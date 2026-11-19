урочище «Каскады» instagram.com_ukraine__incognita / © Instagram

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Кажется, будто эту местность случайно перенесли из горного региона Украины прямо в центр степи. Здесь река Буки пробивается сквозь массивные каменные пороги, вода спадает небольшими водопадами, а среди зелени возвышаются огромные гранитные скалы. И всё это — урочище «Каскады», расположенное в Новоукраинском районе Кировоградской области.

Эта природная локация занимает около 2,5 гектара и у нее статус геологического памятника природы. Её главная особенность — необычный рельеф, сформированный водой и древними горными породами. Именно поэтому «Каскады» напоминают маленькую горную страну, спрятанную среди равнинных пейзажей.

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Место, которому почти 2 миллиарда лет

Больше всего впечатляет геологическая история этого урочища. Здесь на поверхность выходят массивные глыбы гранитов и мигматитов Украинского кристаллического щита. Их возраст составляет примерно 2 миллиарда лет. Вода реки Буки в течение длительного времени формировала русло среди каменных массивов, создавала пороги, природные чаши и живописные каскады.

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Неудивительно, что это место окутано легендами. Исследователи предполагают, что ещё в I тысячелетии до нашей эры каменные образования могли использоваться скифами в качестве места проведения культовых обрядов. А вблизи реки находятся частично затопленные пещеры, с которыми связывают находки древних знаков и петроглифов.

Степной оазис с уникальной природой

«Каскады» — это не только эффектные пейзажи для фотографий. Благодаря сочетанию каменистого рельефа, воды и особого микроклимата здесь сформировалась уникальная экосистема.

Среди скал растут редкие петрофитные растения — те, которые приспособились к жизни на каменистых поверхностях. Девять видов местной флоры занесены в Красную книгу Украины и Европейский Красный список.

Здесь очень атмосферно на рассвете, когда над водопадами и скалами поднимается легкий туман. А зимой, во время морозов, водные каскады превращаются в настоящую сказочную декорацию с ледяными узорами. Неудивительно, что путешественники называют это место одним из самых атмосферных уголков Кировоградской области.

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Что нужно знать перед поездкой

Урочище расположено недалеко от села Злинка. При этом следует учесть, что дорога к этому месту в основном грунтовая и проходит по полям. После дождей она может стать сложной даже для автомобилей с хорошей проходимостью. Поэтому лучше всего планировать поездку в сухую погоду, а перед выездом оценить состояние маршрута.

Также важно помнить, что «Каскады» — природоохранная территория. Здесь следует вести себя бережно, не оставлять мусор, не повреждать растения и не разрушать древние каменные образования.

Украина может удивить даже опытных путешественников, и урочище «Каскады» — яркое тому доказательство. Здесь не нужно преодолевать горные перевалы, чтобы увидеть скалы, водопады и невероятные природные пейзажи. Достаточно отправиться в Кировоградскую область, где посреди степи спряталась настоящая маленькая «Швейцария».

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