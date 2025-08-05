Восхищает инженерным замыслом: мост в Николае, который стоит увидеть своими глазами

Южнобугский или Варваровский мост Instagram.com_mykolaiv_novyny / © Instagram

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Южнобугский мост или как его еще называют Варваровский, единственное в Украине сооружение, которое разводится горизонтально и вращается на 90° вокруг своей оси. Такая конструкция настолько уникальна, что достойна того, чтобы ее увидеть хотя бы раз в жизни.

В отличие от привычных вертикальных разводных мостов, центральная часть Южнобужского моста вращается в сторону и открывает путь для прохода судов по реке Южный Буг. Это настоящее техническое чудо, поражающее как горожан, так и туристов.

Огромная конструкция с историей

Мост, соединяющий Варваровку с центральной частью Николаева, был построен в 1964 году. Его строительство началось еще в 1957 году, а 18 июля 1964 по нему пустили первые автомобили. Уже 27 августа того же года он был официально передан Государственной комиссии.

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В советский период это был самый длинный автодорожный мост в СССР, его длина составляет 750,7 метра, а с учетом насыпной части более 2 км.

Во время строительства применили передовые инженерные решения — железобетонные балки весом до 375 тонн, а сваи вбивали в дно без стыков. Все это сделало мост образцовым проектом, опыт которого впоследствии был использован при сооружениях мостов в Киеве.

Третий в истории

Интересно, что нынешний Южнобугский мост — третий в этой местности. Первый был построен еще в 1827 году, но, к сожалению, исторических документов о нем не сохранилось.

Второй мост появился в 1856 году — это был деревянный наплавной мост на еловых бревнах. Однако его несколько раз уничтожали во время Второй мировой войны в 1941 году отступавшие советские войска взорвали его, а в 1944 году его уничтожили уже немцы.

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Аварийный, но незаменимый

Несмотря на то, что еще в 2008 году мост признали аварийным, он до сих пор выполняет свою функцию, соединяет важные районы города. Ежедневно им пользуются тысячи людей, это не только часть инфраструктуры, но живая история Николаева.

В 2023 году Южнобугский мост вместе с Ингульским мостом был передан в государственную собственность. Это открывает возможности для капитального ремонта и надлежащего обслуживания.

Туристическая жемчужина

Увидеть, как медленно и мощно разводится мост — это настоящее шоу, поражающее даже видавших виды путешественников. Если вы приехали в Николаев, не упустите момент разведения моста. Это одно из зрелищ, которое сочетает технику, историю и местную гордость.

Южнобугский мост — это больше, чем мост. Это символ города, пример инженерной смелости и исторический памятник. Он каждый день доказывает, что сложные механизмы могут работать десятилетиями, если созданы с умом и душой.