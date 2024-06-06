Топ-4 интересных места Украины, которые нужно увидеть

Украина богата своей природной красотой и живописностью. На ее территории есть много исторических, уникальных и красивых мест, о которых вы, возможно, даже не догадывались.

В Украине есть множество невероятно красивых природных уголков, очаровывающих и поражающих своей неповторимостью. Можно бесконечно наслаждаться их видами, удивляющими и завораживающими своей безмолвной неповторимостью. Их невозможно посетить без фотоаппарата, чтобы не зафиксировать эту удивительную красоту.

Киевское море

В народе "Киевское водохранилище" часто называют "Киевским морем" и это не удивительно, ведь здесь действительно очень красиво, почти как на настоящем море, когда не видно другого берега. Оно находится на Днепре, в северном направлении от Киева. Общая площадь составляет 922 квадратных километра. Киевское море стало свидетелем трагического вмешательства людей в природный ландшафт. Его создали путем искусственного затопления сел и вода похоронила в себе жизнь и судьбы тысячи крестьян, ведь здесь когда-то были очень плодородные поля. Все это было частью крупного проекта строительства Киевского водохранилища, которое началось в 1959 году. Сейчас же это место рыбалки, пикников, красивой фотосъемки и пляжного отдыха.

Дружбовский карьер, Житомирская обл.

Это неактивный, затопленный карьер, который в народе называют "Украинскими Мальдивами". Он был создан в 1948 году для обеспечения военной промышленности строительными материалами. После затопления стал отличным местом для отдыха. Здесь вы увидите прозрачную бирюзовую воду, огромные скалы с лесом и искусственные горы по пути к пляжу. Кроме того, в радиусе 15 километров есть геологический заказник "Каменная деревня", который считается настоящим природным чудом.

Тропа Довбуша, Яремче

В пределах Карпатского национального природного парка расположен природный мемориальный комплекс "Тропа Довбуша". Маршрут начинается с заповедного урочища возле города Яремче и пролегает через скалы, выходя на хребет Горган Запрутский. Одним из интересных мест на "Тропе Довбуша" являются пещеры, по легенде, одна из пещер скрывает сундук с злотом Олексы Довбуша. Согласно местным преданиям, вход в эту пещеру можно увидеть только раз в год — в ночь на Иван Купала. Но не спешите сильно на поиски, ведь сокровища заколдованы – тот, кто попытается забрать золото, мгновенно окаменеет, как только вынесет его на лунный свет.

Тустань, Львовская обл.

Наскальная крепость Тустань, расположенная у села Урич во Львовской обл., расположена на скалах-песчаниках, на высоте 85 метров. Сегодня этот исторический комплекс является остатками старинного оборонительного сооружения и составной частью историко-культурного заповедника "Тустань". Кроме своего важного исторического наследия Тустань поражает также геологической уникальностью. Сейчас это место привлекает туристов своей красотой и интересными маршрутами. Кроме посещения самого крепостного комплекса, можно посетить Музей Тустани и культурный центр "Дом в Глубоком".

Собирайте рюкзак и быстрее к приключениям по неизведанным тропам Украины, чтобы почувствовать себя Индиана Джонсом или Ларой Крофт.

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