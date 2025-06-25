Воротновский заказник: "Волынская Швейцария", которая захватывает с первого взгляда

Воротновский заказник instagram.com_priko.irina / © Instagram

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Это место называют украинской «Швейцарией» и это не случайно, холмистые пейзажи, старинные леса, чистый воздух и уютные тропинки создают атмосферу сказки, в которую хочется окунуться хотя бы на день.

Ботанический заказник местного значения «Воротнов» раскинулся на площади около 600 гектаров, в 20 км к юго-востоку от Луцка. Он был создан в 1978 году с целью охраны уникальных грабово-дубовых лесов, флоры и фауны, которые формировались здесь сотни лет.

Этот зеленый массив входит в Ровенское плато и является частью лесного фонда Волыни. Благодаря своему географическому расположению и природным условиям, заказник имеет исключительное биоразнообразие. Здесь царит тишина, которую нарушает только пение птиц, шелест листьев и журчание ручьев. Атмосфера будто создана для отдыха души — именно то, чего иногда так не хватает в водовороте современной жизни.

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Уникальная флора и сказочная красота ландшафтов

На территории заказника растет более 900 видов растений, среди которых есть настоящие природные редкие сокровища: лилия лесная — изящный красный цветок, занесенный в Красную книгу Украины, любка зеленоцветковая — ночная ароматная орхидея, которая цветет в мае-июне, гнездовка настощая, дремлик широколистный — еще одна редкая орхидея, которую можно встретить только в диких лесах, и тому подобное.

Все эти растения — часть настоящего природного сокровища, которое не только радует глаз, но и требует бережного отношения и сохранения.

Дикая природа

Фауна Воротнова не менее впечатляющая. Здесь обитают десятки видов млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и насекомых, включая редкие и исчезающие. Символ заказника — черный аист, элегантная и осторожная птица, занесенная в Красную книгу Украины.

Его можно увидеть утром или на закате солнца у водоемов — удивительное зрелище для тех, кто ищет тишину, созерцание и восстановление связи с природой.

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«Инстаграмная» дорога

Одна из самых известных локаций заказника — зеленый тоннель из лиственных деревьев, дорога, которая превращается в настоящую сказку осенью. Сотни туристов приезжают сюда ради фото — но еще больше тех, кто приходит просто почувствовать, как шелест листьев под ногами и золото деревьев успокаивают и очищают мысли.

В любое время года Воротнов удивляет — весной просыпается ароматом первоцветов, летом прохлаждает зеленым затенением, осенью дарит буйство цветов, а зимой — очаровывает заснеженными аллеями.

Если вам нужно почувствовать себя живыми, побыть наедине с природой, успокоить сердце и восстановить внутреннюю силу — Воротнев стоит посетить хотя бы раз. Воротневский заказник — это не только ботанический памятник. Это — личный ретрит, куда хочется возвращаться, когда душа ищет тишины и гармонии.