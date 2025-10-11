Водное богатство Житомирщины: что нам может рассказать река Тетерев

река Тетерев instagram.com_tut_i_tam_ua / © Instagram

Тетерев берет начало вблизи села Носовка, на границе с Винницкой областью, на высоте 299 м. В пределах Житомирщины река формирует выразительный ландшафт, долины с гранитными берегами, крутые склоны и пороги, особенно они заметны возле Коростышева и Житомира.

Тетерев прорезает Украинский кристаллический массив, образует живописные ущелья и порожистые участки. Здесь расположены плотины, мосты и Тетеревское водохранилище, которое строили с 1962 по 1965 годы. Длина плотины — 100 метров, высота — 21 м.

В низовьях долина реки расширяется до 4 км, а ширина русла достигает 40-90 м. Замерзает Тетерев примерно 20 ноября, а лед сбрасывает в середине марта. Весеннее половодье повышает уровень воды на 2-5 м и разливается на несколько километров в ширину. Период полноводья длится до начала июня, а река становится сплавной на участке от села Вышевичи.

Интересные факты о Тетереве

Древние пороги и гроты

Тетерев прорезает Украинский кристаллический массив, образует небольшие горные пороги и живописные ущелья. Местные старожилы рассказывают, что в древности здесь были водяные мельницы и небольшие лодочные переправы.

Тетеревская «природная крепость»

В районе Коростышева и Житомира река образует участки с почти вертикальными гранитными берегами. Это любимое место для скалолазов и фотографов, ведь пейзажи выглядят как кадры из кино.

Водохранилище и его важность

Тетеревское водохранилище, построенное в 1960-х, не только регулирует уровень воды, но и стало любимым местом для отдыха местных: рыбаки ловят здесь щуку и карася, а любители каякинга — катаются на лодках.

Легенды Тетерева

По местным преданиям, в древности река служила естественной границей между поселениями и здесь водились легендарные водяные духи, которых боялись даже сообразительные путешественники.

Тетерев — это не просто река, которая течет через Житомирскую и Киевскую области. Это живой организм, который формирует пейзажи, вдохновляет художников и фотографов, дарит отдых и одновременно напоминает нам о настоящей ценности воды в повседневной жизни.

Тетерев показывает нам, что природа и современная жизнь могут гармонично сосуществовать. Она учит ценить моменты покоя на ее берегах, радоваться красоте пейзажей и осознавать, что каждая капля воды — неоценима. Ведь именно от нашего отношения к природе зависит, какой она останется для будущих поколений.