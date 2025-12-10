ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
6
Время на прочтение
3 мин

Забытое имение Модеста Езерского: жемчужина Полесья, которая ждет второй жизни

Житомирское Полесье хранит множество историй и тайн, но одна из самых романтичных хранится в небольшом селе Иванковцы.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Усадьба Модеста Езерского tiktok.com_@t.r.a.v.e.l_ukraine

Усадьба Модеста Езерского tiktok.com_@t.r.a.v.e.l_ukraine

Среди тишины старого парка и зарослей, стоит усадьба Модеста Езерского — архитектурное наследие XIX века, которая сегодня одновременно и руина, и вдохновение, и шанс.

Село Иванковцы впервые упоминают в 1593 году. А в конце XIX века оно получило новый символ — панское имение, которое в 1892 году возвел Модест Езерский, наследник имений своего дяди Михала Скабицкого. Архитектура комплекса — элегантная неоготика с ее характерными башнями, стрельчатыми арками и романтической строгостью.

Дворец, флигель, хозяйственные постройки и большой парк вокруг — все это создавало атмосферу европейской шляхетской резиденции. Локация и сейчас имеет свой шарм, даже сквозь щели времени чувствуется масштаб мечты ее первого владельца.

Новые владельцы и измененная судьба

В 1913 году Езерский продал усадьбу генералу Вениамину Баскакову, который передал ее в аренду Францишеку Домбровскому. Сам Езерский переехал в Лещина, где и провел остаток жизни.

С приходом советской власти судьба комплекса резко изменилась и в бывшем дворце открыли школу. Она работала почти до конца 1970-х. Позже здесь действовал детский лагерь. И хотя новое использование не всегда было нежным к архитектурному памятнику, именно оно позволило зданию пережить XX век.

После независимости Украина вернула многие исторические объекты в частную собственность, так произошло и здесь, но без системного ухода усадьба начала терять форму. Сегодня части комплекса, дворец и флигель, являются частными и находятся в аварийном состоянии.

Несмотря на потери и разрушения, усадьба сохранила свою аутентичность: форму фасадов, элементы отделки и ощущение пространства. Именно это снова и снова привлекает туристов, фотографов, историков и тех, кто влюблен в усадебную архитектуру.

Неоднократно активисты и местные волонтеры проводили субботники, убирали территорию, латали крышу и расчищали заросли. Их усилия — это не реставрация, но это шанс, который не позволил усадьбе окончательно исчезнуть.

Цена истории

В 2024-2025 годах владелец выставил усадьбу на продажу. Сейчас ее цена — около 62-69 тыс. долларов, в зависимости от объявления. В комплекте — сам дом и 40 соток земли.

Это одновременно и потрясающая возможность, и большая ответственность. Воображение легко рисует картину: бутик-отель, камерное арт-пространство, парк с концертами под открытым небом, музей локальной истории или стильный частный пансионат. Но для этого нужны инвестиции, любовь и стратегия.

Сейчас местные власти рассматривают возможность предоставления комплексу статуса объекта исторического наследия. Это могло бы обезопасить его от уничтожения и открыть путь к официальной реставрации, но решение еще на этапе обсуждения.

Если статус таки предоставят, усадьба получит шанс на достойное будущее и станет не частным интересом, а общим достоянием.

Сегодня усадьба Модеста Езерского — это не просто руина. Это окно в XIX век, которое еще не полностью закрылось. Объект, который имеет потенциал стать новой туристической точкой Волыни. Пространство, способное ожить, стоит только, чтобы кто-то поверил в него так, как когда-то поверил сам Езерский.

Пока что усадьба стоит на холме Иванковец, тихая, немного уставшая, но величественная. Ее история еще не закончена и, возможно, именно сейчас начинается ее новая глава.

Дата публикации
Количество просмотров
6
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie