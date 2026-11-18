Одесса / © Credits

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Одесса — это не только море, юмор и прогулки по Дерибасовской, но и особая гастрономическая культура, в которой щедрость измеряется размером порции, а рецепт каждого блюда может сопровождаться отдельной семейной историей. Здесь вас могут пригласить «просто на перекусить», а через час на столе уже будут стоять закуски, горячее блюдо и что-нибудь сладкое к чаю.

Одесская кухня — это колоритное сочетание еврейских, украинских, молдавских и других кулинарных традиций Причерноморья. Она не терпит спешки, любит щедрые порции и обладает одной важной особенностью — познакомившись с ней, вы точно не захотите уезжать голодными.

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Форшмак

Если хотите поближе познакомиться с одесской кухней, начните с форшмака. Нежная, пикантная закуска из сельди, яблок и сливочного масла — настоящая классика, которую чаще всего подают с черным хлебом или гренками. У каждой хозяйки есть свой секрет и свои пропорции, поэтому двух одинаковых форшмаков не бывает. И называть его просто рыбным паштетом — гастрономическое преступление.

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Котлеты из тюльки

Эти золотистые хрустящие кусочки — настоящее искушение для тех, кто любит рыбу. Котлетки из тюльки готовят из мелкой черноморской рыбки, формируют небольшие котлетки и обжаривают до аппетитной корочки. Они прекрасно смакуют горячими, с зеленью, лимоном или любимым соусом. А ещё это идеальная закуска для долгих посиделок, когда разговоры интереснее часов, а тарелка почему-то опустошается быстрее, чем планировалось.

Баклажанная икра по-одесски

Казалось бы, что особенного в баклажанной икре, однако у одесского варианта есть свой характер. Запеченные баклажаны, помидоры, перец, чеснок и масло превращаются в ароматную овощную закуску с насыщенным вкусом. И главный нюанс — текстура, ведь овощи традиционно мелко рубят ножом, а не превращают в однородное пюре в блендере. Именно так сохраняются мелкие кусочки, благодаря которым каждый ингредиент ощущается отдельно. Подают её с хлебом, и остановиться, пока не съешь всё, будет непросто.

Фаршированная рыба

Гефилте фиш — блюдо, в котором сочетаются и мастерство, и традиции, и настоящая кулинарная магия. Рыбу аккуратно отделяют от кожи, филе измельчают, смешивают с дополнительными ингредиентами, а затем начиняют полученной массой кожу или готовят отдельными порционными кусочками. Результат — нежная рыба с особой текстурой и насыщенным вкусом. Это не просто обед, а блюдо, которое часто занимает почетное место на праздничном столе.

Сармале

На юге Одесской области очень любят сармале — небольшие голубцы, которые традиционно заворачивают в капустные или виноградные листья. Внутри — начинка из мяса и риса, а готовят их на медленном огне, чтобы вкусы успели соединиться. У блюда глубокие корни в молдавской кулинарной традиции и оно стало одной из гастрономических визитных карточек региона. Размер здесь обманчив? сармале такие маленькие и аппетитные, что одной порцией дело вряд ли закончится.

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Одесса — город, который лучше всего познавать не только глазами, но и на вкус. Здесь у каждого блюда есть своя история, у каждого рецепта — свой характер, а гостеприимство начинается со слов «Ну что, ещё чуть-чуть?». Поэтому, если вы планируете гастрономическое путешествие к «Жемчужине у моря», оставьте дома строгие диетические ограничения и запаситесь аппетитом.

А если хотите попробовать приготовить что-нибудь дома, у нас для вас есть интересные рецепты:

Одесский форшмак

форшмак / © Credits

В восточноевропейской кухне он прижился как паштет из сельди с добавлением лука и яблока. В Одессе это блюдо обрело свою уникальную форму подачи — намазывается на чёрный хлеб, что идеально сочетается с охлаждённой водкой или даже бокалом сухого белого вина.

Полный рецепт смотрите по ссылке.

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Икра из баклажанов по-одесски

Икра из баклажанов / © Credits

Особенность приготовления икры из баклажанов по-одесски заключается в том, что овощи сначала запекают в духовке, а затем мелко нарезают ножом.

Полный рецепт смотрите по ссылке.

Гефилте фиш: рецепт фаршированной рыбы

фаршированная рыба / © www.credits

Это невероятно вкусное и очень красиво оформленное блюдо, так же как и форшмак, относится к традиционной еврейской кухне и представляет собой не что иное, как фаршированную рыбу.

Полный рецепт смотрите по ссылке.

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