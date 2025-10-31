Топ-5 жутких мест Киева, в которых мистика переплетается с историей / © Associated Press

Киев умеет удивлять не только красотой соборов и зелеными склонами Днепра. Его темная сторона — это архитектура, история, боль и мифы. Мы собрали пять самых жутких мест столицы, которые до сих пор держат в напряжении и туристов, и местных жителей.

Киевский крематорий

Находится он на Байковом кладбище и поражает своей неожиданной красотой. Этот комплекс начали возводить еще в 1960-х годах, а завершили в 1975-м. Архитекторы называли его «Светобетоном» — светом, который прорезает темноту. По замыслу это должен был быть парк памяти с водоемом, пантеоном и Огнем памяти. Внутри — залы прощания, каждый из которых создает особое настроение, там царит тишина, простор и уважение к последнему пути.

Несмотря на трагическое назначение, это место удивительно гармонично и даже в Европе его признают уникальным, в 1974 году проект отметили Европейским союзом похоронной службы.

Атмосфера: сюрреалистическая тишина, бетон, свет и ощущение, что вы стоите между миром живых и мертвых.

Киевская крепость и подземная тюрьма НКВД

Это место, где история буквально сжимает грудь. Старая Киевская крепость — самая большая земляная крепость Европы, но ее подземелья скрывают совсем другую историю. Во времена СССР здесь действовала подземная тюрьма НКВД. Со временем, ходы затопили, а затем заложили бетонными плитами и свидетели, которым удалось туда спуститься, рассказывали о рельсах, вагонетках и огромных цистернах, где, по слухам, уничтожали тела репрессированных.

Атмосфера: гнетущая, тяжелая, место, где даже тишина звучит громче, чем крики.

Зеленый театр

Зеленый театр — один из самых мистических уголков столицы. Построенный на руинах старой крепости XIX века, он полон древних легенд. Говорят, здесь часто происходили пожары, в него били молнии, а рядом когда-то было кладбище самоубийц и младенцев. В советские времена, по преданию, преступники оставляли в подземельях тела своих жертв. Но несмотря на мрачную ауру, «зеленка» притягивает — это одно из самых любимых мест для атмосферных фотосессий.

Атмосфера: готическая романтика, поросшие стены, шепот Днепра и ощущение, что кто-то смотрит на вас из-за камня.

Кладбище кораблей

На Подоле, среди индустриальных пейзажей, скрывается настоящий призрак советского Киева — кладбище кораблей. Когда-то здесь был судостроительный завод, который выпускал пароходы и буксиры. Теперь — ржавый флот забытых судов, которые покоятся в покое воды. Некоторые корпуса полностью погружены в воду, другие еще держатся на волнах. В солнечный день это напоминает постапокалиптическую сцену из кино.

Атмосфера: спокойная, но жуткая — как порт, в котором остановилось время.

Телецентр-карандаш

Построенный на месте бывшего еврейского кладбища возле улицы Мельникова, этот небоскреб изначально имел недобрую славу. После решения горисполкома в 1962 году строительство начали только через 20 лет и с тех пор ходят слухи, что «карандаш» стоит на «плохой земле». Отключения электричества, странные технические сбои, аварии — сотрудники не раз говорили, что ночью в коридорах даже слышны чьи-то шаги.

Атмосфера: холодная, стерильная, но с ощущением невидимого взгляда из глубины стен.

Киев — город на холмах не только светится золотом куполов, он у него есть и темная, мрачна, но невероятно интересная сторона. Жуткие места — это не просто страшные истории, а часть его памяти и жизни.