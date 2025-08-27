Место, которое сочетает музыку, архитектуру и современность: почему стоит посетить Одесскую областную филармонию

Одесская областная филармония имени Давида Ойстраха instagram.com_architecture_in_details/ / © Instagram

Это не просто концертная площадка, а настоящий храм музыки и архитектуры, где прошлое переплетается с современностью, а атмосфера поражает каждого, кто хотя бы раз оказывался в его стенах.

Традиции организованной музыкальной жизни в городе достигают XIX века. Тогда действовали многочисленные любительские оркестры и музыкальные общества, которые создавали особый культурный фон Одессы. В 1894 году в городе появился первый городской оркестр, а в 1920-х годах было создано Одесское филармоническое общество. Уже в 1937 году официально основали Одесскую областную филармонию, которая впоследствии превратилась в ключевой центр музыкального искусства Юга Украины.

Архитектурное наследие

Филармония расположена в бывшем здании Новой биржи, построенном в 1899 году. Автором проекта был архитектор Викентий Прохаска, а окончательный вид здания завершил известный архитектор Александр Бернардацци.

Архитектура поражает гармоничным сочетанием различных стилей:

венецианская готика,

флорентийское Возрождение,

арабские мотивы.

Фасад украшен мрамором, витражами и керамикой, а в интерьерах использованы итальянский мрамор, австрийские декоративные элементы и даже ливанский кедр. Особого внимания заслуживает потолок большого концертного зала, он подвесной, сделанный без единого гвоздя и опор, это считалось инженерным чудом своего времени.

Уникальная акустика

Большой зал, рассчитанный более чем на тысячу слушателей, славится своей неповторимой акустикой. Звуки оркестра или солиста здесь раскрываются по-особенному, звук распространяется равномерно, но при этом не слышно посторонних разговоров или шума соседей. Эту особенность еще во времена биржи специально заложили архитекторы, чтобы торговцы не могли подслушать конкурентов во время сделок.

Именно благодаря этому свойству зал идеально подходит для классической музыки, камерных концертов и больших симфонических программ.

Испытание временем

Здание филармонии — настоящий символ города. В разные периоды здесь проходили не только концерты, но и литературные вечера, пленарные заседания и торжественные события. С 1946 года помещение окончательно передали филармонии.

Однако за более чем столетие своего существования здание нуждалось в постоянной реставрации. Одесские журналисты и художественное сообщество неоднократно поднимали вопрос о запущенном состоянии, отпадает лепнина, краска облезла, интерьеры теряют свою первоначальную роскошь.

В 2023 году здание внесли под дополнительную международную защиту ЮНЕСКО, что стало надеждой для сохранения этого архитектурного шедевра.

Настоящее время

Несмотря на все трудности, даже во время российского вторжения, когда здание было повреждено, культурная жизнь не остановилась. В концертном зале продолжают проходить выступления украинских и зарубежных артистов, симфонических оркестров и камерных ансамблей.

Это место, где искусство побеждает трудности, а музыка дарит людям надежду и силу.

Почему стоит посетить Одесскую филармонию

Это один из самых красивых памятников архитектуры Одессы.

Большой зал считается одним из лучших в Европе по акустике.

Здесь можно услышать мировые шедевры классической музыки в исполнении талантливых украинских и зарубежных музыкантов.

Атмосфера самого здания — это уже художественный опыт.

Если вы окажетесь в Одессе, посетите Одесскую областную филармонию имени Давида Ойстраха. Это не только культурное событие, но и встреча с живой историей, которая вдохновляет и поражает величием.