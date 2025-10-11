- Дата публикации
-
Категория
Украина
Водное богатство Житомирщины: что нам может рассказать река Тетерев
Украина богата природными богатствами и река Тетерев — один из ярких примеров. Она не только живописна, но у нее есть важное значение для региона, где она протекает, в частности Житомирской и частично Киевской областей.
Тетерев берет начало вблизи села Носовка, на границе с Винницкой областью, на высоте 299 м. В пределах Житомирщины река формирует выразительный ландшафт, долины с гранитными берегами, крутые склоны и пороги, особенно они заметны возле Коростышева и Житомира.
Тетерев прорезает Украинский кристаллический массив, образует живописные ущелья и порожистые участки. Здесь расположены плотины, мосты и Тетеревское водохранилище, которое строили с 1962 по 1965 годы. Длина плотины — 100 метров, высота — 21 м.
В низовьях долина реки расширяется до 4 км, а ширина русла достигает 40-90 м. Замерзает Тетерев примерно 20 ноября, а лед сбрасывает в середине марта. Весеннее половодье повышает уровень воды на 2-5 м и разливается на несколько километров в ширину. Период полноводья длится до начала июня, а река становится сплавной на участке от села Вышевичи.
Интересные факты о Тетереве
Древние пороги и гроты
Тетерев прорезает Украинский кристаллический массив, образует небольшие горные пороги и живописные ущелья. Местные старожилы рассказывают, что в древности здесь были водяные мельницы и небольшие лодочные переправы.
Тетеревская «природная крепость»
В районе Коростышева и Житомира река образует участки с почти вертикальными гранитными берегами. Это любимое место для скалолазов и фотографов, ведь пейзажи выглядят как кадры из кино.
Водохранилище и его важность
Тетеревское водохранилище, построенное в 1960-х, не только регулирует уровень воды, но и стало любимым местом для отдыха местных: рыбаки ловят здесь щуку и карася, а любители каякинга — катаются на лодках.
Легенды Тетерева
По местным преданиям, в древности река служила естественной границей между поселениями и здесь водились легендарные водяные духи, которых боялись даже сообразительные путешественники.
Тетерев — это не просто река, которая течет через Житомирскую и Киевскую области. Это живой организм, который формирует пейзажи, вдохновляет художников и фотографов, дарит отдых и одновременно напоминает нам о настоящей ценности воды в повседневной жизни.
Тетерев показывает нам, что природа и современная жизнь могут гармонично сосуществовать. Она учит ценить моменты покоя на ее берегах, радоваться красоте пейзажей и осознавать, что каждая капля воды — неоценима. Ведь именно от нашего отношения к природе зависит, какой она останется для будущих поколений.