в Китае даже открыли аналог украинского тоннеля, хоть и значительно меньший по размерам.

Тоннель в Клевани регулярно появляется в списках «самых романтичных мест мира» и «самых удивительных железных дорог планеты».

Другие интересные локации рядом

Путешествие в Клевань — это не только туннель. Стоит посетить:

Замок Чарторыйских (XVI в.) — оборонительное сооружение, которое сохранило свою аутентичность;

Костел Благовещения Девы Марии — одно из старейших культовых сооружений на Ровенщине;

Старинные православные церкви, некоторые из которых сохранились с XVII века.

Клевань — это сочетание истории, романтики и аутентичной архитектуры. Здесь можно сделать романтические фото в Тоннеле любви, почувствовать дух средневековья в замке и просто насладиться спокойствием небольшого украинского поселка.

Это место идеально подходит для однодневного путешествия или романтического путешествия на выходные.