Уикенд в Хусте: термальный бассейн под открытым небом, ароматные бани и релакс среди гор

Я люблю путешествовать и открывать для себя новые красивые уголки Украины. Для меня важно, чтобы во время путешествия можно было не только отдохнуть и перезагрузиться, но и улучшить самочувствие. Именно поэтому на этот раз я отправилась в Хуст на Закарпатье. Поселилась я в новом комплексе Rikka Khust Thermal Resort, который расположен в живописном месте, где сливаются реки Тиса и Рика. Здесь царит приятная тишина, мягкий климат, воздух — чистый и целебный, а вокруг — живописные пейзажи гор.

Атмосфера искусства и закарпатского уюта

Как только переступаешь порог комплекса, сразу чувствуешь атмосферу продуманного эстетического пространства, где каждая деталь имеет значение. Взгляд привлекает большой гобелен с изображением реки, люстры из экологической закарпатской лозы, декоративные текстурированные подушки из шерсти и ваза с цветами в интересной деревянной подставке. Стены украшают современные черно-белые фотографии местного фотохудожника Михаила Дороговича, с которых смотрят красивые жители этого края.

В целом искусство здесь на каждом шагу. В комплексе много вещей ручной работы, созданных украинскими мастерами: ткачество, ковровая вышивка, лозоплетение, макраме, резьба и токарство по дереву. Иногда даже кажется, что ты находишься не в отеле, а в своеобразном современном музее.

Кстати, владельцы создали художественный проект, объединяющий украинских художников, работы которых можно увидеть в интерьере комплекса. Мне даже посчастливилось стать свидетелем творческого процесса: муралист Александр Корбан как раз работал над росписью одной из стен. Художник создавал работу, посвященную реке Рика — одному из символов этого края.

Еще одна деталь, на которую я сразу обратила внимание, — собственный бювет с минеральными водами. Для меня это было особенно важно, ведь во время отдыха хотелось не только расслабиться, но и почувствовать оздоровительный эффект закарпатских природных ресурсов.

Купели

Настоящая гордость комплекса — это бассейн с минеральной водой, который является крупнейшим на Закарпатье. Его масштабы действительно впечатляют — таких больших термальных бассейнов я раньше в Украине не видела.

Купаться в нем не надоедает, ведь, кроме плавания, здесь есть, чем заняться. В бассейне есть массажные лежаки и сиденья, шейные массажеры («водопады)», гейзеры и даже стремительное течение, имитирующее естественный поток реки Рика.

Больше всего мне понравилось проводить время в термальном бассейне под открытым небом, температура в котором (33 °С) очень комфортна для пребывания даже в прохладную погоду. Плавать в теплой воде, любуясь горными пейзажами, — настоящее удовольствие.

Рядом расположены соляные чаны-джакузи, в которых не менее комфортно было релаксировать и делать красивые снимки на память. Температура в них 36-38 °С — они прекрасно подойдут тем, кому противопоказаны горячие парные. Эта гидромассажная купель с натуральной карпатской солью дарит не только приятные ощущения, но и имеет полезный эффект: помогает укрепить иммунитет, снимает усталость, улучшает состояние кожи и кровообращение.

СПА-пространство

Особого внимания в комплексе заслуживают бани, которые идеально подойдут для полного восстановления и оздоровления. Здесь есть парные на любой вкус.

Финская баня с панорамным видом на горы — настоящая находка для тех, кто любит интенсивное тепло. Температура здесь достигает 95 °C, а сухой горячий воздух помогает активизировать обмен веществ, очистить организм и снять напряжение.

Еще одна интересная локация — травяная сухая баня. Здесь с потолка свисают охапки карпатских трав, которые наполняют пространство натуральными ароматами. Тепло мягкое и деликатное, а атмосфера способствует глубокому расслаблению.

Любителям мягкого пара понравится аромапарная. В ней тепло сочетается с эфирными маслами лаванды, эвкалипта или цитрусовых, что помогает расслабиться и восстановить эмоциональный баланс.

Особую атмосферу имеет украинская паровая баня. Ее сердце — массивная чугунная печь весом более 30 тонн, созданная по индивидуальному проекту и облицованная авторскими изразцами украинских мастеров. Пар здесь мягкий и приятный, без резкого жара. В сочетании с ароматами трав он создает ощущение глубокого тепла и помогает расслабиться. В этой бане проводят банный ритуал пропарки, который выполняет пармейстер. Перед процедурой он общается с гостем и подбирает оптимальный формат — мягкий разогрев, контрастные этапы или глубокий прогрев.

После банных процедур приятно отдохнуть в сенной комнате. Это пространство с комфортной температурой и особенно релаксным вайбом, где можно полежать на тюках сена, попить чаю и насладиться ароматами мяты, чабреца и ромашки, которые охапками подвешены к потолку. Это завершающий аккорд в комплексном СПА-ритуале. Тело и разум здесь постепенно расслабляются, появляется ощущение полного покоя и кажется, что ты вот-вот уснешь.

СПА-ритуал, который меня удивил

В финской сауне я побывала на интересном ритуале — Aufguss Show, от которого была в восторге. Мастер включил расслабляющую музыку, положил на горячие камни ледяные шарики, пропитанные эфирными маслами, и затем с помощью веера направлял потоки горячего пара на каждого, кто там сидел. Тепло распределялось в пространстве бани, окутывая приятным ароматом. Ощущения во время этого ритуала действительно особенные — ты, как будто отключаешься от внешнего мира, погружаешься глубоко в себя и чувствуешь тепло каждой клеточкой тела. Этот ритуал был незабываемым перфомансом, который я советую увидеть и почувствовать каждому.

Wellness-ритуалы для тела и восстановления

В комплексе есть пространство, которое предлагает разнообразные процедуры для ухода за телом и лицом. Здесь можно выбрать минеральные, жемчужные, гидромассажные или бишофитные ванны, а также попробовать популярную «ванну Клеопатры» — минеральную воду с добавлением молока и меда, которая хорошо увлажняет кожу. Здесь также предлагают скрабирование, обертывания, лимфодренажные процедуры и различные виды массажа — от классического до бамбукового.

Я впервые попробовала стоун-массаж горячими камнями и могу сказать, что это один из лучших способов полностью расслабить мышцы и почувствовать глубокое приятное тепло во всем теле.

Приятным бонусом этого пространства является возможность после процедур полежать на кровати, которых есть несколько, в комнате с приятной, спокойной атмосферой и красивым дизайном. Также здесь можно попить чаю перед или после ритуала ухода и просто насладиться моментом.

Развлечения для детей

В комплексе есть огромная детская комната, которая наполнена самыми разнообразными игрушками и развлечениями. Пространство выглядит настолько ярко и продуманно, что там легко могут задержаться даже взрослые. В СПА-зоне есть безопасные детские бассейны с мягкой минеральной водой и горками. А еще здесь есть школа плавания.

Номера и инклюзивность

Номера комплекса имеют современный дизайн без перегрузки лишними элементами. Цветовая палитра комнат приятная для глаза — в спокойных пастельно-бежевых, кремовых и светло-коричневых оттенках. А еще здесь очень удобные матрасы, на которых комфортно спать. Интересно, что в номерах нет классических кондиционеров или батарей. Их заменяют стены, которые помогают поддерживать комфортную температуру в разные сезоны. И это прекрасно, ведь благодаря этому нет шума, что существенно влияет на качество сна.

Следует отметить, что комплекс приспособлен к нынешним реалиям — здесь создали безбарьерное и инклюзивное пространство для комфорта всех без ограничений. В отеле вся инфографика продублирована шрифтом Брайля, на полу есть тактильная маркировка, лифты специально оборудованы (они информируют, когда двери закрываются и на какой этаж приехал), здесь широкие коридоры, чтобы удобно было проезжать на кресле колесном, на рецепции есть возможность аудиоперевода для людей с нарушениями слуха, часть номеров адаптирована под нужды гостей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а в ресторане есть тарелки для людей с ограниченной подвижностью рук.

Рестораны

Позавтракать можно в гастрономическом просторном Gourmet Hall, где завтраки подают в формате шведской линии. Выбор еды порадует самого требовательного гурмана. Здесь есть и вареники с вишнями, которые напоминают о родительском доме, и свежий микрогрин для зожников, и настоящие соты с медом для сладкоежек. Панорамные окна с видом на термальные бассейны добавляют особой атмосферы утренней трапезе.

В комплексе также работает ресторан Lugosh с авторской кухней из локальных продуктов. Его название происходит от закарпатского диалектизма и означает виноградник возле дома. Сразу представляются приятные разговоры в кругу семьи за обеденным столом в тени виноградной лозы — именно такую атмосферу домашнего уюта и пытались передать в ресторане.

Интерьер заведения захватывает. Сразу на входе поражают огромные двери, изготовленные из древесины из старой хаты, на которых виднеются трещины и следы времени, с металлической ручкой-лозой, созданной искусным мастером по художественной ковке.

Далее вас встречают милые овечки, как облака, созданные в технике папье маше. Также здесь есть декорации из лозы, травы и дерева, каменные элементы и тканые подушки из овечьего меха. Освещение в ресторане декорировано кольцами от бочек, такие же элементы есть и на столах, которые как будто их обрамляют.

Во время атмосферного ужина мы продегустировали вкусные изысканные блюда, которые разработал шеф-повар Алекс Якутов. Мои вкусовые рецепторы порадовали современные интерпретации локальной кухни с мясом, овощами, ягодными соусами и ароматными травами. Понравилась и интересная инстаграммная подача блюд.

А если вам хочется активностей, то можно сходить на обед в еще один ресторан комплекса «Карась», который находится неподалеку, в 900 метрах, в живописном месте с озерами, беседками и пейзажным видом на горы. Там можно испытать свои рыбацкие умения и выловить самостоятельно из озера форель или карася, которого вам потом приготовят на мангале.

После этого путешествия Хуст открылся для меня как место, где легко совместить отдых и оздоровление. Термальные воды, СПА-ритуалы, тишина гор и искреннее закарпатское гостеприимство создают атмосферу настоящей перезагрузки и восстановления сил. Именно поэтому сюда хочется возвращаться снова, чтобы хотя бы на несколько дней остановить время и насладиться моментом.