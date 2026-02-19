Водопад "Королевский" instagram.com_sasha88ua / © Instagram

Черновицкая область славится своими природными достопримечательностями, но среди всех горных красот особенно выделяется водопад «Королевский». Он расположен недалеко от села Банилов-Подгорный, в пределах горного массива Покутско-Буковинских Карпат. Даже если у вас мало времени, этот водопад стоит включить в свой маршрут, ведь он сочетает в себе гармонию воды, скал и зеленых горных ландшафтов.

Особенности водопада

Водопад образовался на реке Дмитрица, которая является притоком Малого Серета. Высота падения воды — около 3 метров, что делает его небольшим, но невероятно фотогеничным. Секрет его красоты — в сочетании песчаниковых скал и водной глади, которая спадает вниз ровным потоком, образует приятный шепот и незабываемый бриз.

Охраняемая территория занимает 0,5 гектара, а охранный статус памятника природы местного значения предоставлен ей в 1991 году. Это гарантирует сохранение уникальной природы и создает комфортные условия для прогулок и фотографий.

Близость к дикой природе

Вблизи водопада расположен Зоологический заказник «Зубровица», где можно увидеть зубров — крупнейших представителей европейской фауны. Прогулка к водопаду и в окрестностях заказника — прекрасная возможность совместить романтику горной прогулки с экопознанием и ощущением близости к дикой природе.

Когда посетить

Лучшее время для визита: весна и начало лета, когда водопад полноводный, а окружающая зелень особенно яркая.

Что взять с собой: удобную обувь, фотоаппарат и перекус, ведь отдых среди природы надолго заряжает энергией.

Водопад «Королевский» — это маленький, но настоящий клад Черновицких Карпат. Его тихий шепот, волшебные песчаниковые скалы и соседство с зубрами делают его уникальной локацией для путешественников, романтиков и фотографов. Даже короткая прогулка сюда подарит ощущение близости к природе и покоя, который так важен в современном ритме жизни.