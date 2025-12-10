Забытое имение Модеста Езерского: жемчужина Полесья, которая ждет второй жизни

Усадьба Модеста Езерского tiktok.com_@t.r.a.v.e.l_ukraine

Среди тишины старого парка и зарослей, стоит усадьба Модеста Езерского — архитектурное наследие XIX века, которая сегодня одновременно и руина, и вдохновение, и шанс.

Село Иванковцы впервые упоминают в 1593 году. А в конце XIX века оно получило новый символ — панское имение, которое в 1892 году возвел Модест Езерский, наследник имений своего дяди Михала Скабицкого. Архитектура комплекса — элегантная неоготика с ее характерными башнями, стрельчатыми арками и романтической строгостью.

Дворец, флигель, хозяйственные постройки и большой парк вокруг — все это создавало атмосферу европейской шляхетской резиденции. Локация и сейчас имеет свой шарм, даже сквозь щели времени чувствуется масштаб мечты ее первого владельца.

Новые владельцы и измененная судьба

В 1913 году Езерский продал усадьбу генералу Вениамину Баскакову, который передал ее в аренду Францишеку Домбровскому. Сам Езерский переехал в Лещина, где и провел остаток жизни.

С приходом советской власти судьба комплекса резко изменилась и в бывшем дворце открыли школу. Она работала почти до конца 1970-х. Позже здесь действовал детский лагерь. И хотя новое использование не всегда было нежным к архитектурному памятнику, именно оно позволило зданию пережить XX век.

После независимости Украина вернула многие исторические объекты в частную собственность, так произошло и здесь, но без системного ухода усадьба начала терять форму. Сегодня части комплекса, дворец и флигель, являются частными и находятся в аварийном состоянии.

Несмотря на потери и разрушения, усадьба сохранила свою аутентичность: форму фасадов, элементы отделки и ощущение пространства. Именно это снова и снова привлекает туристов, фотографов, историков и тех, кто влюблен в усадебную архитектуру.

Неоднократно активисты и местные волонтеры проводили субботники, убирали территорию, латали крышу и расчищали заросли. Их усилия — это не реставрация, но это шанс, который не позволил усадьбе окончательно исчезнуть.

Цена истории

В 2024-2025 годах владелец выставил усадьбу на продажу. Сейчас ее цена — около 62-69 тыс. долларов, в зависимости от объявления. В комплекте — сам дом и 40 соток земли.

Это одновременно и потрясающая возможность, и большая ответственность. Воображение легко рисует картину: бутик-отель, камерное арт-пространство, парк с концертами под открытым небом, музей локальной истории или стильный частный пансионат. Но для этого нужны инвестиции, любовь и стратегия.

Сейчас местные власти рассматривают возможность предоставления комплексу статуса объекта исторического наследия. Это могло бы обезопасить его от уничтожения и открыть путь к официальной реставрации, но решение еще на этапе обсуждения.

Если статус таки предоставят, усадьба получит шанс на достойное будущее и станет не частным интересом, а общим достоянием.

Сегодня усадьба Модеста Езерского — это не просто руина. Это окно в XIX век, которое еще не полностью закрылось. Объект, который имеет потенциал стать новой туристической точкой Волыни. Пространство, способное ожить, стоит только, чтобы кто-то поверил в него так, как когда-то поверил сам Езерский.

Пока что усадьба стоит на холме Иванковец, тихая, немного уставшая, но величественная. Ее история еще не закончена и, возможно, именно сейчас начинается ее новая глава.