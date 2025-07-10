Виноградовский замок: романтика руин и тишина Черной горы

Виноградовский замок instagram.com_white.wolf_ua / © Instagram

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Его величие и драматизм, хоть и остались в руинах, продолжают привлекать путешественников, фотографов и романтиков, которые ценят не только красоту природы, но и силу истории.

От славян до шляхтичей

Мало кто знает, что место, где сейчас стоят остатки замка, имеет историю, которая достигает IX века. Вероятно, еще во времена Киевской Руси здесь существовало славянское городище. Впоследствии крепость играла стратегическую роль в составе Венгерского королевства — она охраняла торговый путь, по которому транспортировали соль из Мараморощины в западную Европу. Это был один из ключевых маршрутов средневековой торговли.

Свою каменную форму замок получил уже в XIV веке, когда перешел в собственность влиятельного венгерского рода Перени. Тогда сооружение перестроили, придали ему классическую прямоугольную форму с угловыми башнями, часовней и внутренним двором. Замок имел размеры примерно 44,5 на 30 метров, это позволяло разместить не только военный гарнизон, но и резиденцию знати.

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Монастырь, святые мощи и трагический конец

В XVI веке, уже после уменьшения военного значения, замок приобрел новый статус — францисканского монастыря. Здесь хранились мощи святого Яноша Капистранского, одного из самых почитаемых католических святых Восточной Европы.

Однако судьба была немилосердной к замку. 1557-1558 годы стали роковыми, ведь во время религиозных войн, вызванных протестантскими и католическими конфликтами, замок был окончательно разрушен. И хотя часть стен еще стояла в течение нескольких десятилетий, постепенно он превратился в живописные руины.

Современность

До наших дней сохранились фрагменты оборонительных стен, контуры башен и остатки часовни. Руины замка гармонично вписались в природный ландшафт, с вершины холма открывается волшебная панорама на город Виноградов, долину Тисы и венгерские Карпаты за горизонтом.

К сожалению, состояние памятника ухудшается из года в год. У замка нет полноценной охраны, поэтому его разрушение продолжается — время и влага дают о себе знать. Однако каждая весна, когда склоны покрываются зеленью, а ветер приносит аромат цветущего винограда, делает это место особенно живым — даже в своей тишине.

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Виноградовский замок — это не только история или туристическая точка. Это место, в котором хочется остановиться, вдохнуть полной грудью и задуматься над бытием. Здесь хорошо писать письма, мечтать о больших путешествиях или просто пить кофе из термоса и смотреть на горизонт, потому что даже разрушенные стены могут вдохновить нас на стойкость.