Татарские ворота в Остроге instagram.com/vtikaemo_z_mista / © Instagram

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Острог издавна известен своим замком, академией и богатой историей. Кажется, этот город уже не способен удивить тех, кто приезжает сюда не впервые. Однако есть место, до которого нередко добираются только во время второго или даже десятого визита.

Именно такая Татарская башня — надворотная башня, расположенная недалеко от исторического центра. Несмотря на свою уникальность, она часто остается незамеченной туристами. А зря, ведь это не просто старинная башня, а редкий для Украины образец барбакана — фортификационного сооружения, которое в свое время было ключевым элементом обороны города.

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Крепость, защищавшая Острог

Татарские ворота были возведены примерно в XV–XVI веках как часть городской фортификационной системы. Точная дата её строительства до сих пор неизвестна, однако первое письменное упоминание о сооружении датируется 1603 годом, когда происходил раздел имений князя Василия-Константина Константиновича Острожского.

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Исследователи считают вероятным автором проекта известного архитектора Якуба Мадлайна.

Сооружение выполняло сразу две важные функции: оно было главными въездными воротами в город и одновременно мощной оборонительной башней, прикрывавшей подступы к Острогу.

Почему именно Татарская

Название происходит от татарского пригорода, который когда-то существовал поблизости. По преданию, именно здесь проживали мусульмане, а также содержались пленные крымские татары. Именно эта историческая особенность и дала название воротам, сохранившимся до наших дней. Неподалеку когда-то также располагался иезуитский монастырь, который, к сожалению, не уцелел.

Редкий барбакан, практически не имеющий аналогов

Главная ценность Татарских ворот заключается в том, что это одно из немногих украинских барбаканов — отдельного оборонительного сооружения, защищавшего городские ворота. Её конструкция состояла из двух основных объёмов с системой стрельбёнок по всему периметру. Ворота возвели из песчаника на известковом растворе, а для прочности использовали деревянные конструктивные связи.

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Первоначально у сооружения было два яруса, аттик и многочисленные оборонительные элементы. К сожалению, значительная их часть не сохранилась до наших дней. Именно благодаря своей архитектурной уникальности Татарские ворота считаются одним из самых выдающихся оборонительных сооружений Украины.

Реставрация

В 2018 году Татарские ворота обрели новую жизнь. В ходе реализации культурного проекта памятник не стали полностью перестраивать или восстанавливать «с нуля». Наоборот — реставраторы выбрали современный и очень деликатный подход, максимально сохранили аутентичность сооружения и лишь частично восстановили его.

Именно этот минималистичный принцип реставрации часто вызывает восхищение у посетителей, ведь он позволяет буквально увидеть подлинную историю без декоративных реконструкций. После обновления пространство открыли как туристическо-экспозиционную площадку «Культурный Барбакан», где сегодня проводятся выставки, культурные мероприятия и экскурсии.

Даже если вы уже не раз гуляли по Острогу, Татарские ворота способны приятно удивить. Это место не впечатляет своими масштабами, зато очаровывает атмосферой. Старинные камни, остатки могучих стен и современная реставрация, которая не скрывает, а подчеркивает историю, создают особое пространство, где прошлое ощущается буквально на ощупь.

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Именно такие малоизвестные достопримечательности часто оставляют самые яркие впечатления от путешествия.

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