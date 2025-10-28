Топ-7 сказочных мест Украины, которые стоит увидеть собственными глазами / © Associated Press

Мы собрали для вас подборку семи красивых локаций, которые непременно стоит увидеть собственными глазами. Они разные — исторические, мистические, романтические, но каждая из них по-своему очаровывает.

Свиржский замок

Среди зеленых холмов Львовщины, над тихим прудом, стоит настоящая жемчужина оборонной архитектуры XVI века — Свиржский замок. Его стены видели и бои, и балы, и множество тайн. Крепость окружена водой с трех сторон, имеет массивную башню и мощные стены, но одновременно, невероятно гармонична в своей архитектуре. Кажется, будто замок вырос из самого холма.

Совет: приезжайте сюда на закате — золотистый свет делает замок сказочным. И не забудьте фотоаппарат, ведь каждый ракурс, как кадр из фильма.

Затопленная церковь в Гусинцах

На крошечном островке среди вод Каневского водохранилища возвышается Свято-Преображенский храм, будто из другого мира. Его золотые купола отражаются в воде и создают иллюзию плавающего храма.

Церковь построена в 1812 году в стиле украинского барокко. Когда село Гусинцы затопили при создании ГЭС, храм чудом уцелел — потому что стоял на холме. Долгие годы он стоял одиноко посреди вод, пока в 2010 году его не отреставрировали и не построили мост.

Как добраться: удобнее всего — через левый берег Днепра. Но последние километры дороги пролегают через пески и лес, поэтому лучше ехать на внедорожнике или с компанией, тогда приключения гарантированы.

Олесский замок

Это место, где прошлое оживает на каждом шагу. Олесский замок — один из старейших в Украине, колыбель королей и настоящий музей эпохи Ренессанса.

Внутри — старинная мебель, роскошные гобелены, камины, лепнина, а в подвалах — старинный колодец с вращающимся колесом. С башен открывается вид, от которого перехватывает дыхание.

Домик рыбака на острове любви

Если ищете место, где реальность похожа на сказку, отправляйтесь в Старый Солотвин, что на Житомирщине. Посреди озера стоит маленький деревянный домик на островке, соединенный с берегом тонким мостиком. Его называют «Домом рыбака» или «Островом любви». Сначала он действительно был пристанищем для рыбаков, но впоследствии стал самой романтической фотолокацией региона.

Совет: приезжайте сюда утром, когда утренний туман над водой создает магическую атмосферу.

Озеро Синевир

Его называют Морским Оком Украины. Расположенное на высоте более 900 метров над уровнем моря, озеро Синевир — это место, где хочется дышать полной грудью. Вокруг — еловые леса, чистый горный воздух, водопад Шипот и панорамные виды. А еще здесь можно посетить приют бурых медведей — настоящий природный заповедник.

Советы: берите удобную обувь, термос с чаем и обязательно поднимитесь на смотровую площадку. Вид сверху, как с открытки.

Замок Радомысль

В городе Радомышль на Житомирщине стоит Замок Радомысль — уникальный историко-культурный комплекс, восстановленный на месте старинной мельницы XVII века. Когда-то здесь действовала первая бумажная фабрика, а сегодня — музей украинской домашней иконы с более 5000 экспонатов. Замок окружен парком, озером и каменным садом. Здесь проводят концерты, свадьбы, выставки и все это в стенах, которые видели четыре века истории.

Туннель любви

Под Ровно, в поселке Клевань, природа создала настоящее чудо — Тоннель любви. Зеленая арка из ветвей деревьев оплетает железнодорожные пути и создает природный тоннель длиной около 5 км. Говорят, что если пара пройдет по тоннелю, будет держаться за руки и загадает желание, оно обязательно сбудется. В любое время года тоннель выглядит по-разному: весной — в нежной зелени, осенью — в золоте, а зимой — как со страниц сказки.

Лайфхак: лучшее фото получится утром или после дождя, когда свет пробивается сквозь листья.

Мы часто ищем красоту где-то далеко, в Альпах или Провансе. Но стоит только собрать рюкзак и отправиться в путешествие украинскими дорогами и вы поймете, что наша страна не менее очаровательна. Величественные замки, романтические тоннели, зеркальные озера и святыни среди вод, все это Украина, которую хочется исследовать снова и снова.