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Затерянная жемчужина Слобожанщины: история Дворца Шидловских в Старом Мерчике
Среди живописных ландшафтов Харьковщины, в небольшом поселке Старый Мерчик, скрывается уникальный историко-архитектурный памятник — дворцово-парковый комплекс «Старомерчанский».
Его еще называют Дворцом Шидловских — в честь влиятельного казацко-старшинского рода. Хотя сегодня эта жемчужина архитектуры находится в состоянии руины, она сохраняет в себе дух величественной эпохи и потенциал для нового культурного возрождения.
История из глубины веков
Дворцовый ансамбль в Старом Мерчике был заложен в конце XVII — начале XVIII века. Его возведение инициировали представители старшинского рода Шидловских — казацких полковников, которые имели большое влияние в Слобожанщине. Шидловские принадлежали к кругу украинской знати, которая ориентировалась на европейскую эстетику, поэтому и архитектура их родового имения отличалась изяществом.
Парк — зеленый театр
Особого внимания заслуживает парк, который окружал дворец. Планировка соответствовала лучшим образцам европейского садово-паркового искусства: регулярный партер с геометрическими клумбами, зеленые каскады, симметричные аллеи, искусственные водоемы и даже островки для прогулок. Композиция создавала эффект гармонии между природой и архитектурой, делала имение не только жильем, но и местом для культурного досуга и уединения.
Испытания XX века
Как и многие другие исторические имения в Украине, Старомерчанский дворец не избежал бурных событий прошлого века. После революционных событий 1917-1918 годов комплекс начал постепенно приходить в упадок. В 1920-х уничтожили надгробия старинного семейного кладбища Шидловских и нанесли непоправимый ущерб парку.
В советский период дворец превратили в зооветеринарный техникум. Здание приспособили к утилитарным потребностям: частично перестроили, внутреннее убранство изменили, а историческая атмосфера практически утрачена. Хотя дворец продолжал функционировать, его архитектурная ценность оставалась без должного внимания.
В 2001 году здание закрыли: на окна наложили решетки, двери опечатали, а затем окна замуровали кирпичом. Это было скорее попыткой законсервировать наследие, чем восстановить его. Но настоящий удар судьбы произошел в 2018 году — масштабный пожар полностью уничтожил крышу и внутренние перекрытия, памятник остался в полуразрушенном состоянии.
Надежда на спасение
Несмотря на упадок, дворец Шидловских не потерян окончательно. В 1999 году комплекс официально внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины национального значения, а это дает ему юридическую защиту.
Старомерчанский комплекс — это не просто остатки старинного дворца. Это история украинской шляхты, наследие европейской архитектурной традиции, культурный код Харьковщины. Сегодня продолжаются дискуссии относительно возможного реставрационного проекта, который мог бы превратить руины в культурно-туристический центр региона.
Дворец Шидловских — пример того, как легко потерять, но как важно помнить. Он однозначно заслуживает второй жизни — возможно, в формате музея, художественного пространства или культурного центра для новых поколений.