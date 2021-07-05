В красном купальнике на отдыхе: финалистка "Холостяка-10" похвасталась сексуальными ягодицами

Дана Оханская продемонстрировала подтянутую фигуру и поделилась впечатлениями от отдыха.
Финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" Дана Оханская отдыхала в Одессе. Оттуда красавица опубликовала пикантные фото. Она позировала на камеру у кресла-кокона в красном сплошном купальнике с пикантным декольте.
Дана продемонстрировала стройную фигуру и ноги спереди.
А потом Оханская похвасталась сексуальными ягодицами и красивой полуобнаженной спиной.
Девушка также поделилась впечатлениями от отдыха в Одессе:
"Если бы немножко дешевле и лучший сервис, было бы идеально. Это я про Одессу. А теперь подробнее.
Понравилось:
- гостиницы
- атмосфера в центре Одессы вечером (Дерабасивська, Потемкинская лестница и т.д.)
- пляж Ланжерон
- интерьеры ресторанов
Не понравилось:
- цены на такси — дороже, чем в Киеве
- дезинформация клиентов о наличии мест на пляже Ibiza beach club и цены за вход в Central Bar (очень удивило, что вообще в бар вход платный)
- цена за шезлонг в пляжных клубах (от 500 грн ~ 18 $, на европейских курортах в среднем — 10 $)
В общем ставлю Одессе свою субъективную четверку с минусом. Вот такие дела".
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