Зачем ехать в Банилов-Подгорный: пейзажи, история и природные чудеса

Расположенное в самом сердце Буковинских Карпат, село окружено многочисленными вершинами, а река Солонец Великий впадает в Малый Серет, формирует живописные долины, которые привлекают туристов и ценителей природы.

Природные достопримечательности и горные маршруты

Банилов-Подгорный поражает своим природным разнообразием. Здесь расположены:

Водопад Королевский на реке Дмитрица, высотой 3 м, особенно хорош в летнее время.

Зоологический заказник «Зубровица», где можно увидеть зубров в естественной среде обитания.

Баниловский парк и источники, а также многочисленные леса и полонины, богатые редкими растениями, включая дикую орхидею.

Горы вокруг села образуют природный амфитеатр. Любители походов могут наслаждаться множеством маршрутов с разными уровнями сложности.

История и архитектура

Село возникло на базе нескольких хуторов: Гильча, Дунавец, Кошелевка и Кошуя. В прошлом Банилов делился на две общины: Банилов Волошский и колонию Августендорф. Через хутор Гильча проходила узкоколейная железная дорога, которая соединяла село с другими населенными пунктами региона.

В центре села сохранились памятники архитектуры австрийского и румынского периодов:

Дворец бывшего барского имения , который сейчас функционирует как местное лечебное учреждение. В прошлом дворец принадлежал господину Гроссу, а позже — господину Урсаки.

Костел Пресвятой Троицы и монастырь тринитариев (1907 год), которые до сих пор поражают аутентичной архитектурой и спокойной атмосферой.

Деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы в приселке Гильча (1782 г.), построенная в традиционном «домашнем» стиле и обитая свежей древесиной.

Культурные традиции и местная жизнь

Банилов-Подгорный сохраняет дух горной Буковины. Местные жители когда-то спасли старинные церковные колокола от разрушения, а многочисленные архитектурные памятники и австрийские здания напоминают о богатом культурном наследии региона.

Село также известно своей образовательной деятельностью, здесь расположен базовый лагерь Черновицкой областной школы-интерната «Жемчужина гор», который обучает детей основам горного туризма и экологической грамотности.

Банилов-Подгорный — идеальное место для летних путешествий и активного отдыха. Прогулки по горам, созерцание водопадов, спокойствие в парковых зонах и знакомство с местными достопримечательностями создают уникальный опыт для туристов.

Это то место, где можно совместить познание истории, культурные впечатления и живописные карпатские пейзажи, станет настоящим открытием для всех, кто любит природу и спокойные путешествия.