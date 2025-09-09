Трикратский лабиринт: чем интересен уникальный рукотворный лес на Николаевщине

Трикратский лабиринт instagram.com_agoov1

Это заповедное урочище местного значения площадью 247 гектаров, которое сейчас входит в состав Национального природного парка «Бугский Гард». Его еще называют Трикратским лесом, и недаром. Здесь среди степных просторов возвышаются могучие дубы, растут березовые рощи, журчат прозрачные реки, а живописные мостики и тропы создают ощущение настоящего лабиринта, где легко заблудиться.

Лес, созданный человеком

В отличие от большинства природных лесов, этот — искусственный. Его история началась в 1819 году благодаря инициативе известного украинского графа и мецената Виктора Скаржинского. Он первым на юге Украины начал масштабное лесонасаждение в степи, чтобы сохранить влагу, защитить землю от ветровой эрозии и подарить людям уголок тени и прохлады.

Сегодня Трикратский лабиринт — это не только ботанический, но и историко-культурный памятник, который напоминает о прогрессивных идеях своих создателей.

Дубы-великаны и «Дуб любви»

Наибольший восторг у посетителей вызывают древние дубы, возраст которых достигает 400-500 лет. Некоторые из них настолько массивные, что обнять ствол можно только в несколько человек.

Отдельная легенда связана с Дубом любви. Рассказывают о паре лебедей, которые жили возле этого дерева. Когда лебедица поранилась и не смогла улететь в теплые края, ее партнер остался рядом. С тех пор дуб стал символом верности и настоящих чувств.

Богатый животный мир

Несмотря на искусственное происхождение, лес стал настоящим пристанищем для животных. Здесь живут:

олени и косули,

белки и зайцы,

лисицы,

бизоны, которых специально завезли для сохранения биоразнообразия.

Для ценителей орнитологии Трикратский лес — настоящий рай, ведь здесь можно встретить редких птиц, занесенных в Красную книгу Украины.

По тропинкам «Лабиринта»

На территории проложено несколько туристических маршрутов, в частности трех километровую прогулочную тропу вдоль реки Арбузинки. Она ведет через живописные поляны, деревянные мостики и прохладные тени, которые летом спасают от жары.

Урочище «Лабиринт» входит в комплекс Трикратского леса вместе с такими памятниками, как «Летний хутор Скаржинского».

Соседний Актовский каньон

Когда вы посещаете Трикратский лабиринт, туристы обычно не обходят вниманием и Актовский каньон, известный как «Долина дьявола». Это уникальный природный комплекс с гранитными скалами высотой до 50 м, которые образуют причудливые формы. На дне каньона протекает ручей Эксампей, который придает местности еще большей магичности.

Актовский каньон вместе с Трикратским лабиринтом создают незабываемый тандем степной Украины, где тесно переплетаются природа и история.

Особенность Трикратского леса

Здесь растет более 500 видов деревьев и растений.

В лесу сохранилось более 200 старинных дубов.

Это место имеет историческую ценность как пример раннего лесонасаждения в степи.

Оно идеально подходит для пеших прогулок, фотосессий и отдыха от городской суеты.

Трикратский лабиринт — это настоящий оазис посреди южной степи, который сочетает в себе величие природы, богатство истории и уникальную энергетику. Здесь легко забыть о времени, окунуться в мир вековых дубов, легенд и пения птиц. Это место, куда хочется возвращаться снова и снова.