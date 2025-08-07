Сокровища прошлого: почему стоит посетить руины дворца Терещенко и скалы Денишев

Руины дворца Терещенко Instagram.com_miishynin / © Instagram

Именно здесь путешественников встречают величественные скалы над рекой Тетерев, романтические руины имения семьи Терещенко и дух старины, который будто застыл в воздухе.

Скалы, которые зовут к приключениям

Скальный массив в Денишах давно стал «меккой» для украинских скалолазов. Его гранитные стены поднимаются на высоту 20-25 метров, а вдоль крутых берегов Тетерева проложено более 30 маршрутов разного уровня сложности, как для новичков, так и для опытных альпинистов. Но не только скалолазы найдут здесь вдохновение, смотровые площадки открывают захватывающую панораму каньона, которая точно станет идеальным фоном для удивительных фотографий.

Рядом расположен санаторий, а в окружающих скалах живет удивительный гость — армянская ящерица, которую сюда завезли еще в 1960-х годах. Этот факт добавляет местности большей загадочности.

Руины дворца Терещенко

Самой большой архитектурной жемчужиной Денишей когда-то был роскошный дворец семьи Терещенко. Построенный в 1910-1913 годах в стиле итальянского ренессанса, дворец принадлежал Надежде Владимировне Терещенко, жене Федора Артемовича Терещенко. Проект разработал архитектор Павел Голандский, а сад вокруг — известный ландшафтный дизайнер Арнольд Регель.

Здание отличалось не только изысканным внешним видом, но и передовыми на то время технологиями: цветной цемент из Италии, лепнина с растительными орнаментами, фигурные окна, античные колонны, а еще трехэтажная башня с винтовой лестницей, с которой открывался вид на долину. В теплицах, расположенных рядом, выращивали экзотические фрукты, такие как ананасы, апельсины, бананы.

Легенды

Дворец окутан множеством легенд. Говорят, пол здесь украшали золотые монеты или стеклянный пол, под которым плавали карпы. По одной из самых известных историй, Терещенко в угоду дочери приказал засыпать поляну сахаром, чтобы она могла покататься на санках среди лета.

Другая легенда рассказывает о сокровищах, спрятанных в стенах дворца или в его подземельях. Местные жители до сих пор надеются отыскать тайники с драгоценностями: монетами, украшениями и даже картинами. Известно, что в углах фундамента замуровали монеты для «счастливого дома» — старинная традиция семьи.

Трагическая судьба имения

После революции 1917 года Терещенко были вынуждены покинуть Украину и эмигрировать во Францию. Дворец разграбили, а впоследствии он постепенно разрушался не только временем, но и руками местных, которые разбирали его на кирпичи.

Сегодня от былой роскоши осталась лишь часть башни, западная стена, кое-где сохранилась лепнина, элементы декора, пилястры и ниши для статуй. Но даже руины дворца поражают. Место ухоженное, здесь нет мусора или вандализма, а это редкость для заброшенных объектов.

Эстетика в забытом

Сочетание живописной природы, исторической глубины и легенд делают Дениши идеальным местом для романтического путешествия, активного отдыха или уютной фотосессии. Скалы, лес с 500-летними дубами, близкий Тригорский монастырь и величественная тишина руин — все это дарит ощущение покоя и прикосновения к чему-то вечному.

Дениши расположены в 20 км от Житомира. Удобнее всего туда добраться на автомобиле или рейсовом автобусе. С собой лучше взять удобную обувь, воду, перекус и фотокамеру. Если же вы любитель активного отдыха, не забудьте снаряжение для скалолазания или найдите гида в местных скалолазных клубах. И не забудьте взять справочник с легендами местности, он сделает путешествие еще более атмосферным.

Открывайте новые места и созерцайте красоту, которая живет даже в руинах.