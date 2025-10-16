Топ-3 интересные экофермы возле Киева: почему уже в эти выходные стоит туда заглянуть

Sheepland instagram.com_sheepland__ferma / © Instagram

Если хочется перезагрузки, иногда не нужно далеко ехать, вокруг столицы есть фермы, где можно остановиться, почувствовать землю под ногами и побыть ближе к живому. Мы собрали три самые атмосферные фермы для вашего осеннего побега от городского бетона.

Sheepland: место, где природа дышит спокойствием

Иногда хотя бы на день хочется убежать от городской суеты, чтобы глубоко вдохнуть и почувствовать ритм природы. Если ищете именно такой отдых, отправляйтесь в Sheepland — экоферму за Киевом, где все вокруг будто замедляется.

Первыми вас встречают жители фермы — куры, свиньи, кролики, коты, собаки и, конечно, главные герои — овцы, которые мелодично покачивают колокольчиками. Каждое животное открыто к общению, поэтому можно не только наблюдать, но и кормить — это настоящая терапия для души, особенно для детей.

Идеальные кадры для фото

Деревянные хижины, зеленые кусты, розы, озера и качели, в Sheepland каждый ракурс стоит ваших сториз, постов и незабываемых воспоминаний. Здесь более десятка качелей и одна из них — большая, для двоих, с видом, который может посоревноваться даже с городскими панорамами.

Фермерская кухня

Блюда здесь кажутся простыми, но натуральные ингредиенты делают их особенными. Крафтовый сидр, козий сыр, домашняя выпечка, овощи с огорода — все свежее и невероятно вкусное.

Тишина, которую мы не слышим

Деревянные домики, зелень и воздух, в котором слышно только пение птиц. Это место для тех, кто хочет хотя бы на день заменить бетон на природу, обрести гармонию и просто побыть на природе

«Кийловская Аскания»: маленький заповедник среди леса

Село Кийлов на Киевщине скрывает настоящую жемчужину — ферму-заповедник «Кийловская Аскания». Она небольшая по площади, но каждый метр полон жизнью.

Удивительная фауна

Среди жителей — африканские страусы, ослики, камерунские козы, кролики, нутрии, фазаны, утки и даже «петухи в штанах». Животные живут в естественной среде, свободно передвигаются по территории и именно поэтому здесь легко почувствовать единство с природой.

Природа без фильтров

Ферма окружена густым лесом, а рядом — пять водоемов. Здесь можно рыбачить, кормить диких уток или лебедей, или просто сидеть на берегу и слушать, как шумят листья.

Для семей и компаний

Посетителям предлагают катание на лошадях, прогулки на экскурсионной повозке, места для пикника в беседках. Это спокойный формат отдыха без спешки — именно то, что нужно, чтобы почувствовать себя на природе, а не в вечном движении.

«Копица сена»: зеленая ферма с медовым ароматом

На Черниговщине, недалеко от Парка природы «Беремицкое», расположена зеленая ферма «Копица сена» — место, где можно прикоснуться к жизни в ее самых простых, но ценных проявлениях.

Апи домик и чайная церемония

Здесь работает апи домик — маленький дом, где рядом с вами жужжат пчелы, а вы восстанавливаете силы. Владелица фермы проводит чайные церемонии, во время которых время будто замедляется, а мир становится спокойнее.

Для детей и взрослых

Дети могут покататься на лошадях или посетить лосевольер, где содержат спасенных животных. Взрослые — пройти мастер-класс по приготовлению сырных шариков лабне или просто насладиться прогулкой среди цветов.

Вкус леса и поля

На ферме можно самостоятельно собирать ягоды или просто попробовать только что собранные. Здесь вы точно не уйдете с пустыми руками: корзина клубники или мед — лучший сувенир из такой поездки.

Иногда, чтобы почувствовать себя по-настоящему живым, не ехать в новые страны, достаточно вырваться из города и окунуться в покой. Экофермы под Киевом — это не просто места отдыха. Это напоминание о том, что природа рядом и она всегда ждет, когда мы вспомним, как это — дышать полной грудью.