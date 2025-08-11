Живая легенда: как Запорожский дуб стал символом несокрушимости украинского духа

Запорожский дуб instagram.com_zp_news / © Instagram

Запорожскому дубу более 700 лет, хотя некоторые ученые считают, что возраст этого дуба может достигать и тысячи лет. Это одно из старейших растений на территории Украины — природный, исторический и духовный памятник. Его высота достигала 36 метров, диаметр ствола превышал 6 метров, а вес — около 60 тонн.

Дерево, которое пережило столетия «ураганов»

Запорожский дуб выдержал многое: удары молнии, поднятие грунтовых вод, военные взрывы и даже взрывные волны современных военных действий, которые вызвали потерю последней живой ветви 4 июня 2025 года. Но даже несмотря на это, дуб не сдался. Он оставил после себя многочисленных «потомков» — молодые дубки, которые растут рядом, и желуди, которые путешественники увезли в разные уголки мира.

Молодые деревья из желудей этого дуба сегодня растут в более чем 20 странах — от Канады до Польши и каждое из них хранит энергию легендарного предка.

Символ казачества и духовная святыня

По преданию, именно под этим дубом запорожские казаки во главе с Иваном Сирко писали легендарное письмо турецкому султану. Здесь отдыхал Богдан Хмельницкий, здесь собирались казацкие общины, здесь молились меннониты, которые поселились на Хортице в конце XVIII века. Это место считается энергетическим центром, здесь даже у воздуха другой вкус, он пропитан спокойствием, силой и памятью поколений.

Наши дни

После потери последней ветви, Запорожский дуб завершил свою естественную жизнь, но не потерял своего значения. Экологические инспекции, ученые, общественность и местные власти объединили усилия, чтобы сохранить его как символ.

Ученые работают над планом по консервации дерева, дуб могут оставить в виде живой скульптуры, музеефицировать или даже превратить в место паломничества. Его ветви и корни сохранят как реликвии, а сам дуб как сакральное место для потомков.

Культурное наследие

Запорожский дуб — это не только история, это зеркало нашей национальной памяти. Он объединяет поколения, народы и континенты. Его «дети» растут в Винклере (Канада), Берлине (Германия), Братиславе (Словакия) и многих других городах мира. Мы сохраняем не только дерево — мы сохраняем легенду. Историю, которая стоит того, чтобы о ней знали наши дети и внуки.

Запорожский дуб — это не просто дерево. Это сила и глубокие корни, которых не сломать.