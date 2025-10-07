- Дата публикации
-
Категория
Украина
- Количество просмотров
- 22
- Время на прочтение
- 2 мин
Зачем ехать в Банилов-Подгорный: пейзажи, история и природные чудеса
Банилов-Подгорный — село в Черновицкой области, которое словно создано для тех, кто ценит горную природу и историческую атмосферу.
Расположенное в самом сердце Буковинских Карпат, село окружено многочисленными вершинами, а река Солонец Великий впадает в Малый Серет, формирует живописные долины, которые привлекают туристов и ценителей природы.
Природные достопримечательности и горные маршруты
Банилов-Подгорный поражает своим природным разнообразием. Здесь расположены:
Водопад Королевский на реке Дмитрица, высотой 3 м, особенно хорош в летнее время.
Зоологический заказник «Зубровица», где можно увидеть зубров в естественной среде обитания.
Баниловский парк и источники, а также многочисленные леса и полонины, богатые редкими растениями, включая дикую орхидею.
Горы вокруг села образуют природный амфитеатр. Любители походов могут наслаждаться множеством маршрутов с разными уровнями сложности.
История и архитектура
Село возникло на базе нескольких хуторов: Гильча, Дунавец, Кошелевка и Кошуя. В прошлом Банилов делился на две общины: Банилов Волошский и колонию Августендорф. Через хутор Гильча проходила узкоколейная железная дорога, которая соединяла село с другими населенными пунктами региона.
В центре села сохранились памятники архитектуры австрийского и румынского периодов:
Дворец бывшего барского имения, который сейчас функционирует как местное лечебное учреждение. В прошлом дворец принадлежал господину Гроссу, а позже — господину Урсаки.
Костел Пресвятой Троицы и монастырь тринитариев (1907 год), которые до сих пор поражают аутентичной архитектурой и спокойной атмосферой.
Деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы в приселке Гильча (1782 г.), построенная в традиционном «домашнем» стиле и обитая свежей древесиной.
Культурные традиции и местная жизнь
Банилов-Подгорный сохраняет дух горной Буковины. Местные жители когда-то спасли старинные церковные колокола от разрушения, а многочисленные архитектурные памятники и австрийские здания напоминают о богатом культурном наследии региона.
Село также известно своей образовательной деятельностью, здесь расположен базовый лагерь Черновицкой областной школы-интерната «Жемчужина гор», который обучает детей основам горного туризма и экологической грамотности.
Банилов-Подгорный — идеальное место для летних путешествий и активного отдыха. Прогулки по горам, созерцание водопадов, спокойствие в парковых зонах и знакомство с местными достопримечательностями создают уникальный опыт для туристов.
Это то место, где можно совместить познание истории, культурные впечатления и живописные карпатские пейзажи, станет настоящим открытием для всех, кто любит природу и спокойные путешествия.