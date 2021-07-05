В красном купальнике на отдыхе: финалистка "Холостяка-10" похвасталась сексуальными ягодицами

Дана Оханская продемонстрировала подтянутую фигуру и поделилась впечатлениями от отдыха.

Финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" Дана Оханская отдыхала в Одессе. Оттуда красавица опубликовала пикантные фото. Она позировала на камеру у кресла-кокона в красном сплошном купальнике с пикантным декольте.

Дана Оханская / Instagram Даны Оханской

Дана продемонстрировала стройную фигуру и ноги спереди.

А потом Оханская похвасталась сексуальными ягодицами и красивой полуобнаженной спиной.

Дана Оханская / Instagram Даны Оханской

Девушка также поделилась впечатлениями от отдыха в Одессе:

"Если бы немножко дешевле и лучший сервис, было бы идеально. Это я про Одессу. А теперь подробнее.

Понравилось:

гостиницы

атмосфера в центре Одессы вечером (Дерабасивська, Потемкинская лестница и т.д.)

пляж Ланжерон

интерьеры ресторанов

Не понравилось:

цены на такси — дороже, чем в Киеве

дезинформация клиентов о наличии мест на пляже Ibiza beach club и цены за вход в Central Bar (очень удивило, что вообще в бар вход платный)

цена за шезлонг в пляжных клубах (от 500 грн ~ 18 $, на европейских курортах в среднем — 10 $)

В общем ставлю Одессе свою субъективную четверку с минусом. Вот такие дела".

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Образы финалистки шоу "Холостяк-10" Даны Оханской (26 фото)

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