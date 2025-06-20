Затерянная жемчужина Слобожанщины: история Дворца Шидловских в Старом Мерчике

Дворец Шидловских instagram.com_anna.bez.imeni / © Instagram

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Его еще называют Дворцом Шидловских — в честь влиятельного казацко-старшинского рода. Хотя сегодня эта жемчужина архитектуры находится в состоянии руины, она сохраняет в себе дух величественной эпохи и потенциал для нового культурного возрождения.

История из глубины веков

Дворцовый ансамбль в Старом Мерчике был заложен в конце XVII — начале XVIII века. Его возведение инициировали представители старшинского рода Шидловских — казацких полковников, которые имели большое влияние в Слобожанщине. Шидловские принадлежали к кругу украинской знати, которая ориентировалась на европейскую эстетику, поэтому и архитектура их родового имения отличалась изяществом.

Парк — зеленый театр

Особого внимания заслуживает парк, который окружал дворец. Планировка соответствовала лучшим образцам европейского садово-паркового искусства: регулярный партер с геометрическими клумбами, зеленые каскады, симметричные аллеи, искусственные водоемы и даже островки для прогулок. Композиция создавала эффект гармонии между природой и архитектурой, делала имение не только жильем, но и местом для культурного досуга и уединения.

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Испытания XX века

Как и многие другие исторические имения в Украине, Старомерчанский дворец не избежал бурных событий прошлого века. После революционных событий 1917-1918 годов комплекс начал постепенно приходить в упадок. В 1920-х уничтожили надгробия старинного семейного кладбища Шидловских и нанесли непоправимый ущерб парку.

В советский период дворец превратили в зооветеринарный техникум. Здание приспособили к утилитарным потребностям: частично перестроили, внутреннее убранство изменили, а историческая атмосфера практически утрачена. Хотя дворец продолжал функционировать, его архитектурная ценность оставалась без должного внимания.

В 2001 году здание закрыли: на окна наложили решетки, двери опечатали, а затем окна замуровали кирпичом. Это было скорее попыткой законсервировать наследие, чем восстановить его. Но настоящий удар судьбы произошел в 2018 году — масштабный пожар полностью уничтожил крышу и внутренние перекрытия, памятник остался в полуразрушенном состоянии.

Надежда на спасение

Несмотря на упадок, дворец Шидловских не потерян окончательно. В 1999 году комплекс официально внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины национального значения, а это дает ему юридическую защиту.

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Старомерчанский комплекс — это не просто остатки старинного дворца. Это история украинской шляхты, наследие европейской архитектурной традиции, культурный код Харьковщины. Сегодня продолжаются дискуссии относительно возможного реставрационного проекта, который мог бы превратить руины в культурно-туристический центр региона.

Дворец Шидловских — пример того, как легко потерять, но как важно помнить. Он однозначно заслуживает второй жизни — возможно, в формате музея, художественного пространства или культурного центра для новых поколений.